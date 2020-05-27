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Міносвіти працює над новою концепцією оплати праці вчителів, - Мандзій. ВIДЕО

В.о. міносвіти Любомира Мандзій заявила, що в держбюджеті 2020 не передбачено встановлення додаткових доплат вчителям, але зараз розробляється нова концепція оплати праці педагогічних працівників.

Про це Мандзій повідомила на брифінгу за підсумками засідання Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

"Всі педагоги та учні під час карантину докладали максимум зусиль, щоб адаптуватися до нових умов. Зокрема, вчителі оволоділи новими інструментами дистанційних технологій. І ми вдячні їм за цю роботу. У бюджеті 2020 не передбачено встановлення додаткових доплат на 2020 рік. Але зараз працюємо над новою концепцією оплати праці педагогічних працівників", - зазначила в.о. міністра освіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти розробило новий професійний стандарт для вчителів шкіл

Автор: 

Міносвіти (1412) вчитель (395) зарплата (2241) Мандзій Любомир (54)


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Топ коментарі
+17
4000 баксов?! Ведь, за это же головало стадо!!
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27.05.2020 15:25
+17
Минобразования работает над новой концепцией оплаты труда учителей, - Мандзий - Цензор.НЕТ 4189
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27.05.2020 15:27
+17
Минобразования работает над новой концепцией оплаты труда учителей, - Мандзий - Цензор.НЕТ 2282
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27.05.2020 15:33
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4000 баксов?! Ведь, за это же головало стадо!!
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27.05.2020 15:25 Відповісти
Причем стадо с претензиями на образованность.
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27.05.2020 15:27 Відповісти
Минобразования работает над новой концепцией оплаты труда учителей, - Мандзий - Цензор.НЕТ 2282
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27.05.2020 15:33 Відповісти
Так она Вяземская а не Венедиктова.
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27.05.2020 15:44 Відповісти
какая разница???
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27.05.2020 15:45 Відповісти
Обое рябое.
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27.05.2020 15:51 Відповісти
да хоть клизьменская
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27.05.2020 16:47 Відповісти
Це не вона, а її бабуся!
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27.05.2020 17:10 Відповісти
Что бы поставить галочку за зеленеского в бюлетене, образование не нужно. ИМХО

Так что хлопать учителям я нибуду
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27.05.2020 15:27 Відповісти
"нибуду" - судя по всему, не за что.
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27.05.2020 15:39 Відповісти
я пишу на языке агресора, по этому граматические ошибки это норм и в школе у меня по рускому был трояк в атестате, бо я на него хер ложил
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27.05.2020 15:41 Відповісти
А пишу я так, бо зебіли і кацапи українську не розуміють. Ось для цього і доводиться доносити для них думки на зрозумілому для них діалекті Міносвіти працює над новою концепцією оплати праці вчителів, - Мандзій - Цензор.НЕТ 2488
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27.05.2020 15:45 Відповісти
Потвторяешь за путиным? "Русскийя зык = путин", это концепция путина. Он как всегда присвоил то, что ему не принадлежит.
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27.05.2020 15:51 Відповісти
если для тебя русскоговорящие в украине - это позор, то нафиг нам нужен агрессор? у нас самих очень хорошо все получится. просто из-за таких конченных дебилов люди голосуют за присоединение к так званому агрессору. и поверь, после таких слов я при первом удобном случае проголосую так же Міносвіти працює над новою концепцією оплати праці вчителів, - Мандзій - Цензор.НЕТ 2539 и хер я на вас, украинскоговорящих бендер, хер ложил!
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27.05.2020 16:22 Відповісти
Читать по-русски не умеешь? Понятно, ты точно, как зеля: тот тоже больше странички не осилит, и не понимает прочитанного. И хер кладешь, как зеля на фортепиано. Ну еще бы, ты просто зебил.

