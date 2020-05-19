"Голос" починає збір підписів за відставку Степанова, - Устінова. ВIДЕО

Нардепка "Голосу" Олександра Устінова анонсувала збір підписів за відставку голови МОЗ Максима Степанова.

Про це вона заявила з трибуни Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Устінова зазначила, що причиною такого рішення є брехня міністра щодо закупівлі захисних костюмів для медиків.

"Я вчора була на митниці. Не приїхали костюми. Замість 72 тис. костюмів, які мали приїхати і захищати наших медиків, приїхало 29", - зазначила нардепка, наголосивши, що в районних лікарнях для безпеки медпрацівників "немає нічого".

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Устінова також звернула увагу на те, що костюми були закуплені "втричі дорожче".

"Сьогодні фракція "Голосу" почне збір підписів за те, щоб ця людина (Степанов. - Ред.) залишила посаду", - сказала нардепка, закликавши колег по парламенту підтримати цей крок.