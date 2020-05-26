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Дитячі табори відкриють на останньому етапі карантину, - Степанов. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я дозволятиме відкривати дитячі табори на останньому етапі виходу з карантину.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ми говоримо про відкриття дитячих таборів і конкретно про "Артек", то це можливо тільки на останньому етапі виходу з карантину. Тому що для нас дуже важливо, щоб ризик інфікування був фактично мінімальним, фактично відсутнім, якщо ми говоримо про наших дітей" , - заявив Степанов.
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В общем, родители, десткие сады конечно же примут ваших детей, но выдержать условия карантиных мер в этих условиях не будет возможно по большей части.