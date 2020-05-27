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Минобразования работает над новой концепцией оплаты труда учителей, - Мандзий. ВИДЕО

И.о. Минобразования Любомира Мандзий заявила, что в госбюджете 2020 не предусмотрено установление дополнительных доплат учителям, но сейчас разрабатывается новая концепция оплаты труда педагогических работников.

Об этом Мандзий сообщила на брифинге по итогам заседания Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

"Все педагоги и ученики во время карантина прилагали максимум усилий, чтобы адаптироваться к новым условиям. В частности учителя овладели новыми инструментами дистанционных технологий. И мы благодарны им за эту работу. В бюджете 2020 не предусмотрено установление дополнительных доплат на 2020 год. Но сейчас работаем над новой концепцией оплаты труда педагогических работников", - отметила и.о. министра образования.

Также читайте: Минобразования разработало новый профессиональный стандарт для учителей школ

Автор: 

Минобразования (1736) учитель (496) заработная плата (2400) Мандзий Любомира (56)


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Топ комментарии
+17
4000 баксов?! Ведь, за это же головало стадо!!
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27.05.2020 15:25
+17
Минобразования работает над новой концепцией оплаты труда учителей, - Мандзий - Цензор.НЕТ 4189
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27.05.2020 15:27
+17
Минобразования работает над новой концепцией оплаты труда учителей, - Мандзий - Цензор.НЕТ 2282
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27.05.2020 15:33
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4000 баксов?! Ведь, за это же головало стадо!!
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27.05.2020 15:25 Ответить
Причем стадо с претензиями на образованность.
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27.05.2020 15:27 Ответить
Минобразования работает над новой концепцией оплаты труда учителей, - Мандзий - Цензор.НЕТ 2282
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27.05.2020 15:33 Ответить
Так она Вяземская а не Венедиктова.
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27.05.2020 15:44 Ответить
какая разница???
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27.05.2020 15:45 Ответить
Обое рябое.
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27.05.2020 15:51 Ответить
да хоть клизьменская
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27.05.2020 16:47 Ответить
Це не вона, а її бабуся!
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27.05.2020 17:10 Ответить
Что бы поставить галочку за зеленеского в бюлетене, образование не нужно. ИМХО

Так что хлопать учителям я нибуду
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27.05.2020 15:27 Ответить
"нибуду" - судя по всему, не за что.
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27.05.2020 15:39 Ответить
я пишу на языке агресора, по этому граматические ошибки это норм и в школе у меня по рускому был трояк в атестате, бо я на него хер ложил
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27.05.2020 15:41 Ответить
А пишу я так, бо зебіли і кацапи українську не розуміють. Ось для цього і доводиться доносити для них думки на зрозумілому для них діалекті Міносвіти працює над новою концепцією оплати праці вчителів, - Мандзій - Цензор.НЕТ 2488
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27.05.2020 15:45 Ответить
Потвторяешь за путиным? "Русскийя зык = путин", это концепция путина. Он как всегда присвоил то, что ему не принадлежит.
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27.05.2020 15:51 Ответить
если для тебя русскоговорящие в украине - это позор, то нафиг нам нужен агрессор? у нас самих очень хорошо все получится. просто из-за таких конченных дебилов люди голосуют за присоединение к так званому агрессору. и поверь, после таких слов я при первом удобном случае проголосую так же Міносвіти працює над новою концепцією оплати праці вчителів, - Мандзій - Цензор.НЕТ 2539 и хер я на вас, украинскоговорящих бендер, хер ложил!
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27.05.2020 16:22 Ответить
Читать по-русски не умеешь? Понятно, ты точно, как зеля: тот тоже больше странички не осилит, и не понимает прочитанного. И хер кладешь, как зеля на фортепиано. Ну еще бы, ты просто зебил.

