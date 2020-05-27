Минобразования работает над новой концепцией оплаты труда учителей, - Мандзий. ВИДЕО

И.о. Минобразования Любомира Мандзий заявила, что в госбюджете 2020 не предусмотрено установление дополнительных доплат учителям, но сейчас разрабатывается новая концепция оплаты труда педагогических работников.

Об этом Мандзий сообщила на брифинге по итогам заседания Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

"Все педагоги и ученики во время карантина прилагали максимум усилий, чтобы адаптироваться к новым условиям. В частности учителя овладели новыми инструментами дистанционных технологий. И мы благодарны им за эту работу. В бюджете 2020 не предусмотрено установление дополнительных доплат на 2020 год. Но сейчас работаем над новой концепцией оплаты труда педагогических работников", - отметила и.о. министра образования.

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