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Детские лагеря будут открыты на последнем этапе карантина, - Степанов. ВИДЕО

Министерство здравоохранения будет разрешать открывать детские лагеря на последнем этапе выхода из карантина.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим об открытии детских лагерей и конкретно об "Артеке", то это возможно только на последнем этапе выхода из карантина. Потому что для нас очень важно, чтобы риск инфицирования был фактически минимальным, фактически отсутствующим, если мы говорим о наших детях", - заявил Степанов.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Дитячі лагеря, вишки по периметру ...)))
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26.05.2020 09:55 Ответить
Сначала они взрослые лагеря откроют. Для тех, кто против агрессора.
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26.05.2020 09:55 Ответить
Какая осень в лагерях..
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26.05.2020 09:59 Ответить
Не все могут няню нанять, далеко не все. Наверху очень оторваны от жизни простого народа, оттуда и все эти антинародные действия и указы.
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26.05.2020 10:02 Ответить
"Наверху очень оторваны от жизни простого народа, оттуда и все эти антинародные действия и указы" - Вовсе не от этого, а от того, что их интересы противоположны интересам народа! Либо хорошо будет жить народ, либо очень хорошо кучка грабителей и паразитов. За этим мерзавцы и рвутся во власть! Крайне наивно, инфантильно, предполагать будто подонки грабят народ потому, что просто не знают как народу плохо живётся. Это детский сад просто!
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26.05.2020 10:13 Ответить
Т.е. детские сады уже открываем, на свой страх и риск? Всё к этому неготово! нет средств дезинфекции в нужном количестве, нет бесконтактных термометров, нет инфраструктуры для приёма детей. Сейчас, по новому распоряжению МОН их нужно дважды переобувать, оставляя обувь за пределами помещения! Бесконтактники только закупаются, т.е. недели две а в регионах месяц не будет проверки температуры!!! Процедуры предложенные для устранения эпидеми за пределами адэкватности - реверансы с обедом будут занимать не менее двух часов, для нормальных групп, а не забывайте что в регионах все детские сады переполненны.
В общем, родители, десткие сады конечно же примут ваших детей, но выдержать условия карантиных мер в этих условиях не будет возможно по большей части.
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26.05.2020 10:19 Ответить
 
 