Минздрав продлил срок подачи документов на руководителя НСЗУ, - Степанов. ВИДЕО

Министерство здравоохранения продлило срок подачи документов на повторный конкурс на руководителя Национальной службы здоровья Украины до 27 мая.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 25 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно принятым решениям был объявлен отбор, начиная с 22 мая, и конечный срок принятия документов был сегодня (25 мая. - Ред.) в 18 часов. Но я получил соответствующие вопросы от людей, которые якобы не успевают подать все документы, поэтому было принято решение продлить сроки, это позволяет закон - до 5 дней приема документов. Конечный срок сейчас продлен до среды, 27 мая (18.00)", - сообщил Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство объявило новый конкурс на должность главы НСЗУ