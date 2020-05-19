Средств для дезинфекции и индивидуальной защиты украинских воинов достаточно, - Командование Медсил ВСУ. ВИДЕО

Учреждениями здравоохранения Вооруженных Сил Украины закуплено необходимое количество костюмов биозащиты, изоляционных халатов, масок медицинских хирургических и респираторов разных видов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В достаточном количестве приобретены инфракрасные термометры и средства для дезинфекции, часть которых передана в район проведения ООС.

"В качестве благотворительной помощи от стран-партнеров получены аппараты искусственной вентиляции легких. Работа в этом направлении продолжается. Так, на прошлой неделе проведена рабочая встреча с потенциальными поставщиками по заключению договоров на закупку медицинского имущества, в том числе, аппаратов ИВЛ экстренного класса", - говорится в сообщении.

Командованием Медицинских сил разработан и введен в действие ряд руководящих документов по противодействию возникновения и распространения острой респираторной болезни, вызванной COVID-19. Эти меры способствовали недопущению распространения среди военнослужащих, особенно в районе проведения операции Объединенных сил, коронавирусной инфекции, что дало возможность поддерживать боеспособность и боеготовность войск (сил) на высоком уровне.

Медицинская служба предоставляет действующим военнослужащим необходимую медицинскую помощь и пенсионерам Министерства обороны Украины, в том числе инвалидам, членам их семей, работникам ВС Украины.

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