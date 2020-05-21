Малозащищенным киевлянам передали 55 тыс. наборов первой необходимости, - Кличко. ВИДЕО

За время карантина Единый координационный центр собрал и передал почти 55 тыс. наборов первой необходимости малозащищенным киевлянам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"С начала введения ограничительных мер в Киеве начал работать Единый координационный центр для помощи малозащищенным слоям населения. Центр объединил усилия волонтеров, общественных и благотворительных организаций, социально-ответственного бизнеса в помощи социально незащищенным киевлянам. За время своей работы центр собрал и передал почти 55 тыс. наборов первой необходимости жителям столицы, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах", - рассказал мэр.

Координационный центр обеспечил бесплатными транспортными перевозкам более 150 пациентов, нуждающихся в гемодиализе. И во время карантина они смогли ездить на процедуры.

Кроме того, центр собрал 2 миллиона гривен. Эти средства направили на закупку наборов продуктов и товаров первой необходимости. А также - средств индивидуальной защиты для столичных медиков.

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