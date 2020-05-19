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"Голос" начинает сбор подписей за отставку Степанова, - Устинова. ВИДЕО

Нардеп "Голоса" Александра Устинова анонсировала сбор подписей за отставку главы Минздрава Максима Степанова.

Об этом она заявила с трибуны Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Устинова отметила, что причиной такого решения является ложь министра относительно закупки защитных костюмов для медиков.

"Я вчера была на таможне. Не приехали костюмы. Вместо 72 тыс. костюмов, которые должны были приехать и защищать наших медиков, приехало 29", - отметила нардеп, подчеркнув, что в районных больницах для безопасности медработников "нет ничего".

Читайте также: Минздрав вскоре начнет закупки лекарств: поставки будут в конце года, - Степанов

Устинова также обратила внимание на то, что костюмы были закуплены "в три раза дороже".

"Сегодня фракция "Голоса" начнет сбор подписей за то, чтобы этот человек (Степанов. - Ред.) покинул должность", - сказала нардеп, призвав коллег по парламенту поддержать данный шаг.

отставка (3153) Степанов Максим (2062) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+8
Вроде того - самая порядочная фракция Верховной Рады. Единственная, в которой не замечены откровенные мерзавцы.
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19.05.2020 11:20
+6
голос это самонемич2?
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19.05.2020 11:12
+4
Знести Верховну Раду України?
Ви прям про одне й те саме з ****** мрієте.
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19.05.2020 11:21
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голос это самонемич2?
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19.05.2020 11:12 Ответить
Вроде того - самая порядочная фракция Верховной Рады. Единственная, в которой не замечены откровенные мерзавцы.
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19.05.2020 11:20 Ответить
Все знают, что эта партия под "баблом" Порошенко. Как и Самопомощь в прошлом созыве.
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19.05.2020 11:49 Ответить
Что за бред? У вас есть номера счетов или копии финансовых документов? Одно "бла-бла-бла". А почему не под "баблом" Ахметова?
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19.05.2020 12:11 Ответить
Это одно и тоже.
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19.05.2020 12:13 Ответить
Прапорщик, что-то у вас не срастается. Тут, как говорится, или трусы наденьте или крестик снимите.
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19.05.2020 12:15 Ответить
Ну в данном конкретном постеу него как раз сростается - Порошенко и Ахметов - бизнес-партнеры как минимум с 2016 года, когда ICU (Порошенко) выкупила долю в ДТЭК (Ахметов).
По поводу же того, что Голос якобы финансируется Порошенкой - вилами по воде. Скорее они таки заняли нишу Самопомочи - то есть - патриотической оппозиции, которая поддерживает голосования только во благо Украины.
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19.05.2020 12:20 Ответить
Самонемощи хватило аж на 4 месяца, потом они голосовали как хотел Порошенко. Посмотрите по голосам. Даже закон про евробляхи и защиту якобы отечественного автопрома которого нет. А ещё пожизненные налоги на старые авто хотели вместе с партией Петра протолкнуть, помним, помним.
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19.05.2020 12:27 Ответить
Не на 4 - дольше - Порошенко целый год Львов держал в мусорной осаде для этого.
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19.05.2020 13:36 Ответить
Так и есть. Тут даже время не столько имеет значения, а сам факт. За это Львов отдал партии Порошенко максимум голосов для прохода в раду. А так, он и 2% не набрал бы.
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19.05.2020 13:40 Ответить
Там Пинчука и Фиалы ноги торчат, а это значит Сороса.
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19.05.2020 13:54 Ответить
И что с того?
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19.05.2020 14:03 Ответить
да-да, которые в полном составе встречались с его величеством наиумнейшим, ****************, неореформатором Сааком.
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19.05.2020 13:14 Ответить
Иии? То, что для сои Саакашвили - "предатель, посмевший критиковать сывочолого хетьмана" - это исключительно ваши соевые проблемы с головой.
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19.05.2020 13:31 Ответить
І що з того, що "встрєчалісь"? Обіцяли з ним оженитися, чи що ти хочеш цим сказати?
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19.05.2020 16:03 Ответить
https://censor.net/user/467272 "Голос" - Сорос.
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19.05.2020 15:09 Ответить