Для нормальных людей повторю: русский язык и русня, это разные вещи. Оттождествить их страется путин. Типа, если ты пишешь на русском, должен быть за русню. На самом деле путин враг всем людям, и русским точто так же, как и украинцам. Путин вождь орков - грязных, жадных, тупых, но опасных. Опасных, во-первых, числом, во-вторых, варварством.
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27.05.2020 17:14 Ответить
Я когда отдыхал в крыму до анексии, то бывало подкалывал кацапов и говорил с ними українською. Так вот, они кроме рюского нихрена больше не понимают. Что же касается "наших", то если гражданин Украины не понимает родной язык, стесняется его и не способен освоить, то его нада бить лопатой по спине
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27.05.2020 16:22 Ответить
таких как ты придурков нужно ложить как тех семерых на Житомирщине и показывать фотки круглосуточно по все каналам!!!
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27.05.2020 16:24 Ответить
Ответь мне почему в Украине руский язык должен быть в почете? Даже поченей самого украинского? Объясни мне, имперец касапский
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27.05.2020 16:30 Ответить
я не собираюсь с тобой общаться. это ниже моего достоинства! Если ты так хочешь получить ответ - получи. Я говорю на украинском в совершенстве, в принципі так само, як російською і англійською. А ле лише тому, що так вимагає закон про мову. Но мой родной язык - русский. С рождени. И останется таким до смерти. А мнение таких придурков как ты меня не **..ет!!! Единственное, скажу т**е - те, що відбувається з територіями країни - відбувається не із-за країни-агресора, а завдяки таким д**ілам, як ти.
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27.05.2020 16:35 Ответить
я не собираюсь с тобой общаться. это ниже моего достоинства!

и настрочил пост на 6 строчек

Бозе, бозе, какие же вы ватники смешный. А про знание англицкого я поржал =)
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27.05.2020 16:55 Ответить
можешь ржать дальше, но я 15 лет преподаю англ.яз детям таких ублюдков, как ты. И имею высшую квалиф.категорию. а вот твоя грамотность - действительно, кроме как смеха и позора, не вызывает! Причем, на обоих языках)) не знать в совершенстве гоударственный язык - позор убогой нации!
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27.05.2020 17:10 Ответить
Нет у тебя никакого достоинства . Ты грязь и слизь, как все кацапы.
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27.05.2020 17:18 Ответить
за собой следи, ублюдок
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27.05.2020 17:19 Ответить
судя по его интеллекту - образование с ним разминулось)) он так же прелестно владеет русским, как и своєю рідною, солов*їною))) фу! терпеть не могу таких недалеких утырков-патриотов)) они вызывают только лишь омерзение.
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27.05.2020 16:59 Ответить
Минобразования работает над новой концепцией оплаты труда учителей, - Мандзий - Цензор.НЕТ 9520
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27.05.2020 15:29 Ответить
вы не поняли... реформа заключается в том, что деньги ходят за преподавателем...
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27.05.2020 16:14 Ответить
Но никак дойти и найти их не могут.
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27.05.2020 16:29 Ответить
Минобразования работает над новой концепцией оплаты труда учителей, - Мандзий - Цензор.НЕТ 6161
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27.05.2020 15:25 Ответить
Минобразования работает над новой концепцией оплаты труда учителей, - Мандзий - Цензор.НЕТ 9770
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27.05.2020 15:26 Ответить
ЗП 3 999 зЭлени...- нова концепция....
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27.05.2020 15:26 Ответить
Ага, два раза. Новая концепция не платить вообще.
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27.05.2020 15:44 Ответить
По $4000?
Позавчера на отлично сдал Педагогику высшей школы и Инновации современной педагогики. Я готов на эту зарплату
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27.05.2020 15:26 Ответить
Минобразования работает над новой концепцией оплаты труда учителей, - Мандзий - Цензор.НЕТ 4189
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27.05.2020 15:27 Ответить
Ну що, підагогі, наобирали, вашу ковіньку? Готуйте кишені для бабла!
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27.05.2020 15:28 Ответить
чергове балабольство від зе-баранов
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27.05.2020 15:28 Ответить
Минобразования работает над новой концепцией оплаты труда учителей, - Мандзий - Цензор.НЕТ 7017
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27.05.2020 15:29 Ответить
Минобразования работает над новой концепцией оплаты труда учителей, - Мандзий - Цензор.НЕТ 8652
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27.05.2020 15:31 Ответить
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27.05.2020 15:57 Ответить
і що, Бубочка, який все своє свідоме життя пропрацював "на культурній ниві" - не може знайти собі міністра культури?
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27.05.2020 15:32 Ответить
лысый не хочет ? )))
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27.05.2020 15:33 Ответить
4000 евро вместо долларов? Ура ура ура!!!!
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27.05.2020 15:34 Ответить
Міносвіти працює над новою концепцією оплати праці вчителів, - Мандзій - Цензор.НЕТ 1210

