Воины 54-й ОМБр уничтожили грузовик, подвозивший российским оккупантам боеприпасы. ВИДЕО беспилотника
Воины 54-й ОМБр уничтожили грузовик "Урал", подвозивший российским оккупантам боеприпасы на передовую.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликовал Анатолий Штефан.
"Любители "русского мира" снова начали очень часто обстреливать передовые и тыловые позиции украинских военных. Было понятно, что у них появились боеприпасы. Но кто и как их подвозит было непонятно. За дело взялись разведчики. С помощью БПЛА и других методов разведки была установлена позиция и автомобиль "Урал"... И в один весенний день, когда враг начал обстрел наших позиций, полетела в него ответочка...", - Штефан в комментарии к записи.
Топ комментарии
+41 ALEX SUROVV
показать весь комментарий19.05.2020 11:12
+23 ALEX SUROVV
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+21 Roman Maksymyuk #424494
показать весь комментарий19.05.2020 11:16
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Там от разрыва рядом осколками из того Урала дуршлаг делается.
Пи№да рулю полная. Там прошито всё насквозь - мотор, колёса, кузов, кабина.
Да, это не эффектный бабах прямо в машину, но цель достигнута на 100% - вместо машины недвижимый дуршлаг.
ооо
очередные геройские песни!!
.... кто и как их подвозит было непонятно.
непонятно - уже 6 непонятно,
что ахметов с гнидой соевой кормили данецкую армию 5 лет и грабили украиту
через гладковских
непанятно, что счас продолжает ахметов и все укрогасударство через прапускные пункты имени жебривскага кормить в количестве 45 000 чел в день, 1200 000 в месяц
непанятно пачему выключенные атомные укр блоки и завоз угля с данецков
дебилы конченные енти укрвояки
одних вывозят с окопов убиенных,
вторые контралируют данецких тещ, как те вывозят с укр банкоматов и магазинов укржратву
тыщами тонн милиардами гривен
все при деле
ждут повышения по службе
ахахаха
Выглядит примерно так. Спецэффекты в фильмах идите ищите.
.....
В тоже время сейчас далеко не 80-годы...и бпла можно собирать и самим дешевые на уровне камикадзе из китайского говна, а лучше южнокорейского говна...
Мины тоже можно немного модернизировать...создать радиовзрыватель с видеокамерой
А вообще давно подобных видео не было - как долбают по уродам на фронте. Веяние зелёного времени?
Правильный ответ: никак, ибо ты бы сдох.
Грузовик, как минимум, 2 мины порвали так, что оркам, если удастся, придется неделю лазить по нему - ремонтировать... А цель-то уже пристреляна... Много, таких, как ты, желающих найдется лезть туда?..)))))
От же, диванные стратеги, наиграются в свои игрушки и давай суждения выносить!)))))
Шикарная разведка! Шикарное наведение! И шикарная работа арты!
Всех, с успехом, Рашке - смерть!