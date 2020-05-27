Цель украинского правительства - топ-30 в рейтинге Doing Business, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что одной из целей правительства является вхождение Украины в топ-30 рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business.

Об этом он заявил во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обсуждаем уменьшение налоговой нагрузки для МСБ, а также т. н."регуляторную гильотину". Наш успех будет показательный, когда простые "ФОПы" больше не будут нуждаться в помощи бухгалтеров в заполнении документов. Это важно, упростить максимально роботу микро-, малого и среднего бизнеса. Украина войдет в топ-30 стран мира в вопросе легкости администрирования налогов. Это наша цель - топ-30 в рейтинге Doing Business", - сказал Шмыгаль.

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