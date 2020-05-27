Міносвіти працює над новою концепцією оплати праці вчителів, - Мандзій. ВIДЕО

В.о. міносвіти Любомира Мандзій заявила, що в держбюджеті 2020 не передбачено встановлення додаткових доплат вчителям, але зараз розробляється нова концепція оплати праці педагогічних працівників.

Про це Мандзій повідомила на брифінгу за підсумками засідання Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

"Всі педагоги та учні під час карантину докладали максимум зусиль, щоб адаптуватися до нових умов. Зокрема, вчителі оволоділи новими інструментами дистанційних технологій. І ми вдячні їм за цю роботу. У бюджеті 2020 не передбачено встановлення додаткових доплат на 2020 рік. Але зараз працюємо над новою концепцією оплати праці педагогічних працівників", - зазначила в.о. міністра освіти.

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