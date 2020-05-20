Заседание Кабмина: правительство рассматривает дальнейшее смягчение карантина. ВИДЕО

Сегодня, 20 мая, прошло заседание Кабинета Министров.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания Кабинета Министров.

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Правительство рассмотрело дальнейшее смягчение карантинных мер, в частности, возобновление работы городского и пригородного транспорта, гостиниц, детских садов, метрополитена, возобновление проведения спортивных соревнований и церковных служб.