Для нормальных людей повторю: русский язык и русня, это разные вещи. Оттождествить их страется путин. Типа, если ты пишешь на русском, должен быть за русню. На самом деле путин враг всем людям, и русским точто так же, как и украинцам. Путин вождь орков - грязных, жадных, тупых, но опасных. Опасных, во-первых, числом, во-вторых, варварством.
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27.05.2020 17:14 Відповісти
Я когда отдыхал в крыму до анексии, то бывало подкалывал кацапов и говорил с ними українською. Так вот, они кроме рюского нихрена больше не понимают. Что же касается "наших", то если гражданин Украины не понимает родной язык, стесняется его и не способен освоить, то его нада бить лопатой по спине
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27.05.2020 16:22 Відповісти
таких как ты придурков нужно ложить как тех семерых на Житомирщине и показывать фотки круглосуточно по все каналам!!!
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27.05.2020 16:24 Відповісти
Ответь мне почему в Украине руский язык должен быть в почете? Даже поченей самого украинского? Объясни мне, имперец касапский
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27.05.2020 16:30 Відповісти
я не собираюсь с тобой общаться. это ниже моего достоинства! Если ты так хочешь получить ответ - получи. Я говорю на украинском в совершенстве, в принципі так само, як російською і англійською. А ле лише тому, що так вимагає закон про мову. Но мой родной язык - русский. С рождени. И останется таким до смерти. А мнение таких придурков как ты меня не **..ет!!! Единственное, скажу т**е - те, що відбувається з територіями країни - відбувається не із-за країни-агресора, а завдяки таким д**ілам, як ти.
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27.05.2020 16:35 Відповісти
я не собираюсь с тобой общаться. это ниже моего достоинства!

и настрочил пост на 6 строчек

Бозе, бозе, какие же вы ватники смешный. А про знание англицкого я поржал =)
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27.05.2020 16:55 Відповісти
можешь ржать дальше, но я 15 лет преподаю англ.яз детям таких ублюдков, как ты. И имею высшую квалиф.категорию. а вот твоя грамотность - действительно, кроме как смеха и позора, не вызывает! Причем, на обоих языках)) не знать в совершенстве гоударственный язык - позор убогой нации!
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27.05.2020 17:10 Відповісти
Нет у тебя никакого достоинства . Ты грязь и слизь, как все кацапы.
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27.05.2020 17:18 Відповісти
за собой следи, ублюдок
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27.05.2020 17:19 Відповісти
судя по его интеллекту - образование с ним разминулось)) он так же прелестно владеет русским, как и своєю рідною, солов*їною))) фу! терпеть не могу таких недалеких утырков-патриотов)) они вызывают только лишь омерзение.
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27.05.2020 16:59 Відповісти
Минобразования работает над новой концепцией оплаты труда учителей, - Мандзий - Цензор.НЕТ 9520
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27.05.2020 15:29 Відповісти
вы не поняли... реформа заключается в том, что деньги ходят за преподавателем...
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27.05.2020 16:14 Відповісти
Но никак дойти и найти их не могут.
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27.05.2020 16:29 Відповісти
Минобразования работает над новой концепцией оплаты труда учителей, - Мандзий - Цензор.НЕТ 6161
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27.05.2020 15:25 Відповісти
Минобразования работает над новой концепцией оплаты труда учителей, - Мандзий - Цензор.НЕТ 9770
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27.05.2020 15:26 Відповісти
ЗП 3 999 зЭлени...- нова концепция....
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27.05.2020 15:26 Відповісти
Ага, два раза. Новая концепция не платить вообще.
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27.05.2020 15:44 Відповісти
По $4000?
Позавчера на отлично сдал Педагогику высшей школы и Инновации современной педагогики. Я готов на эту зарплату
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27.05.2020 15:26 Відповісти
Минобразования работает над новой концепцией оплаты труда учителей, - Мандзий - Цензор.НЕТ 4189
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27.05.2020 15:27 Відповісти
Ну що, підагогі, наобирали, вашу ковіньку? Готуйте кишені для бабла!
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27.05.2020 15:28 Відповісти
чергове балабольство від зе-баранов
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27.05.2020 15:28 Відповісти
Минобразования работает над новой концепцией оплаты труда учителей, - Мандзий - Цензор.НЕТ 7017
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27.05.2020 15:29 Відповісти
Минобразования работает над новой концепцией оплаты труда учителей, - Мандзий - Цензор.НЕТ 8652
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27.05.2020 15:31 Відповісти
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27.05.2020 15:57 Відповісти
і що, Бубочка, який все своє свідоме життя пропрацював "на культурній ниві" - не може знайти собі міністра культури?
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27.05.2020 15:32 Відповісти
лысый не хочет ? )))
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27.05.2020 15:33 Відповісти
4000 евро вместо долларов? Ура ура ура!!!!
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27.05.2020 15:34 Відповісти
Міносвіти працює над новою концепцією оплати праці вчителів, - Мандзій - Цензор.НЕТ 1210

