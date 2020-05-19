"Голос" починає збір підписів за відставку Степанова, - Устінова. ВIДЕО
Нардепка "Голосу" Олександра Устінова анонсувала збір підписів за відставку голови МОЗ Максима Степанова.
Про це вона заявила з трибуни Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
Устінова зазначила, що причиною такого рішення є брехня міністра щодо закупівлі захисних костюмів для медиків.
"Я вчора була на митниці. Не приїхали костюми. Замість 72 тис. костюмів, які мали приїхати і захищати наших медиків, приїхало 29", - зазначила нардепка, наголосивши, що в районних лікарнях для безпеки медпрацівників "немає нічого".
Устінова також звернула увагу на те, що костюми були закуплені "втричі дорожче".
"Сьогодні фракція "Голосу" почне збір підписів за те, щоб ця людина (Степанов. - Ред.) залишила посаду", - сказала нардепка, закликавши колег по парламенту підтримати цей крок.
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По поводу же того, что Голос якобы финансируется Порошенкой - вилами по воде. Скорее они таки заняли нишу Самопомочи - то есть - патриотической оппозиции, которая поддерживает голосования только во благо Украины.
Ви прям про одне й те саме з ****** мрієте.
и ничего не делать тоже нельзя - потому как жопа ещё быстрее будет...
В дописі йдеться про зняття міністра (точніше про збір підписів для цього)... Одного... А мій коментар про те, що тре міняти весь кабмін "новьіх ліц-профєсіоналов ver. 2.0" нафік.