И Ляшка на собачьи консервы пустите.
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19.05.2020 11:14 Ответить
Та в тому борделі тре не тіко ліжка переставляти та шлюх міняти, а повністю знести той бордель... Інакше діла не буде
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19.05.2020 11:17 Ответить
Знести Верховну Раду України?
Ви прям про одне й те саме з ****** мрієте.
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19.05.2020 11:21 Ответить
а какой смысл убирать ***** если на его место поставят вдвое худшего ******?..
и ничего не делать тоже нельзя - потому как жопа ещё быстрее будет...
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19.05.2020 11:39 Ответить
вернуть Емеца!
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19.05.2020 13:13 Ответить
А до чого тут ВРУ? Хіба там міністри сидять?
В дописі йдеться про зняття міністра (точніше про збір підписів для цього)... Одного... А мій коментар про те, що тре міняти весь кабмін "новьіх ліц-профєсіоналов ver. 2.0" нафік.
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19.05.2020 11:39 Ответить
Он про зебилию в целом и кабмин в частности.
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19.05.2020 11:57 Ответить
В три раза дороже... 29 костюмов... Измельчал народ, измельчал.
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19.05.2020 11:21 Ответить
29 тысяч.
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19.05.2020 11:22 Ответить
А шо такое "певчие" получили указание от ЕС, но затянули не ту песню. Так же можно и хор похерить.
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19.05.2020 11:35 Ответить
Тебе еще голоперидол не впердолили?
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19.05.2020 11:44 Ответить
На тебе кончился головпердолит. А вообще то ты гнида, судя по коментариям.
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21.05.2020 11:35 Ответить
Андрей 0c60192e,Нестор Махно 68a3e8df.Лахта шо одну методичку на двоих выдали?
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19.05.2020 11:59 Ответить
Это может быть и одна "харя".
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19.05.2020 12:13 Ответить
Ну почему, Славик напрягся и получил 5% проходных. Теперь нужно получить бабло за политический проект. Слуги не купят, у них хватает людей, Люля без денег сидела. Так как в раде теперь не получится заработать, как раньше Ляшко делал, то слили под Петра. Он там один собственно с деньгами.
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19.05.2020 12:22 Ответить
Славика хозяева и спонсоры назначили "вождем" для приманки голосов молодых лохов.
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19.05.2020 13:57 Ответить
wце оайк як би хто до голосу не ставився - навігласи на чолі МОЗу - це життя людей
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19.05.2020 12:53 Ответить
И не только этого проходимца отправить в от тавку, а и его начальрика, завхоза шмурдяка, за полное отсутствие профессирнализма, за дебилизм.
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19.05.2020 13:26 Ответить
Реальный инициатор этой бузы - Супрун. Устинова и Стефанишин (Деева) ее преданные подельщицы по фармаферам и представители в зраде. Когда нависла опасность, что лохореформы могут отменить, супрунисты и пошли в атаку.
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19.05.2020 14:05 Ответить
Дай боже, щоб тобі харкнув у мордяку заражений лікар, який не отримав захисний костюм. Добряче щоб так харкнув, щоб ти потім легені виблював, придурок.
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19.05.2020 16:06 Ответить
А таких дебилов, как ты, в каком дурдоме содержат? Или домой по супрун "реформе" уже выгнали?
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19.05.2020 19:51 Ответить
Так Потрох же костюмы для медиков "пожертвовал"! Зачем покупать больше, чем нужно?
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19.05.2020 14:50 Ответить
Перестаньте менять министров каждые полгода. Степанов молодец, не побоялся признать реформу вторички провальной и выполняет Наказ президента провести аудит и скорегировать просчеты НСЗУ. А истерики некоторых депутатов наводят на мысль о заинтересованности в развале бюджетной медицине. Дайте министру работать и вывести всю нечисть "реформаторов" на чистую воду. Раз так партия Голос истерит с трибуны, значит они тоже замешаны в геноциде медицины. И дело не в закупках, о которых визжат, видимо аудит показал некомпетентность и воровство бюджетных средств на реформу этих крикунов.
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19.05.2020 18:09 Ответить
Именно Устинова и Стефанишин были подельщицами Супрун, поэтому и истерят по очереди.
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19.05.2020 19:54 Ответить
 
 