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С 1 июня запустят систему автофиксации нарушений ПДД, - Аваков. ВИДЕО

Ожидается, что на первом этапе заработают 17 станций.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", соответствующее решение принято на заседании Кабмина.

Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, на заседании Кабмина предлагалось внести изменения в постановление от 10 ноября 2017 года №833.

"Проект постановления разработан МВД с целью приведения постановления Кабинета министров №833… Это постановление предлагается в полном согласовании с законом, принятым и подписанным президентом Украины с тем, чтобы запустить автоматическую фото- и видеофиксацию с 1 числа следующего месяца", - отметил глава МВД.

По его словам, сначала заработают 17 пунктов автоматической фиксации, потом порядка 40.

"Всего по стране мы планируем, что таких пунктов будет порядка 700… Соответствующий график и адреса мы после принятия постановления сможем объявить публично", - добавил Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Такси теперь могут ездить по полосам для общественного транспорта, - Кабмин

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Аваков Арсен (3444) видеофиксация (140) МВД (9318) ПДД (532)


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Вот почему эти долбанные ублюдки что не примут то все для того что б содрать с человека, а вот что б дать что то никогда...все законы рассчитаны главным образом на обдираловку
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20.05.2020 15:24 Ответить
С 1 июня запустят систему автофиксации нарушений ПДД, - Аваков - Цензор.НЕТ 1179
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20.05.2020 15:29 Ответить
С паршивой овцы хоть шерсти клок
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20.05.2020 15:31 Ответить
Люди будьте милосердны. Авакян и так обносился. Давно закупок не было.Да и зам его проголодался,такую тушу попробуй прокорми.
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20.05.2020 15:33 Ответить
ППЦ Києву настане, дороги заб'ються.
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20.05.2020 15:38 Ответить
А за євробляхи кому будете надсилати? Мертвому поляку?
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20.05.2020 15:40 Ответить
Когда появляется ета Падаль армянская хочется сразу по ней молотком со всего маху. Так и ищет гнида с кого денег содрать.
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20.05.2020 15:49 Ответить
не запрацює, або її відразу скасують
через тех.проблеми або через суди

при акаківі ніколи
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20.05.2020 17:40 Ответить
Аж 17 станцій на цілу Україну!!! І це за шість років царювання Рюкзакова в МВС. Можу поспорити, що біля будинку Рюкзакова стоїть більше ніж 17 відіокамер!
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20.05.2020 18:21 Ответить
 
 