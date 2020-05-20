З 1 червня запустять систему автофіксації порушень ПДР, - Аваков. ВIДЕО
Очікується, що на першому етапі запрацюють 17 станцій.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабміну.
Як заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, на засіданні Кабміну пропонувалося внести зміни до постанови від 10 листопада 2017 року №833.
"Проєкт постанови розроблено МВС з метою приведення постанови Кабінету міністрів №833 ... Ця постанова пропонується в повній відповідності з законом, прийнятим і підписаним президентом України з тим, щоб запустити автоматичну фото- і відеофіксацію з 1 числа наступного місяця", - зазначив глава МВС.
За його словами, спочатку запрацюють 17 пунктів автоматичної фіксації, потім близько 40.
"Всього по країні ми плануємо, що таких пунктів буде близько 700 ... Відповідний графік і адреси ми після ухвалення постанови зможемо оголосити публічно", - додав Аваков.
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