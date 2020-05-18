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Рада розблокує підписання закону про банки найближчим часом, - Разумков

Рада розблокує підписання закону про банки найближчим часом, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що найближчим часом парламент розгляне проєкти постанов про скасування результатів голосування щодо "антиколомойського" законопроєкту, що дасть йому можливість його підписати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під час брифінгу.

"Це рішення (підписання законопроєкту. - Ред.) заблоковане не тим, що хтось звернувся до суду ..., а заблоковано постановою, яка зареєстрована у Верховній Раді, і вона має бути розглянута в стінах Верховної Ради, і я думаю, що це відбудеться завтра, або коли профільний комітет з питань регламенту і депутатської етики розгляне проєкт цієї постанови ... Ви бачили, що найчастіше вони не підтримуються народними депутатами, і після цього в голови Верховної Ради з'являється можливість підписати законопроєкт і спрямувати на підпис президента", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 травня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Пізніше позафракційний народний депутат України Антон Поляков, раніше виключений з фракції "Слуга народу", зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про скасування результатів голосування ВР за банківський закон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська особисто контролював підготовку "антиКоломойського закону", в НБУ впевнені, що все зроблено правильно і відповідає Конституції, - Смолій

Автор: 

банки (7708) ВР (14941) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+3
Рада разблокирует подписание закона о банках в ближайшее время, - Разумков - Цензор.НЕТ 8345
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18.05.2020 13:40
+1
Що, здох хєрой?

ну піди відпочинь любітєль партії рігоаналів
Рада разблокирует подписание закона о банках в ближайшее время, - Разумков - Цензор.НЕТ 4268
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18.05.2020 13:50
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Рада разблокирует подписание закона о банках в ближайшее время, - Разумков - Цензор.НЕТ 8345
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18.05.2020 13:40 Відповісти
Мне оба не нравятся.
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18.05.2020 13:42 Відповісти
лови!
Рада разблокирует подписание закона о банках в ближайшее время, - Разумков - Цензор.НЕТ 6064
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18.05.2020 13:45 Відповісти
Що, здох хєрой?

ну піди відпочинь любітєль партії рігоаналів
Рада разблокирует подписание закона о банках в ближайшее время, - Разумков - Цензор.НЕТ 4268
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18.05.2020 13:50 Відповісти
Взагалі то це ти - "любітєль рігоаналов". Інакше чо ж бо ти тут так дупу рвав за її "атца-аснаватіля".Рада розблокує підписання закону про банки найближчим часом, - Разумков - Цензор.НЕТ 5076
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18.05.2020 13:54 Відповісти
Вася ти звиздиш як завжди, форумчани можуть тобі це довести. брехло ти брехло ригівське!
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18.05.2020 13:57 Відповісти
Ну тоді давай докажи, що я коли небудь висловлював тут підтримку ПР?
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18.05.2020 13:57 Відповісти
уважно прочитай брехло, що я написав тобі.
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18.05.2020 14:00 Відповісти
Молодець! Тобто окрім пука в тебе нічого.
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18.05.2020 14:20 Відповісти
Вася, ти незабаром цей пук будеш нюхати
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18.05.2020 14:26 Відповісти
Мені твої вподобання не цікаві.

Так де підтвердження того, що я коли небуть що небудь тут писав в підтримку ПР?
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18.05.2020 14:31 Відповісти
Расчет что никто не будет в твоем бреде разбираться, еще и за времена ПР? Хитрожепый зебил.
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18.05.2020 14:02 Відповісти
А смысл? МВФ бабок 73% не даст.
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18.05.2020 13:43 Відповісти
Смысл - выполнить команду западных хозяев. "...Рада разблокирует подписание закона о банках в ближайшее время, - Разумков..." // Да кто бы сомневался. Они продались за 13 сребреников. Предатели родины...
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18.05.2020 13:46 Відповісти
Иди домой бояру пить свинорылый
https://censor.net/comments/locate/3196191/019214ef-d02f-714a-ab35-1e441070cc40
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18.05.2020 13:50 Відповісти
А шо ж такоэ?

ЗЕбилам же уже в сотый раз за полгода пообещали, что "до конца этой недели" будут стотыщмильярдов по всему лицу от МВФ.
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18.05.2020 14:27 Відповісти
 
 