...
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27.05.2020 15:36 Ответить
...сейчас разрабатывается новая концепция оплаты труда педагогических работников.

Бла... бла...бла... Халва... халва... халва...
Соловья "ЗАВТРАками" годували, годували... поки він не здох...
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27.05.2020 15:36 Ответить
Рекомендую Мандзій проконсультуваться з Єрмаками... Вони у подібному - "спеціалісти"...
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27.05.2020 15:39 Ответить
А где там каменты от пидагогав?Где каменты от тех,кто верещал "да уж лучше Зеленский"?Где вы есть,клинические идиоты,голосовавшие за безграмотного торчка?
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27.05.2020 15:40 Ответить
А чего им жаловаться то с зарплатой в 4 косых зелени?
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27.05.2020 15:43 Ответить
Ааа,точно,у них же зп теперь по 4.000$))
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27.05.2020 16:08 Ответить
Так я не понял-на шторы еще надо сдавать?
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27.05.2020 15:40 Ответить
Доплат на 2021 не будет, но будет новая концепция...
Учителя будут концепцией в магазинах расплачиваться?
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27.05.2020 15:41 Ответить
Відразу на хліб мазати...
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27.05.2020 16:23 Ответить
Учителя показали свою полную несостоятельность. Учебу переложили на учеников и родителей. Более того, учителям это понравилось, да так, что собираются прочно внедрять дистанционку. Вопрос, а на кой детям школу посещать?
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27.05.2020 15:47 Ответить
Им с 4000$ поднять хотят или понизить?
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27.05.2020 15:50 Ответить
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27.05.2020 15:58 Ответить
Плесень зеленая, вы оставили детей, у кого нет гаджетов и интернета, без образования.
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27.05.2020 15:51 Ответить
У их родителей закончилась эпоха зубожиння, пусть покупают...
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27.05.2020 16:02 Ответить
У всех их отняли право на образование, даже зелебобные не должны отвечать за бока своих родителей. И интернета у многих в селах нет никакого - проводного - вообще, мобильный еле-еле дме. Телефоны - то уже такое.
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27.05.2020 16:19 Ответить
Помнится, все новые концепции оплаты труда приводили к сокращению реального дохода.
Вроде и оклад повысили, а на руки меньше, чем было.
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27.05.2020 16:02 Ответить
А где мои $4000 в месяц еще за 19 год, суки зеленые!!? ( я за Вазелина не голосовал).
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27.05.2020 16:18 Ответить
Всі коментарі "БОТОФЕРМИ" тут звелися, як не до Венедиктової то до Зеленського! Вам би хоч там "методички" оновили, чи що, щоб ви по темі ОПЛАТИ праці вчителів, щось толкове говорили!))
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27.05.2020 16:58 Ответить
Верните обещанные 4000 дол. зарплаты, бл@ди ЗЕленые!!! С уважением, учителя.
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27.05.2020 17:05 Ответить
Педагоги які попалися на розвод і не змогли розрізнити популізм і брехню від патріотизму,недостойні нормальної заробітної плати
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27.05.2020 20:52 Ответить
 
 