Акция протеста под МВД: "АвакOFF, відкрий докази!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты устроили акцию протеста у здания МВД. Они требовали от следствия ознакомить подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета и их адвокатов с материалами следствия.

В акции приняли участие несколько десятков человек, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Адвокат одной из подозреваемых Яны Дугарь Николай Ореховский пояснил, что не может получить доступ к материалам дела, хотя с завершения расследования прошла уже неделя.

"Когда досудебное расследование заканчивается, сторона обвинения, следователь, прокурор, обязаны предоставить все материалы без исключения, которые только они собрали во время этого расследования. ... Неделя прошла, материалов нам не открыли, хотя такая обязанность есть. Мы как сторона защиты, как адвокаты заявляем, что мы готовы в максимально короткие сроки ознакомиться с этими материалами. Мы не будем затягивать", — сказал Ореховский.

Участники акции скандировали требование ознакомить подозреваемых и их адвокатов с материалами дела и зажгли файеры.

Также на Цензор.НЕТ: Адвоката Антоненко ознакомили с материалами дела в багажнике автомобиля возле изолятора, защита требует от прокуратуры надлежащих условий. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Полиция изменила маршрут подозреваемых по делу Шеремета, чтобы "вписать" в свою версию, - СМИ. ВИДЕО

Фото и видео — Олег Богачук

















