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Цель украинского правительства - топ-30 в рейтинге Doing Business, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что одной из целей правительства является вхождение Украины в топ-30 рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business.

Об этом он заявил во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обсуждаем уменьшение налоговой нагрузки для МСБ, а также т. н."регуляторную гильотину". Наш успех будет показательный, когда простые "ФОПы" больше не будут нуждаться в помощи бухгалтеров в заполнении документов. Это важно, упростить максимально роботу микро-, малого и среднего бизнеса. Украина войдет в топ-30 стран мира в вопросе легкости администрирования налогов. Это наша цель - топ-30 в рейтинге Doing Business", - сказал Шмыгаль.

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Автор: 

Кабмин (14026) рейтинг (1636) Doing Business (6) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+21
Ахахах. Це як була ціль 500 тисяч робочих місць, а вийшло +600 тисяч безробітних?
Казкові...міністри
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27.05.2020 13:40
+13
Та-а-ак.Що тут у нас.
https://itc.ua/news/goncharuk-zayavil-o-namerenii-vyvesti-ukrainu-v-pervuyu-desyatku-rejtinga-doing-business-uzhe-cherez-tri-goda/ Гончарук заявил о намерении вывести Украину в первую десятку рейтинга Doing Business уже через три года

«В этом году Украина поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business на семь позиций, на шестьдесят четвертое место. Это очень низкое место. Наше государство имеет огромный потенциал и может быть даже в первой десятке. Именно это и является нашей целью на ближайшие три года», - сообщил Гончарук.

Цель украинского правительства - топ-30 в рейтинге Doing Business, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 152
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27.05.2020 13:43
+11
Это будет до +40% ВВП? Или после?
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27.05.2020 13:45
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Правила форума Совет форумчан
Цели ваши давно ясны)))
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27.05.2020 13:35 Ответить
Распродав Украинскую Землю за бесценок,
Украина сможет достичь этой цели
пробиться в топ соросятского рейтинга,
но при этом упав в индексах уровня жизни
и человеческого потенциала ниже
северной нигерии.
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27.05.2020 13:38 Ответить
НарИд захотел ещё и с рашей дружить)))
Но виноватым у нарида будет поп и Сорос))
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27.05.2020 13:41 Ответить
А вам лишь бы ПОП поближе к Корыту да поближе к Соросу в Форбсе?
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27.05.2020 13:44 Ответить
Это к тому корыту которое ПОП наполнял, а зелёные свиньи за год сожрали?
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27.05.2020 14:01 Ответить
зебіли тому й зебіли,що зебіли Мета українського уряду – місце в тридцятці у рейтингу Doing Business, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2265
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27.05.2020 14:04 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81 Джордж Сорос - почитайно москалику про цього персонажа, особливо розділ "Погляди"
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27.05.2020 14:28 Ответить
Сорос імєєт пів світу... А чого добився ти?
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27.05.2020 14:29 Ответить
це тобі параша сказала?
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27.05.2020 14:51 Ответить
думаете, что если гебятник залил википедию русолюбивой дезой, то и соросятник не
залил ее сосоросоугодными писаниями? На насом деле, старик Сорос - это одно,
а взрощенный на его деньги соросятник - другоe.
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27.05.2020 14:43 Ответить
Да, а то сейчас в Форбсе одни любители дружбы с Россией и противники Сороса: Ахметов, Новинский, Коломойский с Боголюбовым, Пинчук.
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27.05.2020 14:30 Ответить
Я давно так не смеялся! Эти реХформаторы хреновы к нормальной экономике и приличному бизнесу имеют такое отношение, как зельц оманский к патриотам Украины.То есть- никакого! Из говна пули никогда не сделаешь.
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27.05.2020 14:00 Ответить
Еще не сколько раз по 1210, и место в топ-30 в рейтинге Doing Business обеспечено. Может, и в топ 10. Только с какой стороны?
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27.05.2020 15:58 Ответить
А членов правительства в список Форбс.
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27.05.2020 13:36 Ответить
рыжье-барыжье одним Зеленским не превозмочь.
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27.05.2020 13:39 Ответить
Мета українського уряду – місце в тридцятці у рейтингу Doing Business, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5539
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27.05.2020 14:43 Ответить
Да, порохоботнички, смехом превозмочь Барыгу - это вам не фейкалиями его воскрешать.
Учитесь.
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27.05.2020 14:46 Ответить
Про баригу, детальніше, "правдоруб" запліснявілий. Факти приведи, чи брехня ваше фьо
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27.05.2020 14:51 Ответить
А что это ваши ряды зелёных жополизов так поредели?
Дядя Беня поиздержался или поумнели?
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27.05.2020 16:06 Ответить
К задорнову!
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27.05.2020 14:52 Ответить
Доить бизнес - это вы умеете.
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27.05.2020 13:36 Ответить
Они весь народ грабят (не доят), не только бизнес.
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27.05.2020 14:53 Ответить
Та да
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27.05.2020 19:44 Ответить
Ахахах. Це як була ціль 500 тисяч робочих місць, а вийшло +600 тисяч безробітних?
Казкові...міністри
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27.05.2020 13:40 Ответить
Не суди по их целям по их словам. Суди по делам.
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27.05.2020 15:00 Ответить
Очень смешно, особенно после принятия 1210
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27.05.2020 13:40 Ответить
А думаете Шмыгаль его читал?
Ему шо 7-40, шо 12-10......
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27.05.2020 14:37 Ответить
на словах для популизма, а на деле где то рядом с Албанией.
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27.05.2020 13:40 Ответить
Та-а-ак.Що тут у нас.
https://itc.ua/news/goncharuk-zayavil-o-namerenii-vyvesti-ukrainu-v-pervuyu-desyatku-rejtinga-doing-business-uzhe-cherez-tri-goda/ Гончарук заявил о намерении вывести Украину в первую десятку рейтинга Doing Business уже через три года

