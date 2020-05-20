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Зеленский ожидает реформу "Укрзализныци" через месяц - сразу после карантина. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Министерство инфраструктуры начнет план реформирования "Укрзализныци" сразу после окончания карантина.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, посвященной годовщине его президентства.

"По поводу реформы Укрзализныци - это отдельное государство, Укрзализныця. Сменен руководитель Укрзализныци, там есть наблюдательный совет. У них есть на бумаге (план реформирования, - ред.), К сожалению, только на бумаге полностью реформа Укрзализныци", - сказал президент.

По его словам, реформа требует много сил и внимания, которые сейчас направлены прежде всего на борьбу с коронавирусом и эвакуацию граждан Украины из других стран.

Вместе с тем, Зеленский отметил, что министр инфраструктуры Владислав Криклий сможет вернуться к вопросу реформирования украинской железной дороги сразу после окончания карантина, что ожидается в течение месяца.

"Я не могу даже сегодня направлять к нему вопросы, что там с Укрзализныцей ... Думаю, через месяц, когда мы выйдем из этого сложного процесса, обязательно мы перейдем к реформированию Укрзализныци", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" пока не может себе позволить консультации Deutsche Bahn, - Криклий

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Укрзализныця (2746) реформы (3951)


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Топ комментарии
+3
"Она очень сложная. Им нужно много денег." Это просто клише для любой отрасли нашей экономики
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20.05.2020 13:05
+2
ухх, ценний кадр на важких... антидепресантах
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20.05.2020 12:58
+1
Та шож такоє!?
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20.05.2020 12:56
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Реформа "Укрзализныци" в ближайшее время не состоится, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1455
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20.05.2020 12:56 Ответить
Та шож такоє!?
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20.05.2020 12:56 Ответить
Зеленая макака,о каких реформах ты гнусавишь?Ты кроме как кокс нюхать, ни на что не способен.
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20.05.2020 12:57 Ответить
ухх, ценний кадр на важких... антидепресантах
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20.05.2020 12:58 Ответить
Мог уложить свою сраную конференцию в пять слов:Реформ не будет, вам жопа.
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20.05.2020 13:00 Ответить
".......А пока что мешают "попередники", ..ух такого наворотили, за свою каденцию не успею распутать....придется на 2 срок идти" 73% - поддержите вашего КОНДИДАТА!!!!
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20.05.2020 13:01 Ответить
Оце Укрзалізниця - також плуг, з яким потрібно працювати 20 років тому. Це навіть не залізниця, а стидоба.
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20.05.2020 13:04 Ответить
"Она очень сложная. Им нужно много денег." Это просто клише для любой отрасли нашей экономики
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20.05.2020 13:05 Ответить
Реформа,реформа...А что собой представляет вообще эта реформа.При зарплате в пол миллиона в месяц УЖД говорят об сплошных убытках и чуть ли не о банкротстве.
Вот именно по этому эти хреновы реформы никому и не нужны,за то говорить о них нужно и громко,на всю Украину.
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20.05.2020 13:06 Ответить
А Лещенко теперь вернет полученные бабки?
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20.05.2020 13:07 Ответить
Да там и два срока не хватит, а Лезь пусть працюэ))
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20.05.2020 13:08 Ответить
*Лещь
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20.05.2020 13:09 Ответить
що воно хотiло сказати? хтось що-небудь зрозумiв?

Реформа "Укрзалізниці" найближчим часом не відбудеться, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2295
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20.05.2020 13:13 Ответить
Естественно. Как можно реформировать то, чего нет?
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20.05.2020 13:14 Ответить
Упс...
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20.05.2020 13:21 Ответить
Украинские ЖД были совершенно убыточны до появления п.Кирпы.А затем появились в убытоной отрасли деньги на строительство современных вокзалов и сотни автоматизированых ЖД переходов,а так же появились деньги для уплаты даже уборщицям деньги выше 100 баксов при курсе 1.8 гр.
Но после его ,,самоубийства,,двумя выстрелами в затылок отрасль сразу же снова стала ******* убыточной.
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20.05.2020 13:27 Ответить
... а Сракошвиль тогда зачем?))
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20.05.2020 13:36 Ответить
 
 