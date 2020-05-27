Міносвіти працює над новою концепцією оплати праці вчителів, - Мандзій. ВIДЕО
В.о. міносвіти Любомира Мандзій заявила, що в держбюджеті 2020 не передбачено встановлення додаткових доплат вчителям, але зараз розробляється нова концепція оплати праці педагогічних працівників.
Про це Мандзій повідомила на брифінгу за підсумками засідання Кабміну, передає Цензор.НЕТ.
"Всі педагоги та учні під час карантину докладали максимум зусиль, щоб адаптуватися до нових умов. Зокрема, вчителі оволоділи новими інструментами дистанційних технологій. І ми вдячні їм за цю роботу. У бюджеті 2020 не передбачено встановлення додаткових доплат на 2020 рік. Але зараз працюємо над новою концепцією оплати праці педагогічних працівників", - зазначила в.о. міністра освіти.
Топ коментарі
+17 Nick Valentine
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Так что хлопать учителям я нибуду
Для нормальных людей повторю: русский язык и русня, это разные вещи. Оттождествить их страется путин. Типа, если ты пишешь на русском, должен быть за русню. На самом деле путин враг всем людям, и русским точто так же, как и украинцам. Путин вождь орков - грязных, жадных, тупых, но опасных. Опасных, во-первых, числом, во-вторых, варварством.
и настрочил пост на 6 строчек
Бозе, бозе, какие же вы ватники смешный. А про знание англицкого я поржал =)
Позавчера на отлично сдал Педагогику высшей школы и Инновации современной педагогики. Я готов на эту зарплату
...
Бла... бла...бла... Халва... халва... халва...
Соловья "ЗАВТРАками" годували, годували... поки він не здох...
Учителя будут концепцией в магазинах расплачиваться?
Вроде и оклад повысили, а на руки меньше, чем было.