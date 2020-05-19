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МОЗ незабаром почне закупівлі ліків: поставки будуть наприкінці року, - Степанов

МОЗ незабаром почне закупівлі ліків: поставки будуть наприкінці року, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я закінчує затвердження нормативних документів для проведення закупівель лікарських засобів за кошти держбюджету 2020 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми прийшли в міністерство у квітні, то побачили розбалансованість у закупівлях, повну неготовність і безлад у цьому напрямі. Це також не складений до кінця перелік лікзасобів з кількістю і потребою, яка необхідна на закупівлю 2020 року (це ті ліки, які приїдуть наприкінці 2020-го і в 2021 році переважно). Ми побачили відсутність нормативної бази, яку потрібно було врегулювати відповідно до законодавства. Ми розробили нормативні документи, подали на розгляд Кабміну, і перелік був прийнятий. Необхідно ще ухвалити низку нормативних документів, які закінчують процедуру затвердження, і тоді почнеться процедура закупівлі", - сказав він.

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Степанов наголосив, що міністерство тримає процедуру закупівель на особистому контролі і розуміє, що і коли потрібно постачати.

"Якщо ми говоримо про постачання лікзасобів, які закуповувалися за кошти держбюджету за окремою програмою, вона здійснюється з двох джерел: закупівля через міжнародні організації та через ДП "Медичні закупівлі України". На це передбачені кошти - близько 10 млрд грн у бюджеті 2020 року. Якщо ми говоримо про лікзасоби, які поставляються в 2020 році, то зараз ми отримуємо ліки, закуплені за кошти 2018 і 2019 років, є ще невикористані кошти за 2017 рік", - додав Степанов.

Автор: 

держзакупівлі (383) ліки (1311) МОЗ (5390) Степанов Максим (2196)


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19 мая... на 2020 год...
https://www.youtube.com/watch?v=6LaGAQc3aOA
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19.05.2020 10:20 Відповісти
Мы идём к "светлому" концу 2020 года, а по пути вас лечить никто не обещал. Помирайте с миром. Ваша фарммафия. Аминь.
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19.05.2020 10:29 Відповісти
Після Супрун виключно кретинів понабирали у міністерство! Ліки будуть, но це не точно. А зараз людям що робити? Хто відповість за те, що зараз ліків нема? Де це зелене чмо? Чому не записує відосік і не говорить як він довів до такого? Зелений ссикун!
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19.05.2020 10:50 Відповісти
Та не переживай! Как стали при Уляне возить в основном Sandoz, та ни хрена и не изменилось.
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19.05.2020 13:06 Відповісти
провтыкали полгода, и еще полгода провтыкают
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19.05.2020 11:13 Відповісти
 
 