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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 25 мая зафиксированы 259 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 21 245, летальных - 623, выздоровели 7 234 человек

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карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Брифінг МОЗу тепер працюю кожен день, як при колишньому СРСР працювала компартія. Результат будемо мати аналогічний.
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25.05.2020 09:24 Ответить
Про підвищення зарплат вже і не брешуть.
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25.05.2020 09:25 Ответить
Нагадує говорливу попку ЦК КПРС часів ЧАЕС Анатолія Романенка і його балади про користь радіації в малих дозах. Зіскакнути вже не вдасьця, буде карантин - буде тотальне зубожіння, хаос і ....посвтання марлевих повязок, не буде карантин буде підвищення рівня захворюванності. Задача влади як знайти золоту середину між хаосом і пандемією. А також де статистика загальної смертності по місяцям в Україні зап 2020 рік, чи Білл Гейтс заборонив її оприлоюднювати?
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25.05.2020 09:56 Ответить
Від звичайного грипу в Україні щомісяця вмирає більше 300 чоловік. Тож, офіційно доведено що, ковід не страшніше звичайного грипу.
Подруге, хотілося б в кінці-кінців почути офіційну статистику по віковим групам померлих і пов'язаних з ними хворобах. Пояснюю: якщо людина померла від лейкімії, але тест дав позитивний/хибнопозитивний результат на ковід то, що записали причиною смерті?
Є обгрунтована підозра що, нам гвалтують мізки карантином. 623 померлих це, звичайно горе для 623 сімей, але за січень-людий 2020 від грипу та пневмоній померло 1326 осіб і ніякого хіпішу не було , а зараз маємо більш ніж в два рази меншу смертність. Отже, я допускаю що, пік епідемії ми пройшли до введення карантину.
Наразі, знайома збилася з ніг намагаючись вилікувати детину від атиту. Скільки людей помре через те що, протягом карантину вони не змогли діагностувати чи пролікувати звичайні хвороби?
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25.05.2020 10:30 Ответить
 
 