«В этом году Украина поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business на семь позиций, на шестьдесят четвертое место. Это очень низкое место. Наше государство имеет огромный потенциал и может быть даже в первой десятке. Именно это и является нашей целью на ближайшие три года», - сообщил Гончарук.

Цель украинского правительства - топ-30 в рейтинге Doing Business, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 152
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27.05.2020 13:43 Ответить
Гончарук вже обіцяв ріст економіки на 40% за 5 років,в реалі -15% за рік .Обіцянки Шмиги жде те саме.Тут не треба великого розуму і так бачимо,за що не береться клоун з зекомандою,всюди обісруться.Обіцянки цяцянки,а зебілам радість.
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27.05.2020 13:52 Ответить
Мета українського уряду – місце в тридцятці у рейтингу Doing Business, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4151
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27.05.2020 14:18 Ответить
на словах он Лев Толстой - а на деле.. (с)
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27.05.2020 13:43 Ответить
Это будет до +40% ВВП? Или после?
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27.05.2020 13:45 Ответить
После -80%
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27.05.2020 15:05 Ответить
точно, цель именно такая и не меньше, но только после 40-процентного роста ВВП и 500 тыс новых рабочих мест
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27.05.2020 13:47 Ответить
Кроме дикого смеха у меня эта статейка ничего не вызвала
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27.05.2020 13:51 Ответить
А меня злит когда мне так хамски врут. Да ещё и грабят!
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27.05.2020 15:06 Ответить
После принятия закона "о налоговом терроре" 1210 ? После того, как тарифы на электроэнергию в Украине стали дороже чем в восточной Европе ? Да отсюда последние инвесторы разбегутся. Шмыге абы что-то ляпнуть.
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27.05.2020 13:52 Ответить
я не специалист но слышал что закон 1210 это холоднокровное и беспощадное убийство.
Выход один бежать бежать и ещё раз бежать...
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27.05.2020 13:59 Ответить
Я не специалист, но судя по твоему флажку ты бежал, бежал и таки сбежал.
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27.05.2020 14:03 Ответить
Флажок можно изменить, но паспорт румынский есть, спасибо покойной бабушке родилась в нужном месте в нужное время.
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27.05.2020 14:06 Ответить
Поздравляю, не всем так с бабушкой повезло.
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27.05.2020 14:10 Ответить
Повезло тебе, подлец этакий...
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27.05.2020 14:37 Ответить
И молодец. Можно только позавидовать человеку. Тут толку уже не будет.
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27.05.2020 14:36 Ответить
Я специалист, 1210 это калька на кацапский закон целью которого является уничтожение среднего класса и возможности к нему прийти, закое в угоду олигархов и госпидаров доящих мелкий и средний бизнес. Только в сраной рашке еще и налоги ниже и среднего класса больше.
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27.05.2020 15:14 Ответить
Можно еще про мир во всем мире заявить.
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27.05.2020 13:53 Ответить
шмигаль, баран, у нас нєт українського правітєльства. єсть правітєльство бандіта гудка ахмєтовічьа і афєріста коламойського.
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27.05.2020 13:55 Ответить
Он не боран, он их сообщник. А боранов они грабят, тех что им верят и вообще слушают что они свистят.
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27.05.2020 15:08 Ответить
"список шмыгаля". в 30-ке по лёгкости ведению бизнеса, его брат уже вышел в лидеры.
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27.05.2020 13:58 Ответить
Енто тот, котрого убили и съэли?
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27.05.2020 19:55 Ответить
Шмыгаль , просто Скажи , - Мы уже в тридцатке, а то надо попасть , у нас есть Мечта , мы будим делать.
