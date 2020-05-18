Рада разблокирует подписание закона о банках в ближайшее время, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что в ближайшее время парламент рассмотрит проекты постановлений об отмене результатов голосования по "антиколомойскому" законопроекту, что даст ему возможность его подписать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во время брифинга.

"Это решение (подписание законопроекта. - Ред.) заблокировано не тем, что кто-то обратился в суд…, а заблокировано постановлением, которое зарегистрировано в Верховной Раде и оно должно быть рассмотрено в стенах Верховной Рады, и я думаю, что это состоится завтра, или когда профильный комитет по вопросам регламента и депутатской этики рассмотрит проект этого постановления… Вы видели, что чаще всего они не поддерживаются народными депутатами, и после этого у председателя Верховной Рады появляется возможность подписать законопроект и направить на подпись президента", - отметил Разумков.

Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Позже внефракционный народный депутат Украины Антон Поляков, ранее исключенный из фракции "Слуга народа", зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об отмене результатов голосования ВР за банковский закон.

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