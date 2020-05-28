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Новости Видео Убийство Шеремета
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Акция протеста под МВД: "АвакOFF, відкрий докази!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты устроили акцию протеста у здания МВД. Они требовали от следствия ознакомить подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета и их адвокатов с материалами следствия.

В акции приняли участие несколько десятков человек, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Адвокат одной из подозреваемых Яны Дугарь Николай Ореховский пояснил, что не может получить доступ к материалам дела, хотя с завершения расследования прошла уже неделя.

"Когда досудебное расследование заканчивается, сторона обвинения, следователь, прокурор, обязаны предоставить все материалы без исключения, которые только они собрали во время этого расследования. ... Неделя прошла, материалов нам не открыли, хотя такая обязанность есть. Мы как сторона защиты, как адвокаты заявляем, что мы готовы в максимально короткие сроки ознакомиться с этими материалами. Мы не будем затягивать", — сказал Ореховский.

Участники акции скандировали требование ознакомить подозреваемых и их адвокатов с материалами дела и зажгли файеры.

Также на Цензор.НЕТ: Адвоката Антоненко ознакомили с материалами дела в багажнике автомобиля возле изолятора, защита требует от прокуратуры надлежащих условий. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Полиция изменила маршрут подозреваемых по делу Шеремета, чтобы "вписать" в свою версию, - СМИ. ВИДЕО

Фото и видео — Олег Богачук

Акция протеста под МВД: АвакOFF, відкрий докази! 01Акция протеста под МВД: АвакOFF, відкрий докази! 02

Акция протеста под МВД: АвакOFF, відкрий докази! 03
Акция протеста под МВД: АвакOFF, відкрий докази! 04
Акция протеста под МВД: АвакOFF, відкрий докази! 05
Акция протеста под МВД: АвакOFF, відкрий докази! 06
Акция протеста под МВД: АвакOFF, відкрий докази! 07
Акция протеста под МВД: АвакOFF, відкрий докази! 08
Акция протеста под МВД: АвакOFF, відкрий докази! 09

Акция протеста под МВД: АвакOFF, відкрий докази! 10Акция протеста под МВД: АвакOFF, відкрий докази! 11Акция протеста под МВД: АвакOFF, відкрий докази! 12Акция протеста под МВД: АвакOFF, відкрий докази! 13Акция протеста под МВД: АвакOFF, відкрий докази! 14Акция протеста под МВД: АвакOFF, відкрий докази! 15

Автор: 

Аваков Арсен (3444) акция (2425) МВД (9318) протест (5857) Богачук Олег (1462) Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168) Дугарь Яна (126)


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Топ комментарии
+25
Акция протеста под МВД: "АвакOFF, відкрий докази!" - Цензор.НЕТ 2760
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28.05.2020 16:43
+17
Через 50 років Порошенка будуть згадувати або ж як баригу, зрадника і вбивцю,

котрий задля власного збагачення розв'язав війну з Першою республікою Малороссії,

або ж як Першого Президента України.
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28.05.2020 16:44
+14
https://www.youtube.com/watch?v=yvIKYMRbXe0

Тюрма для майора Ковальова. вислюк оманський не забуває критики - готується помста...
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28.05.2020 16:45
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Акция протеста под МВД: "АвакOFF, відкрий докази!" - Цензор.НЕТ 2760
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28.05.2020 16:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yvIKYMRbXe0

Тюрма для майора Ковальова. вислюк оманський не забуває критики - готується помста...
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28.05.2020 16:45 Ответить
на тему того, как вислюк оманський, ссыкливое недоразумение - пытаемся посадить бойцов ВСУ - в тюрьмы. бо вонО - "постраждале", яке зассяв навіть від жінок
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28.05.2020 16:47 Ответить
Я давно говорю, что оно мелкое, тупое и мстительное ЧМО с комплексом недоНаполеона.
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28.05.2020 16:48 Ответить
Через 50 років Порошенка будуть згадувати або ж як баригу, зрадника і вбивцю,

котрий задля власного збагачення розв'язав війну з Першою республікою Малороссії,

