З 1 червня запустять систему автофіксації порушень ПДР, - Аваков. ВIДЕО

Очікується, що на першому етапі запрацюють 17 станцій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабміну.

Як заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, на засіданні Кабміну пропонувалося внести зміни до постанови від 10 листопада 2017 року №833.

"Проєкт постанови розроблено МВС з метою приведення постанови Кабінету міністрів №833 ... Ця постанова пропонується в повній відповідності з законом, прийнятим і підписаним президентом України з тим, щоб запустити автоматичну фото- і відеофіксацію з 1 числа наступного місяця", - зазначив глава МВС.

За його словами, спочатку запрацюють 17 пунктів автоматичної фіксації, потім близько 40.

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"Всього по країні ми плануємо, що таких пунктів буде близько 700 ... Відповідний графік і адреси ми після ухвалення постанови зможемо оголосити публічно", - додав Аваков.