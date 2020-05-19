Засобів для дезінфекції та індивідуального захисту українських воїнів достатньо, - Командування Медсил ЗСУ. ВIДЕО

Заклади охорони здоров'я Збройних Сил України закупили необхідну кількість костюмів біозахисту, ізоляційних халатів, масок медичних хірургічних і респіраторів різних видів.

ЗСУ забезпечені всім необхідним для захисту від коронавірусу. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

У достатній кількості придбані інфрачервоні термометри і засоби для дезінфекції, частина яких передана в район проведення ООС.

"Як благодійну допомогу від країн-партнерів отримано апарати штучної вентиляції легенів. Робота в цьому напрямі триває. Так, минулого тижня проведено робочу зустріч з потенційними постачальниками щодо укладання договорів на закупівлю медичного майна, у тому числі, апаратів ШВЛ екстреного класу", - йдеться в повідомленні.

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Командуванням Медичних сил розроблено та введено в дію ряд керівних документів щодо протидії виникнення та поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19. Ці заходи сприяли недопущенню розповсюдження серед військовослужбовців, особливо в районі проведення операції Об’єднаних сил, коронавірусної інфекції, що надало змогу підтримувати боєздатність та боєготовність військ (сил) на високому рівні.

Медична служба надає діючим військовослужбовцям необхідну медичну допомогу та пенсіонерам Міністерства оборони України, в тому числі інвалідам, членам їх сімей, працівникам ЗС України.