...
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27.05.2020 15:36 Відповісти
...сейчас разрабатывается новая концепция оплаты труда педагогических работников.

Бла... бла...бла... Халва... халва... халва...
Соловья "ЗАВТРАками" годували, годували... поки він не здох...
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27.05.2020 15:36 Відповісти
Рекомендую Мандзій проконсультуваться з Єрмаками... Вони у подібному - "спеціалісти"...
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27.05.2020 15:39 Відповісти
А где там каменты от пидагогав?Где каменты от тех,кто верещал "да уж лучше Зеленский"?Где вы есть,клинические идиоты,голосовавшие за безграмотного торчка?
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27.05.2020 15:40 Відповісти
А чего им жаловаться то с зарплатой в 4 косых зелени?
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27.05.2020 15:43 Відповісти
Ааа,точно,у них же зп теперь по 4.000$))
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27.05.2020 16:08 Відповісти
Так я не понял-на шторы еще надо сдавать?
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27.05.2020 15:40 Відповісти
Доплат на 2021 не будет, но будет новая концепция...
Учителя будут концепцией в магазинах расплачиваться?
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27.05.2020 15:41 Відповісти
Відразу на хліб мазати...
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27.05.2020 16:23 Відповісти
Учителя показали свою полную несостоятельность. Учебу переложили на учеников и родителей. Более того, учителям это понравилось, да так, что собираются прочно внедрять дистанционку. Вопрос, а на кой детям школу посещать?
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27.05.2020 15:47 Відповісти
Им с 4000$ поднять хотят или понизить?
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27.05.2020 15:50 Відповісти
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27.05.2020 15:58 Відповісти
Плесень зеленая, вы оставили детей, у кого нет гаджетов и интернета, без образования.
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27.05.2020 15:51 Відповісти
У их родителей закончилась эпоха зубожиння, пусть покупают...
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27.05.2020 16:02 Відповісти
У всех их отняли право на образование, даже зелебобные не должны отвечать за бока своих родителей. И интернета у многих в селах нет никакого - проводного - вообще, мобильный еле-еле дме. Телефоны - то уже такое.
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27.05.2020 16:19 Відповісти
Помнится, все новые концепции оплаты труда приводили к сокращению реального дохода.
Вроде и оклад повысили, а на руки меньше, чем было.
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27.05.2020 16:02 Відповісти
А где мои $4000 в месяц еще за 19 год, суки зеленые!!? ( я за Вазелина не голосовал).
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27.05.2020 16:18 Відповісти
Всі коментарі "БОТОФЕРМИ" тут звелися, як не до Венедиктової то до Зеленського! Вам би хоч там "методички" оновили, чи що, щоб ви по темі ОПЛАТИ праці вчителів, щось толкове говорили!))
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27.05.2020 16:58 Відповісти
Верните обещанные 4000 дол. зарплаты, бл@ди ЗЕленые!!! С уважением, учителя.
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27.05.2020 17:05 Відповісти
Педагоги які попалися на розвод і не змогли розрізнити популізм і брехню від патріотизму,недостойні нормальної заробітної плати
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27.05.2020 20:52 Відповісти
 
 