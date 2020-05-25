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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 25 травня зафіксовано 259 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 21 245, летальних - 623, одужали 7234 особи

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Брифінг МОЗу тепер працюю кожен день, як при колишньому СРСР працювала компартія. Результат будемо мати аналогічний.
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25.05.2020 09:24 Відповісти
Про підвищення зарплат вже і не брешуть.
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25.05.2020 09:25 Відповісти
Нагадує говорливу попку ЦК КПРС часів ЧАЕС Анатолія Романенка і його балади про користь радіації в малих дозах. Зіскакнути вже не вдасьця, буде карантин - буде тотальне зубожіння, хаос і ....посвтання марлевих повязок, не буде карантин буде підвищення рівня захворюванності. Задача влади як знайти золоту середину між хаосом і пандемією. А також де статистика загальної смертності по місяцям в Україні зап 2020 рік, чи Білл Гейтс заборонив її оприлоюднювати?
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25.05.2020 09:56 Відповісти
Від звичайного грипу в Україні щомісяця вмирає більше 300 чоловік. Тож, офіційно доведено що, ковід не страшніше звичайного грипу.
Подруге, хотілося б в кінці-кінців почути офіційну статистику по віковим групам померлих і пов'язаних з ними хворобах. Пояснюю: якщо людина померла від лейкімії, але тест дав позитивний/хибнопозитивний результат на ковід то, що записали причиною смерті?
Є обгрунтована підозра що, нам гвалтують мізки карантином. 623 померлих це, звичайно горе для 623 сімей, але за січень-людий 2020 від грипу та пневмоній померло 1326 осіб і ніякого хіпішу не було , а зараз маємо більш ніж в два рази меншу смертність. Отже, я допускаю що, пік епідемії ми пройшли до введення карантину.
Наразі, знайома збилася з ніг намагаючись вилікувати детину від атиту. Скільки людей помре через те що, протягом карантину вони не змогли діагностувати чи пролікувати звичайні хвороби?
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25.05.2020 10:30 Відповісти
 
 