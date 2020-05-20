Зеленский ожидает реформу "Укрзализныци" через месяц - сразу после карантина. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Министерство инфраструктуры начнет план реформирования "Укрзализныци" сразу после окончания карантина.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, посвященной годовщине его президентства.

"По поводу реформы Укрзализныци - это отдельное государство, Укрзализныця. Сменен руководитель Укрзализныци, там есть наблюдательный совет. У них есть на бумаге (план реформирования, - ред.), К сожалению, только на бумаге полностью реформа Укрзализныци", - сказал президент.

По его словам, реформа требует много сил и внимания, которые сейчас направлены прежде всего на борьбу с коронавирусом и эвакуацию граждан Украины из других стран.

Вместе с тем, Зеленский отметил, что министр инфраструктуры Владислав Криклий сможет вернуться к вопросу реформирования украинской железной дороги сразу после окончания карантина, что ожидается в течение месяца.

"Я не могу даже сегодня направлять к нему вопросы, что там с Укрзализныцей ... Думаю, через месяц, когда мы выйдем из этого сложного процесса, обязательно мы перейдем к реформированию Укрзализныци", - отметил Зеленский.

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