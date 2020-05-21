Малозахищеним киянам передали 55 тис. наборів першої необхідності, - Кличко. ВIДЕО

За час карантину Єдиний координаційний центр зібрав і передав майже 55 тис. наборів першої необхідності малозахищеним киянам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Від початку запровадження обмежувальних заходів у Києві почав працювати Єдиний координаційний центр для допомоги малозахищеним верствам населення. Центр об’єднав зусилля волонтерів, громадських та благодійних організацій, соціально-відповідального бізнесу в допомозі соціально-незахищеним киянам. За час своєї роботи центр зібрав та передав майже 55 тисяч наборів першої необхідності мешканцям столиці, які опинилися в складних життєвих обставинах", - повідомив мер столиці.

"Координаційний центр забезпечив безкоштовним транспортним перевезенням понад 150 пацієнтів, які потребують гемодіалізу. І під час карантину вони змогли їздити на процедури", - зазначив Віталій Кличко.

Крім того, центр зібрав 2 мільйони гривень. Ці кошти спрямували на закупівлю наборів продуктів та товарів першої необхідності. А також – засобів індивідуального захисту для столичних медиків.

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