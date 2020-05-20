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З 1 червня запустять систему автофіксації порушень ПДР, - Аваков. ВIДЕО

Очікується, що на першому етапі запрацюють 17 станцій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабміну.

Як заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, на засіданні Кабміну пропонувалося внести зміни до постанови від 10 листопада 2017 року №833.

"Проєкт постанови розроблено МВС з метою приведення постанови Кабінету міністрів №833 ... Ця постанова пропонується в повній відповідності з законом, прийнятим і підписаним президентом України з тим, щоб запустити автоматичну фото- і відеофіксацію з 1 числа наступного місяця", - зазначив глава МВС.

За його словами, спочатку запрацюють 17 пунктів автоматичної фіксації, потім близько 40.

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"Всього по країні ми плануємо, що таких пунктів буде близько 700 ... Відповідний графік і адреси ми після ухвалення постанови зможемо оголосити публічно", - додав Аваков.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) відеофіксація (113) МВС (3501) ПДР (476)


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Вот почему эти долбанные ублюдки что не примут то все для того что б содрать с человека, а вот что б дать что то никогда...все законы рассчитаны главным образом на обдираловку
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20.05.2020 15:24 Відповісти
С 1 июня запустят систему автофиксации нарушений ПДД, - Аваков - Цензор.НЕТ 1179
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20.05.2020 15:29 Відповісти
С паршивой овцы хоть шерсти клок
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20.05.2020 15:31 Відповісти
Люди будьте милосердны. Авакян и так обносился. Давно закупок не было.Да и зам его проголодался,такую тушу попробуй прокорми.
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20.05.2020 15:33 Відповісти
ППЦ Києву настане, дороги заб'ються.
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20.05.2020 15:38 Відповісти
А за євробляхи кому будете надсилати? Мертвому поляку?
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20.05.2020 15:40 Відповісти
Когда появляется ета Падаль армянская хочется сразу по ней молотком со всего маху. Так и ищет гнида с кого денег содрать.
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20.05.2020 15:49 Відповісти
не запрацює, або її відразу скасують
через тех.проблеми або через суди

при акаківі ніколи
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20.05.2020 17:40 Відповісти
Аж 17 станцій на цілу Україну!!! І це за шість років царювання Рюкзакова в МВС. Можу поспорити, що біля будинку Рюкзакова стоїть більше ніж 17 відіокамер!
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20.05.2020 18:21 Відповісти
 
 