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Кабмин должен внести абсолютно новую программу деятельности в Раду, - Стефанчук

Кабмин должен внести абсолютно новую программу деятельности в Раду, - Стефанчук

Верховная Рада после завершения рассмотрения проекта постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины" в парламентских комитетах будет требовать от правительства внести новую программу его деятельности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Мы сейчас ожидаем рассмотрение (завершение рассмотрения. - Ред.) этого проекта программы в комитетах, мы знаем, что 12 комитетов дали негативную рецензию этой программе. Я так прогнозирую, что количество комитетов прибавится, после результатов рассмотрения ... будем общаться с правительством по поводу того, чтобы была представлена абсолютно новая программа, которая отвечает современным требованиям и вызовам, которые стоят перед обществом", - рассказал Стефанчук.

Ранее премьер-министр Данис Шмыгаль заявил, что в программе деятельности Кабмина учтены предложения нардепов.

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Автор: 

ВР (29227) Кабмин (14024) Стефанчук Руслан (650)


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Шо Опять , - а где предвыборная , уже Выполнили.
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19.05.2020 13:24 Ответить
Вот где настоящий "свинарчук"!
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19.05.2020 13:27 Ответить
Вам моск нада...
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19.05.2020 13:29 Ответить
новая-старая программа рады от Стефанчука - "Анал -табу"!
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19.05.2020 13:31 Ответить
Кабмин должен внести абсолютно новую программу деятельности в Раду, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 733
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19.05.2020 13:32 Ответить
Чтобы представить программу, отвечающую современным вызовам, надо менять правительство и ставить премьером хотя бы Гройсмана, а еще лучше Яценюка. Эти зелёные ублюдки ни на что не способны и разве что слепой этого не видит. Исключение я бы сделала только для министра здравоохранения Степанова, он более-менее справляется.
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19.05.2020 13:33 Ответить
Зачётный троллинг.
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19.05.2020 14:07 Ответить
стефанчук у минулому житті))Кабмін має внести абсолютно нову програму діяльності в Раду, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1542
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19.05.2020 14:40 Ответить
Невже в турборежимі йдуть в КМУ до "новьіх ліц 3.0"?
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19.05.2020 16:58 Ответить
 
 