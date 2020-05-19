Кабмін має внести абсолютно нову програму діяльності в Раду, - Стефанчук

Верховна Рада після завершення розгляду проєкту постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України" в парламентських комітетах вимагатиме від уряду внести нову програму його діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив перший заступник спікера Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ми зараз очікуємо розгляд (завершення розгляду. – Ред.) цього проєкту програми в комітетах, ми знаємо, що 12 комітетів дали негативну рецензію цій програмі. Я так прогнозую, що кількість комітетів додасться, після результатів розгляду... будемо спілкуватися з урядом з приводу того, щоб була подана абсолютно нова програма, котра відповідає сучасним вимогам і викликам, які стоять перед суспільством", – зазначив Стефанчук.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в програмі діяльності Кабміну враховано пропозиції нардепів.

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