С 1 июня запустят систему автофиксации нарушений ПДД, - Аваков. ВИДЕО

Ожидается, что на первом этапе заработают 17 станций.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", соответствующее решение принято на заседании Кабмина.

Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, на заседании Кабмина предлагалось внести изменения в постановление от 10 ноября 2017 года №833.

"Проект постановления разработан МВД с целью приведения постановления Кабинета министров №833… Это постановление предлагается в полном согласовании с законом, принятым и подписанным президентом Украины с тем, чтобы запустить автоматическую фото- и видеофиксацию с 1 числа следующего месяца", - отметил глава МВД.

По его словам, сначала заработают 17 пунктов автоматической фиксации, потом порядка 40.

"Всего по стране мы планируем, что таких пунктов будет порядка 700… Соответствующий график и адреса мы после принятия постановления сможем объявить публично", - добавил Аваков.

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