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Рада разблокирует подписание закона о банках в ближайшее время, - Разумков

Рада разблокирует подписание закона о банках в ближайшее время, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что в ближайшее время парламент рассмотрит проекты постановлений об отмене результатов голосования по "антиколомойскому" законопроекту, что даст ему возможность его подписать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во время брифинга.

"Это решение (подписание законопроекта. - Ред.) заблокировано не тем, что кто-то обратился в суд…, а заблокировано постановлением, которое зарегистрировано в Верховной Раде и оно должно быть рассмотрено в стенах Верховной Рады, и я думаю, что это состоится завтра, или когда профильный комитет по вопросам регламента и депутатской этики рассмотрит проект этого постановления… Вы видели, что чаще всего они не поддерживаются народными депутатами, и после этого у председателя Верховной Рады появляется возможность подписать законопроект и направить на подпись президента", - отметил Разумков.

Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Позже внефракционный народный депутат Украины Антон Поляков, ранее исключенный из фракции "Слуга народа", зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об отмене результатов голосования ВР за банковский закон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська лично контролировал подготовку "антиКоломойского закона", в НБУ уверены, что все сделано правильно и соответствует Конституции, - Смолий

Автор: 

банки (1935) ВР (29226) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+3
Рада разблокирует подписание закона о банках в ближайшее время, - Разумков - Цензор.НЕТ 8345
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18.05.2020 13:40
+1
Що, здох хєрой?

ну піди відпочинь любітєль партії рігоаналів
Рада разблокирует подписание закона о банках в ближайшее время, - Разумков - Цензор.НЕТ 4268
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18.05.2020 13:50
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Рада разблокирует подписание закона о банках в ближайшее время, - Разумков - Цензор.НЕТ 8345
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18.05.2020 13:40 Ответить
Мне оба не нравятся.
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18.05.2020 13:42 Ответить
лови!
Рада разблокирует подписание закона о банках в ближайшее время, - Разумков - Цензор.НЕТ 6064
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18.05.2020 13:45 Ответить
Що, здох хєрой?

ну піди відпочинь любітєль партії рігоаналів
Рада разблокирует подписание закона о банках в ближайшее время, - Разумков - Цензор.НЕТ 4268
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18.05.2020 13:50 Ответить
Взагалі то це ти - "любітєль рігоаналов". Інакше чо ж бо ти тут так дупу рвав за її "атца-аснаватіля".Рада розблокує підписання закону про банки найближчим часом, - Разумков - Цензор.НЕТ 5076
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18.05.2020 13:54 Ответить
Вася ти звиздиш як завжди, форумчани можуть тобі це довести. брехло ти брехло ригівське!
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18.05.2020 13:57 Ответить
Ну тоді давай докажи, що я коли небудь висловлював тут підтримку ПР?
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18.05.2020 13:57 Ответить
уважно прочитай брехло, що я написав тобі.
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18.05.2020 14:00 Ответить
Молодець! Тобто окрім пука в тебе нічого.
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18.05.2020 14:20 Ответить
Вася, ти незабаром цей пук будеш нюхати
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18.05.2020 14:26 Ответить
Мені твої вподобання не цікаві.

Так де підтвердження того, що я коли небуть що небудь тут писав в підтримку ПР?
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18.05.2020 14:31 Ответить
Расчет что никто не будет в твоем бреде разбираться, еще и за времена ПР? Хитрожепый зебил.
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18.05.2020 14:02 Ответить
А смысл? МВФ бабок 73% не даст.
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18.05.2020 13:43 Ответить
Смысл - выполнить команду западных хозяев. "...Рада разблокирует подписание закона о банках в ближайшее время, - Разумков..." // Да кто бы сомневался. Они продались за 13 сребреников. Предатели родины...
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18.05.2020 13:46 Ответить
Иди домой бояру пить свинорылый
https://censor.net/comments/locate/3196191/019214ef-d02f-714a-ab35-1e441070cc40
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18.05.2020 13:50 Ответить
А шо ж такоэ?

ЗЕбилам же уже в сотый раз за полгода пообещали, что "до конца этой недели" будут стотыщмильярдов по всему лицу от МВФ.
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18.05.2020 14:27 Ответить
 
 