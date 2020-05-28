Головний санлікар Ляшко про висунення в мери Києва: "Цікава пропозиція". ВIДЕО

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що вибори мера Києва - цікава пропозиція, яку він може розглянути.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу ZIK.

Головний санітарний лікар України розповів, відповідаючи на запитання про те, чи не мітить він на посаду міністра охорони здоров'я, що про його кандидатуру на посаду голови МОЗ говорили ще тоді, коли звільнили Зоряну Скалецьку та Іллю Ємця.

"Така ж ситуація буде, а може і не буде, після Максима Степанова. Питання в тому, що кожен трактує це так, як вважає за потрібне", - сказав Ляшко.

А на питання, чи є плани балотуватися на пост мера Києва, пан Ляшко відповів так:

"Цікава пропозиція. Можу подивитися, подискутувати і поговорити", - зазначив головний санітарний лікар України.

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Нагадаємо, раніше народні депутати від фракції "Слуга народу" звернулися до президента України з проханням ініціювати проведення праймеріз серед потенційних кандидатів у мери Києва від партії "Слуга народу".

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевнив, що місцеві вибори відбудуться за планом, переносити їх не будуть.

Утім, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що місцеві вибори відбудуться не на всій території України через неможливість проведення їх в ОРДЛО.

Зі свого боку голова фракції "Слуга народу" розповів, як вони шукатимуть фінансування своєї партії на місцевих виборах.

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