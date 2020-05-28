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Главный санврач Ляшко о выдвижении в мэры Киева: "Интересное предложение". ВИДЕО

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что выборы мэра Киева – интересное предложение, которое он может рассмотреть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил эфире телеканала ZIK.

Главный санитарный врач Украины рассказал, отвечая на вопрос о том, не метит ли он на должность министра здравоохранения, что о его кандидатуре на пост главы Минздрава говорили еще тогда, когда уволили Зоряну Скалецкую и Илью Емца.

"Такая же ситуация будет, а может и не будет, после Максима Степанова. Вопрос в том, что каждый трактует это так, как считает нужным", - сказал Ляшко.

А на вопрос, есть ли планы баллотироваться на пост мэра Киева, господин Ляшко ответил так:

"Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить", – отметил главный санитарный врач Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Притула о баллотировании в мэры Киева: "Мне многое надо обдумать и взвесить"

Напомним, ранее народные депутаты от фракции "Слуга народа" обратились к президенту Украины с просьбой инициировать проведение праймериз среди потенциальных кандидатов в мэры Киева от партии "Слуга народа".

Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заверил, что местные выборы состоятся по плану, переносить их не будут.

Впрочем, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы пройдут не на всей территории Украины из-за невозможности проведения их в ОРДЛО.

В свою очередь, председатель фракции "Слуга народа" рассказал, как они будут искать финансирование своей партии на местных выборах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Притула о баллотировании в мэры Киева: "Мне многое надо обдумать и взвесить"

выборы (24728) Киев (25513) местные выборы (2752) мэр (1648) Ляшко Виктор (1364)


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Топ комментарии
+27
Зачем врачу становится мером? Может в 95 квартал?
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28.05.2020 08:26
+20
Мудрый нарид - -то тупое быдло, которое развели, как последних лохов в прошлом году. Эти дебилы подумали, что Зелена дрысля из сказки о слуге - это не бред *******-сценариста, и вся правда и выбрали этого мелкого засранца ЗЕлю. Теперь эти-же дебилы, насмотревшись заявлений инфекциониста по ТВ готовы его в меры Киева выбирать. Я уверен на 90%, если этому тупому быдлу показывать каждый день по ТВ чью-то голую жопу, так они и эту жопу выберут на любой пост, даже президентом. Шута-же выбрали.
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28.05.2020 08:58
+15
Ляшко с сатанинским взглядом выпученных глаз и тем, что он вытворял в период ложнопандемии, закрыв людей по домам и не давая им работать, хочет в мэры уже? Ишь какой шустряк. В Аду будешь и мэром и президентом.
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28.05.2020 08:29
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Той випадок коли шоумен Притула розумніше людини яка відповідає за протидію епідемії
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28.05.2020 10:40 Ответить
надо пора
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28.05.2020 11:03 Ответить
кем они себя возомнили засранчев кучка доведут наш бандостан до ручки
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28.05.2020 11:05 Ответить
Ляшко тупой, по моему тупее боксера. Как раз поэтому быть мэром Киева.
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28.05.2020 11:14 Ответить
Пусть занимаются своей работай.
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28.05.2020 11:32 Ответить
Скажите мне, люди добрые - КТО их выдвигает?
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28.05.2020 11:54 Ответить
Уверен, что в Киеве не наберется столько идиотов...
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28.05.2020 13:37 Ответить
Пропоную спаринг між кандидатами. Хто переможе, той і мер, а хто ні, той і вмер...
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28.05.2020 13:40 Ответить
Ляшко, відверто тобі скажу, знаючи нашого виборця і коли є на горизонті такі мачо як Тищенко та Богдан, тобі нема чого "грєзіть" про посаду мера Києва
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28.05.2020 14:58 Ответить
Зараз бачу багато мерів розвелось. Та мене всі ці люди не цікавлять, вони з'являютсья мов "грибочки". Інша справа Пальчевський. Людина завжди була на варті подій, йому завжди було не байдуже. Він діяч.
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29.05.2020 23:41 Ответить
Це просто слова..
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29.05.2020 23:43 Ответить
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