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Малозащищенным киевлянам передали 55 тыс. наборов первой необходимости, - Кличко. ВИДЕО

За время карантина Единый координационный центр собрал и передал почти 55 тыс. наборов первой необходимости малозащищенным киевлянам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"С начала введения ограничительных мер в Киеве начал работать Единый координационный центр для помощи малозащищенным слоям населения. Центр объединил усилия волонтеров, общественных и благотворительных организаций, социально-ответственного бизнеса в помощи социально незащищенным киевлянам. За время своей работы центр собрал и передал почти 55 тыс. наборов первой необходимости жителям столицы, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах", - рассказал мэр.

Координационный центр обеспечил бесплатными транспортными перевозкам более 150 пациентов, нуждающихся в гемодиализе. И во время карантина они смогли ездить на процедуры.

Кроме того, центр собрал 2 миллиона гривен. Эти средства направили на закупку наборов продуктов и товаров первой необходимости. А также - средств индивидуальной защиты для столичных медиков.

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Автор: 

Киев (25518) Кличко Виталий (4640) помощь (7800)


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Малозащищенные киевляне есть , согласен . Среди них половина хитрожопых халявщиков .
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21.05.2020 17:04 Ответить
та та неповноцінні
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21.05.2020 17:06 Ответить
Что входит в набор? Пачка Примы, Мивина, сахар, соль?
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21.05.2020 17:04 Ответить
Таки да. Тема не раскрыта. Для каждого "набор первой необходимости" абсолютно разный.
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21.05.2020 20:47 Ответить
Молодці. дякую.
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21.05.2020 19:26 Ответить
 
 