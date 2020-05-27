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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 27 мая зафиксирован 321 новый случай COVID-19 в Украине: всего - 21 905, летальных - 658, выздоровели 7 995 человек

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Раніше було 4111 інфікованих медиків, а скільки тепер їх стало завдяки поганій роботі Степанова?
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27.05.2020 09:26 Ответить
Так вже нагнали страху шо ото мені вже сниця той вірус: люди тікають від зомбі у віддалені села, міські ховаюця в пдземеллях метро. До речі, там на ескалаторі познайомився з симпатичною жіночкою. Струнка, привітна, повногруда і йа теж їй сподобався (красавєц мужчіна) - то ми з нею там на східцях вже і цілувались та обнімались, забувши про той вірусний апокаліптичний жах. Ну, я, канєшно, всьо там попробував. Які ж у неї груди!!! ІДЕАЛЬНІ! І розміром, і формою та на пружність!!! А яка шовковиста шкіра!!! А які в неї губи - вологі, свіжі, ароматні - збожеволіти мона!!! Ото, кохайтесь, бо ми того варті!
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27.05.2020 09:27 Ответить
Была на днях в Одессе - ВЕСЬ ПРИВОЗ БЕЗ МАСОК
Клубника по 50-60 гр
Овощей море
ДИСТАНЦИЮ НЕ СОБЛЮДАЕТ НИКТО
Рестораны все работают
Одна надежда на солнце и соленое море
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27.05.2020 09:39 Ответить
А может понадейся на здравый смысл?

"Так, загалом в Україні зафіксували 21 905 випадків COVID-19.
Від початку пандемії в Україні померли 658 "

"Всего в 2019 году в Украине было зафиксировано 97 804 пожара, в результате которых погибло 1800 человек,"

Вероятность заболеть значительно ниже чем погибнуть от пожара...
(я не отрицаю необходимости соблюдать разумную культуру поведения при пандемии)
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27.05.2020 09:52 Ответить
Очередной клоун Степанов-говорящая голова.
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27.05.2020 09:58 Ответить
Почніть шановні мінстри з оприлюдення статистики, бодай загальної смертності в Україн, за 2020 рік по місяцям. До 2020 все є у відкритому доступі, а з 2020 чомусь засекречено. А чому? А ще, де перепис населення про який кудахкав Зеленський перед виборами, щоб порівняти скільки тут залишилось в живих після реформаторів від МВФ?
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27.05.2020 10:33 Ответить
 
 