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Головний санлікар Ляшко про висунення в мери Києва: "Цікава пропозиція". ВIДЕО

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що вибори мера Києва - цікава пропозиція, яку він може розглянути.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу ZIK.

Головний санітарний лікар України розповів, відповідаючи на запитання про те, чи не мітить він на посаду міністра охорони здоров'я, що про його кандидатуру на посаду голови МОЗ говорили ще тоді, коли звільнили Зоряну Скалецьку та Іллю Ємця.

"Така ж ситуація буде, а може і не буде, після Максима Степанова. Питання в тому, що кожен трактує це так, як вважає за потрібне", - сказав Ляшко.

А на питання, чи є плани балотуватися на пост мера Києва, пан Ляшко відповів так:

"Цікава пропозиція. Можу подивитися, подискутувати і поговорити", - зазначив головний санітарний лікар України.

Читайте також: Маю намір взяти участь у праймеріз з відбору кандидата на пост мера Києва від "Слуги народу", - Дубінський

Нагадаємо, раніше народні депутати від фракції "Слуга народу" звернулися до президента України з проханням ініціювати проведення праймеріз серед потенційних кандидатів у мери Києва від партії "Слуга народу".

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевнив, що місцеві вибори відбудуться за планом, переносити їх не будуть.

Утім, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що місцеві вибори відбудуться не на всій території України через неможливість проведення їх в ОРДЛО.

Зі свого боку голова фракції "Слуга народу" розповів, як вони шукатимуть фінансування своєї партії на місцевих виборах.

Читайте також: Притула про балотування в мери Києва: "Мені багато треба обдумати і зважити"

Автор: 

вибори (6689) Київ (19457) місцеві вибори (1366) мер (506) Ляшко Віктор (1513)


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Топ коментарі
+27
Зачем врачу становится мером? Может в 95 квартал?
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28.05.2020 08:26
+20
Мудрый нарид - -то тупое быдло, которое развели, как последних лохов в прошлом году. Эти дебилы подумали, что Зелена дрысля из сказки о слуге - это не бред *******-сценариста, и вся правда и выбрали этого мелкого засранца ЗЕлю. Теперь эти-же дебилы, насмотревшись заявлений инфекциониста по ТВ готовы его в меры Киева выбирать. Я уверен на 90%, если этому тупому быдлу показывать каждый день по ТВ чью-то голую жопу, так они и эту жопу выберут на любой пост, даже президентом. Шута-же выбрали.
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28.05.2020 08:58
+15
Ляшко с сатанинским взглядом выпученных глаз и тем, что он вытворял в период ложнопандемии, закрыв людей по домам и не давая им работать, хочет в мэры уже? Ишь какой шустряк. В Аду будешь и мэром и президентом.
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28.05.2020 08:29
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Той випадок коли шоумен Притула розумніше людини яка відповідає за протидію епідемії
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28.05.2020 10:40 Відповісти
надо пора
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28.05.2020 11:03 Відповісти
кем они себя возомнили засранчев кучка доведут наш бандостан до ручки
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28.05.2020 11:05 Відповісти
Ляшко тупой, по моему тупее боксера. Как раз поэтому быть мэром Киева.
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28.05.2020 11:14 Відповісти
Пусть занимаются своей работай.
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28.05.2020 11:32 Відповісти
Скажите мне, люди добрые - КТО их выдвигает?
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28.05.2020 11:54 Відповісти
Уверен, что в Киеве не наберется столько идиотов...
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28.05.2020 13:37 Відповісти
Пропоную спаринг між кандидатами. Хто переможе, той і мер, а хто ні, той і вмер...
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28.05.2020 13:40 Відповісти
Ляшко, відверто тобі скажу, знаючи нашого виборця і коли є на горизонті такі мачо як Тищенко та Богдан, тобі нема чого "грєзіть" про посаду мера Києва
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28.05.2020 14:58 Відповісти
Зараз бачу багато мерів розвелось. Та мене всі ці люди не цікавлять, вони з'являютсья мов "грибочки". Інша справа Пальчевський. Людина завжди була на варті подій, йому завжди було не байдуже. Він діяч.
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29.05.2020 23:41 Відповісти
Це просто слова..
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29.05.2020 23:43 Відповісти
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