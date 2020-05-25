МОЗ продовжило термін подачі документів на керівника НСЗУ, - Степанов. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я продовжило термін подачі документів на повторний конкурс на керівника Національної служби здоров'я України до 27 травня.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 25 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з ухваленими рішеннями було оголошено відбір, починаючи з 22 травня, і кінцевий термін прийняття документів був сьогодні (25 травня. - Ред.) о 18 годині. Але я отримав відповідні питання від людей, які нібито не встигають подати всі документи, тому було ухвалено рішення продовжити терміни, це дозволяє закон до 5 днів прийому документів. Кінцевий термін зараз продовжено до середи, 27 травня (18:00)", - повідомив Степанов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО