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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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Подруге, хотілося б в кінці-кінців почути офіційну статистику по віковим групам померлих і пов'язаних з ними хворобах. Пояснюю: якщо людина померла від лейкімії, але тест дав позитивний/хибнопозитивний результат на ковід то, що записали причиною смерті?
Є обгрунтована підозра що, нам гвалтують мізки карантином. 623 померлих це, звичайно горе для 623 сімей, але за січень-людий 2020 від грипу та пневмоній померло 1326 осіб і ніякого хіпішу не було , а зараз маємо більш ніж в два рази меншу смертність. Отже, я допускаю що, пік епідемії ми пройшли до введення карантину.
Наразі, знайома збилася з ніг намагаючись вилікувати детину від атиту. Скільки людей помре через те що, протягом карантину вони не змогли діагностувати чи пролікувати звичайні хвороби?