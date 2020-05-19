"Голос" начинает сбор подписей за отставку Степанова, - Устинова. ВИДЕО

Нардеп "Голоса" Александра Устинова анонсировала сбор подписей за отставку главы Минздрава Максима Степанова.

Об этом она заявила с трибуны Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Устинова отметила, что причиной такого решения является ложь министра относительно закупки защитных костюмов для медиков.

"Я вчера была на таможне. Не приехали костюмы. Вместо 72 тыс. костюмов, которые должны были приехать и защищать наших медиков, приехало 29", - отметила нардеп, подчеркнув, что в районных больницах для безопасности медработников "нет ничего".

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Устинова также обратила внимание на то, что костюмы были закуплены "в три раза дороже".

"Сегодня фракция "Голоса" начнет сбор подписей за то, чтобы этот человек (Степанов. - Ред.) покинул должность", - сказала нардеп, призвав коллег по парламенту поддержать данный шаг.