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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
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Клубника по 50-60 гр
Овощей море
ДИСТАНЦИЮ НЕ СОБЛЮДАЕТ НИКТО
Рестораны все работают
Одна надежда на солнце и соленое море
"Так, загалом в Україні зафіксували 21 905 випадків COVID-19.
Від початку пандемії в Україні померли 658 "
"Всего в 2019 году в Украине было зафиксировано 97 804 пожара, в результате которых погибло 1800 человек,"
Вероятность заболеть значительно ниже чем погибнуть от пожара...
(я не отрицаю необходимости соблюдать разумную культуру поведения при пандемии)