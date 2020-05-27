Минобразования работает над новой концепцией оплаты труда учителей, - Мандзий. ВИДЕО
И.о. Минобразования Любомира Мандзий заявила, что в госбюджете 2020 не предусмотрено установление дополнительных доплат учителям, но сейчас разрабатывается новая концепция оплаты труда педагогических работников.
Об этом Мандзий сообщила на брифинге по итогам заседания Кабмина, передает Цензор.НЕТ.
"Все педагоги и ученики во время карантина прилагали максимум усилий, чтобы адаптироваться к новым условиям. В частности учителя овладели новыми инструментами дистанционных технологий. И мы благодарны им за эту работу. В бюджете 2020 не предусмотрено установление дополнительных доплат на 2020 год. Но сейчас работаем над новой концепцией оплаты труда педагогических работников", - отметила и.о. министра образования.
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Так что хлопать учителям я нибуду
Для нормальных людей повторю: русский язык и русня, это разные вещи. Оттождествить их страется путин. Типа, если ты пишешь на русском, должен быть за русню. На самом деле путин враг всем людям, и русским точто так же, как и украинцам. Путин вождь орков - грязных, жадных, тупых, но опасных. Опасных, во-первых, числом, во-вторых, варварством.
и настрочил пост на 6 строчек
Бозе, бозе, какие же вы ватники смешный. А про знание англицкого я поржал =)
Позавчера на отлично сдал Педагогику высшей школы и Инновации современной педагогики. Я готов на эту зарплату
...
Бла... бла...бла... Халва... халва... халва...
Соловья "ЗАВТРАками" годували, годували... поки він не здох...
Учителя будут концепцией в магазинах расплачиваться?
Вроде и оклад повысили, а на руки меньше, чем было.