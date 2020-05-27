Цель украинского правительства - топ-30 в рейтинге Doing Business, - Шмыгаль. ВИДЕО
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что одной из целей правительства является вхождение Украины в топ-30 рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business.
Об этом он заявил во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.
"Мы обсуждаем уменьшение налоговой нагрузки для МСБ, а также т. н."регуляторную гильотину". Наш успех будет показательный, когда простые "ФОПы" больше не будут нуждаться в помощи бухгалтеров в заполнении документов. Это важно, упростить максимально роботу микро-, малого и среднего бизнеса. Украина войдет в топ-30 стран мира в вопросе легкости администрирования налогов. Это наша цель - топ-30 в рейтинге Doing Business", - сказал Шмыгаль.
Топ комментарии
+21 Stan 0men #417287
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+13 макаренко юра
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+11 Sergey Pupkin
показать весь комментарий27.05.2020 13:45
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Украина сможет достичь этой цели
пробиться в топ соросятского рейтинга,
но при этом упав в индексах уровня жизни
и человеческого потенциала ниже
северной нигерии.
Но виноватым у нарида будет поп и Сорос))
залил ее сосоросоугодными писаниями? На насом деле, старик Сорос - это одно,
а взрощенный на его деньги соросятник - другоe.
Учитесь.
Дядя Беня поиздержался или поумнели?
Казкові...міністри
Ему шо 7-40, шо 12-10......
https://itc.ua/news/goncharuk-zayavil-o-namerenii-vyvesti-ukrainu-v-pervuyu-desyatku-rejtinga-doing-business-uzhe-cherez-tri-goda/ Гончарук заявил о намерении вывести Украину в первую десятку рейтинга Doing Business уже через три года
«В этом году Украина поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business на семь позиций, на шестьдесят четвертое место. Это очень низкое место. Наше государство имеет огромный потенциал и может быть даже в первой десятке. Именно это и является нашей целью на ближайшие три года», - сообщил Гончарук.
Выход один бежать бежать и ещё раз бежать...
Ой, колись і рухне... І МВФ не допоможе...
_Все слова политика ложь пока его делами не доказано обратное.
Дела этих упырей говорят о том каковы на самом деле их цели, и это - грабёж Украины и народа.
Видно, Зеля со Шмыгалем дорОгой поделился...