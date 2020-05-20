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Засідання Кабміну: уряд розглядає подальше пом'якшення карантину. ВIДЕО
Сьогодні, 20 травня, проходить засідання Кабінету Міністрів.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання Кабінету Міністрів.
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Ні, не від коронавірусу - від раку. За ДВА МІСЯЦІ.
Но на боротьбу із коронавірусом виділено 65 мільярдів гривень, а з раком - дулю. Навіть не так - деякі ліки для онкохворих після того, як прибрали "Доктора Смерть" Супрун, здорожчали удесятеро. І усе з кишень людей, котрі з відчаю квартири продають. А держава з коронавірусом воює.
Ви бачили автівки лікарів, що борються з онкологією? Цікаве видовище, скажу я вам.
А лікарі в реанімації районної лікарні - на казарменому становищі і в памперсах працюють, бо на зміну один костюм видають і зняти його не можна. А людина, котрна за непорозумінням президентом вважається, "відосики" пиляє, як зустрічає КОМЕРЦІЙНИЙ вантаж костюмів. Котрі не у лікарнях, а будівельних супермаркетах у продажу опиняються.
65 мільярдів на фейковій епідемії - ласий, жирний шматок. Мовою чиновників це значить "засвоїти кошти". Ви уявляєте, як можна "піднятися" лише на масках для армії, поліції, рятувальників, державних чиновників? А на антисептиках? Кому належать фірми, де все це купується?
Так що хтось скоро собі не лише автівочки, але й "хатиночки" на Рів`єрі прикупить.
Щоб ви розуміли різницю: на профілактику і діагностику онкозахворювань цьогоріч виділено лише 1 мільярд гривень. І те, напевне урізали. На користь вірусу у короні.
А тепер зробіть так: сядьте і згадаєте тих із своїх родичів, друзів, знайомих, хто у лютому-травні помер від коронавірусу і тих, хто помер від раку. А потім про 65 мільярдів, котрі розтікаються по кишенях "ахкакіхлюдєй".
Починайте бажати мені опинитися без маски серед хворих на короновірус пацієнтів і розповідати про трагедію Італії. Но спочатку озирніться і порахуйте кількість хворих на цю хворобу навколо себе. Вірніше кількість важко хворих. Бо сьогодні я розмовляв із знайомими,котрі перехворіли, але до статистики не потрапили - максимум що здобули - консультацію сімейного лікаря по телефону і флюорографічний знімок😁
Но 65 мільярдів "засвоюються" згідно до заздалегідь затвердженого плану😉
Післянаписаного.
Люди,вибачаюся, шо я до вас звертаюся...😁 Без вас ніяк. Нагадую, що продовжується підготовка до видання моєї крайньої книги
"ТАЄМНА ІСТОРІЯ МОСКОВІЇ"
Запрошую бути співавторами її народження. Для цього потрібно лише передплатити (передзамовити) її за пільговою ціною й ви тим самим допоможете профінансувати проект.
Також не завадить будь-яка фінансова підтримка.
Велике слов`янське "дякую", котрого наш північний сусід чомусь у своєму лексиконі не має, чекає на меценатів і спонсорів, у тому числі на сторінці книги + примірник з автографом.
Завдяки вашій допомозі книга безкоштовно потрапить дот наукових та публічних бібліотек, військових частин, шпиталів тощо.
Деталі за посиланням: https://pavlopraviy.blogspot.com/2020/04/blog-post_2.html…
Представьте, что Вы были одним из самых богатых людей, когда-либо существовавших, и Ваша обширная сеть богатства и влияния основывалась на каких-то воображаемых деньгах и широко распространенном убеждении, что «альтернативы нет».
Теперь представьте, что ложь, которая защищает Ваше положение, внезапно и жестоко оспаривается. Протесты "Желтых жилетов" на улицах Парижа, референдум о независимости в Каталонии, революция в Гонконге...