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27.05.2020 14:00 Ответить
Лучше бы думали о бизнесе, а не рейтингах...
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27.05.2020 14:00 Ответить
В этом они все. Одна показуха и балабольство.
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27.05.2020 14:16 Ответить
Очередные 40% роста ВВП... Одного такого же премьера с нами уже нету.
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27.05.2020 14:11 Ответить
Ну что, правильно. Давайте народ очередную лапшу на уши. Дураков надо учить, так что по ниже нагинайтесь хохлы.
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27.05.2020 14:18 Ответить
И много научились? История ничему не учит...
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27.05.2020 15:09 Ответить
Хорошо сказал...
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27.05.2020 19:50 Ответить
Зебилы, ну вы поняли... Жить будете все веселее и веслее. И чем дальше, тем лучше.
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27.05.2020 14:18 Ответить
Відразу після 40% ВВП.
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27.05.2020 14:19 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/05/27/uryad_zaluchyv_do_byudzhetu_bilshe_milyardu_vid_prodazhu_derzhobligaciy Цей уряд і далі будує піраміду ОВДП. Вчора додатково "укріпили" $38,4лмн
Ой, колись і рухне... І МВФ не допоможе...
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27.05.2020 14:20 Ответить
А може краще економіку рятувати, а рейтинги потім?
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27.05.2020 14:28 Ответить
любое обещание имеет срок выполнение если через три года то не надо нам такая радисть
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27.05.2020 14:33 Ответить
Порох завтраками кормил:" завтра, послезавтра",но хоть делал. А эти все наоборот- сказали +40%- а вот вам -15! Сказали либертарианство- а вот вам кассовые аппараты и маски и закрытие бизнеса! Сказали +500000 мест- а вот вам рост безработицы! Теперь даже страшно представить, что будет вместо 30-ки. Дефолт?
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27.05.2020 14:34 Ответить
Короче, бизнес будет задушен в объятиях правительства реформаторов....
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27.05.2020 14:39 Ответить
"реформаторов". Личина у разбойников этих такая.
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27.05.2020 14:51 Ответить
"Цель украинского правительства - топ-30 в рейтинге Doing Business, - Шмыгаль" - Внимание, вы прослушали брехню от антиукраинского и антинародного олигархического режима.

_Все слова политика ложь пока его делами не доказано обратное.
Дела этих упырей говорят о том каковы на самом деле их цели, и это - грабёж Украины и народа.
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27.05.2020 14:50 Ответить
Сорос инвестор, не осень крупный, поднявший десятки стран за счет приведения в порядок судов и права - залога привлечения западных инвестиций, на что тратит кровные. Развивает страны до уровня прямоходящих и приглашает к чотрудничеству амеров и бритов. Мировой дядька, его хаят те же кто хаитразвивает теории заговоров для "думающих" дебилоидов - 5g вышки и прививки - обосцанная кацапская пропаганда. Если у вас Сорос это имя нарицательное то вы не владелец тайных знаний, полученых за 5 минут на фсбшных пабликах, а долбо*б в экономике и политике для мало мальски образованного в теме человека.
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27.05.2020 15:09 Ответить
Это после того, как в первом квартале иностранные инвестиции рухнули на 30 с лишним процентов?!
Видно, Зеля со Шмыгалем дорОгой поделился...
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27.05.2020 16:00 Ответить
охметов и его кореша шмыга и зеленски лошат лохов
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27.05.2020 16:35 Ответить
Клоуни вони такі... Смішні.
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27.05.2020 16:45 Ответить
Цели ясны, задачи определены, за работу ТОВАРИЩИ !!!
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27.05.2020 17:21 Ответить
Цікаві у Примітива цілі !!!
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27.05.2020 17:29 Ответить
 
 