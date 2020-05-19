Кабмин должен внести абсолютно новую программу деятельности в Раду, - Стефанчук

Верховная Рада после завершения рассмотрения проекта постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины" в парламентских комитетах будет требовать от правительства внести новую программу его деятельности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Мы сейчас ожидаем рассмотрение (завершение рассмотрения. - Ред.) этого проекта программы в комитетах, мы знаем, что 12 комитетов дали негативную рецензию этой программе. Я так прогнозирую, что количество комитетов прибавится, после результатов рассмотрения ... будем общаться с правительством по поводу того, чтобы была представлена абсолютно новая программа, которая отвечает современным требованиям и вызовам, которые стоят перед обществом", - рассказал Стефанчук.

Ранее премьер-министр Данис Шмыгаль заявил, что в программе деятельности Кабмина учтены предложения нардепов.

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