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"Голос" починає збір підписів за відставку Степанова, - Устінова. ВIДЕО

Нардепка "Голосу" Олександра Устінова анонсувала збір підписів за відставку голови МОЗ Максима Степанова.

Про це вона заявила з трибуни Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Устінова зазначила, що причиною такого рішення є брехня міністра щодо закупівлі захисних костюмів для медиків.

"Я вчора була на митниці. Не приїхали костюми. Замість 72 тис. костюмів, які мали приїхати і захищати наших медиків, приїхало 29", - зазначила нардепка, наголосивши, що в районних лікарнях для безпеки медпрацівників "немає нічого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ незабаром почне закупівлі ліків: поставки будуть наприкінці року, - Степанов

Устінова також звернула увагу на те, що костюми були закуплені "втричі дорожче".

"Сьогодні фракція "Голосу" почне збір підписів за те, щоб ця людина (Степанов. - Ред.) залишила посаду", - сказала нардепка, закликавши колег по парламенту підтримати цей крок.

Автор: 

відставка (1462) Степанов Максим (2196) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+8
Вроде того - самая порядочная фракция Верховной Рады. Единственная, в которой не замечены откровенные мерзавцы.
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19.05.2020 11:20
+6
голос это самонемич2?
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19.05.2020 11:12
+4
Знести Верховну Раду України?
Ви прям про одне й те саме з ****** мрієте.
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19.05.2020 11:21
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голос это самонемич2?
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19.05.2020 11:12 Відповісти
Вроде того - самая порядочная фракция Верховной Рады. Единственная, в которой не замечены откровенные мерзавцы.
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19.05.2020 11:20 Відповісти
Все знают, что эта партия под "баблом" Порошенко. Как и Самопомощь в прошлом созыве.
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19.05.2020 11:49 Відповісти
Что за бред? У вас есть номера счетов или копии финансовых документов? Одно "бла-бла-бла". А почему не под "баблом" Ахметова?
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19.05.2020 12:11 Відповісти
Это одно и тоже.
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19.05.2020 12:13 Відповісти
Прапорщик, что-то у вас не срастается. Тут, как говорится, или трусы наденьте или крестик снимите.
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19.05.2020 12:15 Відповісти
Ну в данном конкретном постеу него как раз сростается - Порошенко и Ахметов - бизнес-партнеры как минимум с 2016 года, когда ICU (Порошенко) выкупила долю в ДТЭК (Ахметов).
По поводу же того, что Голос якобы финансируется Порошенкой - вилами по воде. Скорее они таки заняли нишу Самопомочи - то есть - патриотической оппозиции, которая поддерживает голосования только во благо Украины.
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19.05.2020 12:20 Відповісти
Самонемощи хватило аж на 4 месяца, потом они голосовали как хотел Порошенко. Посмотрите по голосам. Даже закон про евробляхи и защиту якобы отечественного автопрома которого нет. А ещё пожизненные налоги на старые авто хотели вместе с партией Петра протолкнуть, помним, помним.
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19.05.2020 12:27 Відповісти
Не на 4 - дольше - Порошенко целый год Львов держал в мусорной осаде для этого.
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19.05.2020 13:36 Відповісти
Так и есть. Тут даже время не столько имеет значения, а сам факт. За это Львов отдал партии Порошенко максимум голосов для прохода в раду. А так, он и 2% не набрал бы.
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19.05.2020 13:40 Відповісти
Там Пинчука и Фиалы ноги торчат, а это значит Сороса.
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19.05.2020 13:54 Відповісти
И что с того?
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19.05.2020 14:03 Відповісти
да-да, которые в полном составе встречались с его величеством наиумнейшим, ****************, неореформатором Сааком.
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19.05.2020 13:14 Відповісти
Иии? То, что для сои Саакашвили - "предатель, посмевший критиковать сывочолого хетьмана" - это исключительно ваши соевые проблемы с головой.
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19.05.2020 13:31 Відповісти
І що з того, що "встрєчалісь"? Обіцяли з ним оженитися, чи що ти хочеш цим сказати?
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19.05.2020 16:03 Відповісти
https://censor.net/user/467272 "Голос" - Сорос.
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19.05.2020 15:09 Відповісти
И Ляшка на собачьи консервы пустите.
