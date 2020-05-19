Воины 54-й ОМБр уничтожили грузовик, подвозивший российским оккупантам боеприпасы. ВИДЕО беспилотника

Воины 54-й ОМБр уничтожили грузовик "Урал", подвозивший российским оккупантам боеприпасы на передовую.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликовал Анатолий Штефан.

"Любители "русского мира" снова начали очень часто обстреливать передовые и тыловые позиции украинских военных. Было понятно, что у них появились боеприпасы. Но кто и как их подвозит было непонятно. За дело взялись разведчики. С помощью БПЛА и других методов разведки была установлена позиция и автомобиль "Урал"... И в один весенний день, когда враг начал обстрел наших позиций, полетела в него ответочка...", - Штефан в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойцы 54-ОМБр уничтожили позицию российских террористов из батальона "Восток": "Три оккупанта ушли в 200-ю бригаду". ВИДЕО беспилотника