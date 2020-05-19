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Засобів для дезінфекції та індивідуального захисту українських воїнів достатньо, - Командування Медсил ЗСУ. ВIДЕО

Заклади охорони здоров'я Збройних Сил України закупили необхідну кількість костюмів біозахисту, ізоляційних халатів, масок медичних хірургічних і респіраторів різних видів.

ЗСУ забезпечені всім необхідним для захисту від коронавірусу. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

У достатній кількості придбані інфрачервоні термометри і засоби для дезінфекції, частина яких передана в район проведення ООС.

"Як благодійну допомогу від країн-партнерів отримано апарати штучної вентиляції легенів. Робота в цьому напрямі триває. Так, минулого тижня проведено робочу зустріч з потенційними постачальниками щодо укладання договорів на закупівлю медичного майна, у тому числі, апаратів ШВЛ екстреного класу", - йдеться в повідомленні.

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Командуванням Медичних сил розроблено та введено в дію ряд керівних документів щодо протидії виникнення та поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19. Ці заходи сприяли недопущенню розповсюдження серед військовослужбовців, особливо в районі проведення операції Об’єднаних сил, коронавірусної інфекції, що надало змогу підтримувати боєздатність та боєготовність військ (сил) на високому рівні.

Медична служба надає діючим військовослужбовцям необхідну медичну допомогу та пенсіонерам Міністерства оборони України, в тому числі інвалідам, членам їх сімей, працівникам ЗС України.

Автор: 

карантин (18172) Міноборони (7355) оборона (4780) ЗСУ (7542) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Средств для дезинфекции и индивидуальной защиты украинских воинов достаточно, - Командование Медсил ВСУ - Цензор.НЕТ 9646Коли клепка в голові і "слуги народа " поняття не сумісні (Богуцька в кого сумніви ще щодо адекватності)
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19.05.2020 13:12 Відповісти
верим, что противогазов образца совка и хлорки у вас завались...
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19.05.2020 13:23 Відповісти
Слабенький висер. Тобі не заплатять...
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19.05.2020 14:05 Відповісти
А вам за це платять, чи вы ЗеБилы-альтруисты!? - За підрахунками більше 100 наших захисників загинули за період відведення і відступу наших війск за наказом Зеленського. Вони б не померли, якби Зеленський не дав наказ залишити позиції і перестати стріляти. Веселий гуморист Володька Зеленський вже має своє персональне кладовище.
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19.05.2020 14:57 Відповісти
"Засобів для дезінфекції та індивідуального захисту українських воїнів достатньо", а Для Рюкзакова чомусь не достатньо і зе виділив на розгрбування Рюкзакова додатково150 млн!
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19.05.2020 16:23 Відповісти
 
 