МОЗ незабаром почне закупівлі ліків: поставки будуть наприкінці року, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я закінчує затвердження нормативних документів для проведення закупівель лікарських засобів за кошти держбюджету 2020 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми прийшли в міністерство у квітні, то побачили розбалансованість у закупівлях, повну неготовність і безлад у цьому напрямі. Це також не складений до кінця перелік лікзасобів з кількістю і потребою, яка необхідна на закупівлю 2020 року (це ті ліки, які приїдуть наприкінці 2020-го і в 2021 році переважно). Ми побачили відсутність нормативної бази, яку потрібно було врегулювати відповідно до законодавства. Ми розробили нормативні документи, подали на розгляд Кабміну, і перелік був прийнятий. Необхідно ще ухвалити низку нормативних документів, які закінчують процедуру затвердження, і тоді почнеться процедура закупівлі", - сказав він.

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Степанов наголосив, що міністерство тримає процедуру закупівель на особистому контролі і розуміє, що і коли потрібно постачати.

"Якщо ми говоримо про постачання лікзасобів, які закуповувалися за кошти держбюджету за окремою програмою, вона здійснюється з двох джерел: закупівля через міжнародні організації та через ДП "Медичні закупівлі України". На це передбачені кошти - близько 10 млрд грн у бюджеті 2020 року. Якщо ми говоримо про лікзасоби, які поставляються в 2020 році, то зараз ми отримуємо ліки, закуплені за кошти 2018 і 2019 років, є ще невикористані кошти за 2017 рік", - додав Степанов.