Главный санврач Ляшко о выдвижении в мэры Киева: "Интересное предложение". ВИДЕО

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что выборы мэра Киева – интересное предложение, которое он может рассмотреть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил эфире телеканала ZIK.

Главный санитарный врач Украины рассказал, отвечая на вопрос о том, не метит ли он на должность министра здравоохранения, что о его кандидатуре на пост главы Минздрава говорили еще тогда, когда уволили Зоряну Скалецкую и Илью Емца.

"Такая же ситуация будет, а может и не будет, после Максима Степанова. Вопрос в том, что каждый трактует это так, как считает нужным", - сказал Ляшко.

А на вопрос, есть ли планы баллотироваться на пост мэра Киева, господин Ляшко ответил так:

"Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить", – отметил главный санитарный врач Украины.

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Напомним, ранее народные депутаты от фракции "Слуга народа" обратились к президенту Украины с просьбой инициировать проведение праймериз среди потенциальных кандидатов в мэры Киева от партии "Слуга народа".

Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заверил, что местные выборы состоятся по плану, переносить их не будут.

Впрочем, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы пройдут не на всей территории Украины из-за невозможности проведения их в ОРДЛО.

В свою очередь, председатель фракции "Слуга народа" рассказал, как они будут искать финансирование своей партии на местных выборах.

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