"Голос" начинает сбор подписей за отставку Степанова, - Устинова. ВИДЕО
Нардеп "Голоса" Александра Устинова анонсировала сбор подписей за отставку главы Минздрава Максима Степанова.
Об этом она заявила с трибуны Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
Устинова отметила, что причиной такого решения является ложь министра относительно закупки защитных костюмов для медиков.
"Я вчера была на таможне. Не приехали костюмы. Вместо 72 тыс. костюмов, которые должны были приехать и защищать наших медиков, приехало 29", - отметила нардеп, подчеркнув, что в районных больницах для безопасности медработников "нет ничего".
Устинова также обратила внимание на то, что костюмы были закуплены "в три раза дороже".
"Сегодня фракция "Голоса" начнет сбор подписей за то, чтобы этот человек (Степанов. - Ред.) покинул должность", - сказала нардеп, призвав коллег по парламенту поддержать данный шаг.
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По поводу же того, что Голос якобы финансируется Порошенкой - вилами по воде. Скорее они таки заняли нишу Самопомочи - то есть - патриотической оппозиции, которая поддерживает голосования только во благо Украины.
Ви прям про одне й те саме з ****** мрієте.
и ничего не делать тоже нельзя - потому как жопа ещё быстрее будет...
В дописі йдеться про зняття міністра (точніше про збір підписів для цього)... Одного... А мій коментар про те, що тре міняти весь кабмін "новьіх ліц-профєсіоналов ver. 2.0" нафік.