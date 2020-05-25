РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5162 посетителя онлайн
Новости Видео
1 027 1

Минздрав продлил срок подачи документов на руководителя НСЗУ, - Степанов. ВИДЕО

Министерство здравоохранения продлило срок подачи документов на повторный конкурс на руководителя Национальной службы здоровья Украины до 27 мая.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 25 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно принятым решениям был объявлен отбор, начиная с 22 мая, и конечный срок принятия документов был сегодня (25 мая. - Ред.) в 18 часов. Но я получил соответствующие вопросы от людей, которые якобы не успевают подать все документы, поэтому было принято решение продлить сроки, это позволяет закон - до 5 дней приема документов. Конечный срок сейчас продлен до среды, 27 мая (18.00)", - сообщил Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство объявило новый конкурс на должность главы НСЗУ

Автор: 

конкурс (1142) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) НСЗУ (171)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В країні більше не залишилось фершалів, шолі?
показать весь комментарий
25.05.2020 10:00 Ответить
 
 