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19.05.2020 11:14 Відповісти
Та в тому борделі тре не тіко ліжка переставляти та шлюх міняти, а повністю знести той бордель... Інакше діла не буде
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19.05.2020 11:17 Відповісти
Знести Верховну Раду України?
Ви прям про одне й те саме з ****** мрієте.
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19.05.2020 11:21 Відповісти
а какой смысл убирать ***** если на его место поставят вдвое худшего ******?..
и ничего не делать тоже нельзя - потому как жопа ещё быстрее будет...
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19.05.2020 11:39 Відповісти
вернуть Емеца!
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19.05.2020 13:13 Відповісти
А до чого тут ВРУ? Хіба там міністри сидять?
В дописі йдеться про зняття міністра (точніше про збір підписів для цього)... Одного... А мій коментар про те, що тре міняти весь кабмін "новьіх ліц-профєсіоналов ver. 2.0" нафік.
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19.05.2020 11:39 Відповісти
Он про зебилию в целом и кабмин в частности.
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19.05.2020 11:57 Відповісти
В три раза дороже... 29 костюмов... Измельчал народ, измельчал.
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19.05.2020 11:21 Відповісти
29 тысяч.
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19.05.2020 11:22 Відповісти
А шо такое "певчие" получили указание от ЕС, но затянули не ту песню. Так же можно и хор похерить.
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19.05.2020 11:35 Відповісти
Тебе еще голоперидол не впердолили?
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19.05.2020 11:44 Відповісти
На тебе кончился головпердолит. А вообще то ты гнида, судя по коментариям.
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21.05.2020 11:35 Відповісти
Андрей 0c60192e,Нестор Махно 68a3e8df.Лахта шо одну методичку на двоих выдали?
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19.05.2020 11:59 Відповісти
Это может быть и одна "харя".
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19.05.2020 12:13 Відповісти
Ну почему, Славик напрягся и получил 5% проходных. Теперь нужно получить бабло за политический проект. Слуги не купят, у них хватает людей, Люля без денег сидела. Так как в раде теперь не получится заработать, как раньше Ляшко делал, то слили под Петра. Он там один собственно с деньгами.
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19.05.2020 12:22 Відповісти
Славика хозяева и спонсоры назначили "вождем" для приманки голосов молодых лохов.
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19.05.2020 13:57 Відповісти
wце оайк як би хто до голосу не ставився - навігласи на чолі МОЗу - це життя людей
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19.05.2020 12:53 Відповісти
И не только этого проходимца отправить в от тавку, а и его начальрика, завхоза шмурдяка, за полное отсутствие профессирнализма, за дебилизм.
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19.05.2020 13:26 Відповісти
Реальный инициатор этой бузы - Супрун. Устинова и Стефанишин (Деева) ее преданные подельщицы по фармаферам и представители в зраде. Когда нависла опасность, что лохореформы могут отменить, супрунисты и пошли в атаку.
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19.05.2020 14:05 Відповісти
Дай боже, щоб тобі харкнув у мордяку заражений лікар, який не отримав захисний костюм. Добряче щоб так харкнув, щоб ти потім легені виблював, придурок.
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19.05.2020 16:06 Відповісти
А таких дебилов, как ты, в каком дурдоме содержат? Или домой по супрун "реформе" уже выгнали?
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19.05.2020 19:51 Відповісти
Так Потрох же костюмы для медиков "пожертвовал"! Зачем покупать больше, чем нужно?
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19.05.2020 14:50 Відповісти
Перестаньте менять министров каждые полгода. Степанов молодец, не побоялся признать реформу вторички провальной и выполняет Наказ президента провести аудит и скорегировать просчеты НСЗУ. А истерики некоторых депутатов наводят на мысль о заинтересованности в развале бюджетной медицине. Дайте министру работать и вывести всю нечисть "реформаторов" на чистую воду. Раз так партия Голос истерит с трибуны, значит они тоже замешаны в геноциде медицины. И дело не в закупках, о которых визжат, видимо аудит показал некомпетентность и воровство бюджетных средств на реформу этих крикунов.
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19.05.2020 18:09 Відповісти
Именно Устинова и Стефанишин были подельщицами Супрун, поэтому и истерят по очереди.
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19.05.2020 19:54 Відповісти
 
 