або ж як Першого Президента України.
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28.05.2020 16:44 Ответить
сплюнь!
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28.05.2020 16:47 Ответить
Ха ....три рази . ..По історії здається то Грушевський ..і на гривях надрукований .
ПС )))) Невже вже барига на грошах?
..І ще .то барига пригрів того мусора харківського.
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28.05.2020 16:49 Ответить
Аваков по квоті ;Батьківщини; пройшов, Дімасику.
Не гальмуй.
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28.05.2020 16:52 Ответить
Це не так! Аваков йому дiстався вiд Яценюка! В Пороха не було "монобiльшостi"!
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28.05.2020 16:55 Ответить
пальцем в небо зєбільчику.
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28.05.2020 16:59 Ответить
я парашена згадую щоденно! незлим, тихим і не дуже! ця скотиняка, разом з южаніною, збанкротили тисячі дрібних підприємців! дякувати Богу, зелені виправили їхні збочення в ПКУ!
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28.05.2020 18:51 Ответить
Хм... Дякуй-дякуй.
Акція протесту під МВС: "АвакOFF, Відкрий докази!" - Цензор.НЕТ 4786
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28.05.2020 19:38 Ответить
этого чертилу, только выносить нужно. Вы же понимаете оно будет сидеть в кресле до последнего, если его снимут его или вальнут или посадят. Других вариантов просто нет
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28.05.2020 16:44 Ответить
Вот витя мертвячук тратит на охрану миллион грн в месяц, а офрану авакову спонсируют налогоплательщики так шо его никто не скинет
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28.05.2020 16:46 Ответить
Акція протесту під МВС: "АвакOFF, Відкрий докази!" - Цензор.НЕТ 8754
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28.05.2020 17:05 Ответить
Підозрюю, не дають ознайомитися зі справою, бо нових доказів толком НЕМАЄ! Якби там дійсно залізобетонні неспростовні докази були, то копам нічого було б приховувати
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28.05.2020 16:45 Ответить
Зеленый скот хочет захватить власть на всегда...оманский осел уже про второй срок проблеял...
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28.05.2020 16:45 Ответить
Акція протесту під МВС: "АвакOFF, Відкрий докази!" - Цензор.НЕТ 518
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28.05.2020 18:32 Ответить
- Аваков, где доказательства?!
- Пошли вы нах.., вот где!
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28.05.2020 16:49 Ответить
Українськi вчать україньску мову: Акция протеста под МВД: "АвакOFF, відкрий докази!" - Цензор.НЕТ 5725
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28.05.2020 16:50 Ответить
Українськi полiтики..
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28.05.2020 16:51 Ответить
То не українська, то їхня рідна.
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28.05.2020 16:53 Ответить
Може то їхньому репетитору Богдан в зоопарку по вухам надавав?
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28.05.2020 17:21 Ответить
Где нацкорпус,правый сектор?
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28.05.2020 16:52 Ответить
не заплатили... Та й у сабакова на такі акції їхнім кошторисом бабла не передбачено.
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28.05.2020 16:55 Ответить
Как где? Гомиков на Оболони гоняют, то же важнее.
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28.05.2020 16:58 Ответить
Акция протеста под МВД: "АвакOFF, відкрий докази!" - Цензор.НЕТ 4570
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28.05.2020 16:52 Ответить
Адвокати заарештованих у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета заявляють, що слідство не дає їм можливість ознайомитися з матеріалами справи. А їх зібралося 38 томів.

Про це на брифінгу повідомив Дмитро Круговий, адвокат Андрія Антоненка-Riffmaster, повідомляє кореспондент https://bykvu.com/ru/ #Букв .
"Нам вже багато разів у телефонній розмові обіцяють дати матеріали. Кажуть, щоб ми приїжджали для ознайомлення. Ми приїжджаємо - матеріалів немає. Тоді нам кажуть їхати туди, де наш підзахисний. Приїжджаємо, там теж немає матеріалів. Стоїть молодий хлопець Володя. У нього в сумці три папки з 38 томів. У клопотанні було зазначено, що в справі 38 томів - ми не бачили жодного. Нам показали якісь ксерокопії - схоже на протоколи огляду. Андрію також не давали матеріали для ознайомлення", - сказав Круговий.
Адвокат Яни Дугар заявляє, що замовлена ​​ними експертиза кадрів з камери відеоспостереження, довела, що на відео не Яна Дугар, а все через невідповідність зросту. У Яни Дугар зріст 175 см, а жінки на відео - нижче 165 см.
Сторона звинувачення, за словами адвоката, наполягає на тому, що точно виміряти зріст всіх, хто на кадрах відеоспостереження, не є можливим через те, що "людина йде і виникає ефект маятника".
Варто зазначити, що під стінами будівлі МВС України зібрався мітинг на підтримку заарештованих Андрія Антоненка, Яни Дугар, Юлії Кузьменко.
Учасники скандували: "Аваков відкрий докази!", і палили фаєри.https://bykvu.com/ua/pictures/advokaty-arestovannyh-po-delu-sheremeta-do-sih-por-ne-videli-materialy-sledstvija-foto/
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28.05.2020 16:54 Ответить
На акцію протесту зібралося близько сотні учасників. Вони долучилися до протесту адвокатів. Наголошували, що матеріали слідства не відкривають правозахисникам. Також нарікали, що так і не отримали оригіналів проведених експертиз та інших документів.
Докладніше дивіться у включенні кореспондентки "5 каналу" Валерії Павленко: https://www.5.ua/suspilstvo/avakov-vidkryi-dokazy-advokaty-fihurantiv-spravy-sheremeta-pryishly-do-mvs-vyslovyty-protest-216036.html
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28.05.2020 16:57 Ответить
Ещё я забыл дописать "свободу" которая пиарится и таскает свои флаги а когда надо выйти нмкто не выходит показуя свое истинный "патриотизим"свое лицо
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28.05.2020 17:01 Ответить
Ему в лом искать всякие доказательства! Пока ещё есть время надо рубать бабло через сервис-центры, незаконную металлоприёмку, наркотрафик, подпольные казино и т.п.
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28.05.2020 16:59 Ответить
Ві не поверите! Подпольніе казино єму сталі неінтерєсни! Оно нашло другіє доходи!!!
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28.05.2020 17:11 Ответить
а чьо сразу -off, а не -fuckян, ну или -нах ? злодюжка на посаді міністра мвс це набагато гірше ніж ескобар на посаді керівника відділу протидії обігу наркотиків у штатах. та якщо останне це неможлива несінитниця, то перше - загальна та звичайна практика в нашій країні...нажаль
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28.05.2020 17:15 Ответить
Давление на суд не допускается.Метушня.
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28.05.2020 17:15 Ответить
Малята хочуть розiбратись.
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28.05.2020 17:39 Ответить
Прийшов час відповідати за свої дії. Фальсифікайії не пройдуть. Також дуже скоро минуть 4 роки і прийдеться відповідати іншим (якщо не раніше). А є кому запитувати. Але це вже розпочалося з пана Авакова. Не видно за ********* активістів, бо бачите як багато аваковськиї нацсук прийшло під офіс свого шефа? Тьма - а це тисячі і кидаються ігрушками і кричать і щось там вимагають, чи їх немає?
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28.05.2020 18:10 Ответить
 
 