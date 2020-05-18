Рада розблокує підписання закону про банки найближчим часом, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що найближчим часом парламент розгляне проєкти постанов про скасування результатів голосування щодо "антиколомойського" законопроєкту, що дасть йому можливість його підписати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під час брифінгу.

"Це рішення (підписання законопроєкту. - Ред.) заблоковане не тим, що хтось звернувся до суду ..., а заблоковано постановою, яка зареєстрована у Верховній Раді, і вона має бути розглянута в стінах Верховної Ради, і я думаю, що це відбудеться завтра, або коли профільний комітет з питань регламенту і депутатської етики розгляне проєкт цієї постанови ... Ви бачили, що найчастіше вони не підтримуються народними депутатами, і після цього в голови Верховної Ради з'являється можливість підписати законопроєкт і спрямувати на підпис президента", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 травня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Пізніше позафракційний народний депутат України Антон Поляков, раніше виключений з фракції "Слуга народу", зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про скасування результатів голосування ВР за банківський закон.

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