Brexit, Bitcoin и PirateBay и множество других крошечных способов, которыми люди не будут делать то, что им говорят. Антиглобалисты, слева и справа, набирают популярность во всем мире.
То, от чего Вы страдаете, это потеря контроля над повествованием. Что Вам действительно нужно, так это новая история. Кое-что, чтобы внушить всем чувство общей цели. Чтобы напугать их, отвлечь их и занять их.
Вам нужна угроза, то, что заставит всех «собраться вместе». Отложить в сторону «разногласия» и «ненависть», и все работают вместе, чтобы противостоять «общему врагу»
А враги, такие как пирожные и лимонад, всегда приносят больше удовольствия, когда Вы их готовите сами.
Вот 10 шагов, которые Вы должны использовать, если хотите превратить неопасный вирус в глобальный захват власти.
1) Начните с плохо определенного вируса, добавьте для него неточный тест и предложите как можно большему числу смертельно или критически больных людей проходить повторный тест до тех пор, пока он не даст положительный результат.
2) Сообщайте о неизбежно очень высоких показателях смертности но не уточняйте, умерли ли эти люди ОТ вируса или просто С ним.
Постоянно говорите о том, что службы здравоохранения переполнены из-за «R0» (высокой заражаемости вируса).
(Но это чепуха. Высокое значение R0 не имеет значения, если вирус безвреден для большинства людей, с которыми он сталкивается. Простуда имеет R0 между 2-3 , почти так же, как SARSCOV2 . Это также может убить уязвимых людей, иногда в больших количествах.)
3) Создайте «ответ» на «кризис», который разворачивает обширную сеть авторитарных мер , некоторые из которых планировались в течение длительного времени, и только меньшинство из которых имеет какое-либо возможное применение для предотвращения пандемии. (Обязательно отмените выборы до дальнейшего уведомления и значительно увеличьте полномочия полиции по аресту и наблюдению)
4) Закройте все больницы, кроме «ковидных случаев». Отмените плановые операции, диализ почек, лечение рака, обычные консультации врачей общей практики и все «неотложные медицинские услуги». Таким образом, неизбежно возрастает смертность от всех причин.
5) Измените свои законы множеством способов, чтобы почти все эти новые смерти обошли нормальные проверки и противовесы и были бы легко диагностированы как «связанные с covid-19» , либо с помощью неточного теста, либо просто по «клинической картине».
6) В случае, если некоторые лечащие врачи неохотно соглашаются с этим, измените закон, чтобы разрешить одному врачу, который, возможно, даже не видел рассматриваемого пациента, поставить диагноз covid19 по своему усмотрению.
7) Сообщите о поразительном количестве «новых случаев», которые Вы обнаружите в результате этих различных манипуляций, в качестве доказательства того, насколько важны новые авторитарные меры для «спасения жизней».
8) Вводите обязательное «Не реанимировать» (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hsj.co.uk%2Fcoronavirus%2Funprecedented-number-of-dnr-orders-for-learning-disabilities-patients%2F7027480.article https://www.hsj.co.uk/coronavirus/unprecedented-number-of-dnr-orders-for-learning-disabilities-patients/7027480.article ) для любой демографической группы, которую вы считаете бесполезными "едоками". (Если есть сомнения, говорите о человеческих страданиях, ограниченных ресурсах здравоохранения и вентиляции)
9) Не забудьте добавить любую последующую смерть к общему количеству.
10) Убедитесь, что СМИ называют любого, кто ставит под сомнение какую-либо часть этого процесса, «теоретиком заговора».
Эти десять шагов позволят вам создать квазифашистское полицейское государство. При этом недалекие обыватели на самом деле будут критиковать Вас за то, что Вы недостаточно жестки и жестоки к нарушителям "карантина", и просить еще большего.
Однако мы уже понимаем реальные причины "эпидемии".
Ну серьезно! Если кто-то считает, что есть рациональная мысль или данные, которые оправдывают глобальную гейтсовскую официальную позицию и нескрываемую деятельность, сообщите мне, пожалуйста.