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Дитячі табори відкриють на останньому етапі карантину, - Степанов. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я дозволятиме відкривати дитячі табори на останньому етапі виходу з карантину.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про відкриття дитячих таборів і конкретно про "Артек", то це можливо тільки на останньому етапі виходу з карантину. Тому що для нас дуже важливо, щоб ризик інфікування був фактично мінімальним, фактично відсутнім, якщо ми говоримо про наших дітей" , - заявив Степанов.

Також читайте: На ранок 26 травня зафіксовано 339 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 21 584, летальних - 644, одужали 7 575 осіб

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Дитячі лагеря, вишки по периметру ...)))
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26.05.2020 09:55 Відповісти
Сначала они взрослые лагеря откроют. Для тех, кто против агрессора.
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26.05.2020 09:55 Відповісти
Какая осень в лагерях..
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26.05.2020 09:59 Відповісти
Не все могут няню нанять, далеко не все. Наверху очень оторваны от жизни простого народа, оттуда и все эти антинародные действия и указы.
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26.05.2020 10:02 Відповісти
"Наверху очень оторваны от жизни простого народа, оттуда и все эти антинародные действия и указы" - Вовсе не от этого, а от того, что их интересы противоположны интересам народа! Либо хорошо будет жить народ, либо очень хорошо кучка грабителей и паразитов. За этим мерзавцы и рвутся во власть! Крайне наивно, инфантильно, предполагать будто подонки грабят народ потому, что просто не знают как народу плохо живётся. Это детский сад просто!
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26.05.2020 10:13 Відповісти
Т.е. детские сады уже открываем, на свой страх и риск? Всё к этому неготово! нет средств дезинфекции в нужном количестве, нет бесконтактных термометров, нет инфраструктуры для приёма детей. Сейчас, по новому распоряжению МОН их нужно дважды переобувать, оставляя обувь за пределами помещения! Бесконтактники только закупаются, т.е. недели две а в регионах месяц не будет проверки температуры!!! Процедуры предложенные для устранения эпидеми за пределами адэкватности - реверансы с обедом будут занимать не менее двух часов, для нормальных групп, а не забывайте что в регионах все детские сады переполненны.
В общем, родители, десткие сады конечно же примут ваших детей, но выдержать условия карантиных мер в этих условиях не будет возможно по большей части.
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26.05.2020 10:19 Відповісти
 
 