Детские лагеря будут открыты на последнем этапе карантина, - Степанов. ВИДЕО

Министерство здравоохранения будет разрешать открывать детские лагеря на последнем этапе выхода из карантина.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим об открытии детских лагерей и конкретно об "Артеке", то это возможно только на последнем этапе выхода из карантина. Потому что для нас очень важно, чтобы риск инфицирования был фактически минимальным, фактически отсутствующим, если мы говорим о наших детях", - заявил Степанов.

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