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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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Клубника по 50-60 гр
Овощей море
ДИСТАНЦИЮ НЕ СОБЛЮДАЕТ НИКТО
Рестораны все работают
Одна надежда на солнце и соленое море
"Так, загалом в Україні зафіксували 21 905 випадків COVID-19.
Від початку пандемії в Україні померли 658 "
"Всего в 2019 году в Украине было зафиксировано 97 804 пожара, в результате которых погибло 1800 человек,"
Вероятность заболеть значительно ниже чем погибнуть от пожара...
(я не отрицаю необходимости соблюдать разумную культуру поведения при пандемии)