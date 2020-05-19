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Кабмін має внести абсолютно нову програму діяльності в Раду, - Стефанчук

Кабмін має внести абсолютно нову програму діяльності в Раду, - Стефанчук

Верховна Рада після завершення розгляду проєкту постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України" в парламентських комітетах вимагатиме від уряду внести нову програму його діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив перший заступник спікера Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ми зараз очікуємо розгляд (завершення розгляду. – Ред.) цього проєкту програми в комітетах, ми знаємо, що 12 комітетів дали негативну рецензію цій програмі. Я так прогнозую, що кількість комітетів додасться, після результатів розгляду... будемо спілкуватися з урядом з приводу того, щоб була подана абсолютно нова програма, котра відповідає сучасним вимогам і викликам, які стоять перед суспільством", – зазначив Стефанчук.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в програмі діяльності Кабміну враховано пропозиції нардепів.

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Автор: 

ВР (14941) Кабмін (14062) Стефанчук Руслан (752)


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Шо Опять , - а где предвыборная , уже Выполнили.
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19.05.2020 13:24 Відповісти
Вот где настоящий "свинарчук"!
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19.05.2020 13:27 Відповісти
Вам моск нада...
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19.05.2020 13:29 Відповісти
новая-старая программа рады от Стефанчука - "Анал -табу"!
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19.05.2020 13:31 Відповісти
Кабмин должен внести абсолютно новую программу деятельности в Раду, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 733
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19.05.2020 13:32 Відповісти
Чтобы представить программу, отвечающую современным вызовам, надо менять правительство и ставить премьером хотя бы Гройсмана, а еще лучше Яценюка. Эти зелёные ублюдки ни на что не способны и разве что слепой этого не видит. Исключение я бы сделала только для министра здравоохранения Степанова, он более-менее справляется.
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19.05.2020 13:33 Відповісти
Зачётный троллинг.
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19.05.2020 14:07 Відповісти
стефанчук у минулому житті))Кабмін має внести абсолютно нову програму діяльності в Раду, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1542
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19.05.2020 14:40 Відповісти
Невже в турборежимі йдуть в КМУ до "новьіх ліц 3.0"?
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19.05.2020 16:58 Відповісти
 
 