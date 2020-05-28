Акция протеста под МВД: "АвакOFF, відкрий докази!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Активисты устроили акцию протеста у здания МВД. Они требовали от следствия ознакомить подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета и их адвокатов с материалами следствия.
В акции приняли участие несколько десятков человек, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Адвокат одной из подозреваемых Яны Дугарь Николай Ореховский пояснил, что не может получить доступ к материалам дела, хотя с завершения расследования прошла уже неделя.
"Когда досудебное расследование заканчивается, сторона обвинения, следователь, прокурор, обязаны предоставить все материалы без исключения, которые только они собрали во время этого расследования. ... Неделя прошла, материалов нам не открыли, хотя такая обязанность есть. Мы как сторона защиты, как адвокаты заявляем, что мы готовы в максимально короткие сроки ознакомиться с этими материалами. Мы не будем затягивать", — сказал Ореховский.
Участники акции скандировали требование ознакомить подозреваемых и их адвокатов с материалами дела и зажгли файеры.
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Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
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Фото и видео — Олег Богачук
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Тюрма для майора Ковальова. вислюк оманський не забуває критики - готується помста...
котрий задля власного збагачення розв'язав війну з Першою республікою Малороссії,
або ж як Першого Президента України.
ПС )))) Невже вже барига на грошах?
..І ще .то барига пригрів того мусора харківського.
Не гальмуй.
- Пошли вы нах.., вот где!
Про це на брифінгу повідомив Дмитро Круговий, адвокат Андрія Антоненка-Riffmaster, повідомляє кореспондент https://bykvu.com/ru/ #Букв .
"Нам вже багато разів у телефонній розмові обіцяють дати матеріали. Кажуть, щоб ми приїжджали для ознайомлення. Ми приїжджаємо - матеріалів немає. Тоді нам кажуть їхати туди, де наш підзахисний. Приїжджаємо, там теж немає матеріалів. Стоїть молодий хлопець Володя. У нього в сумці три папки з 38 томів. У клопотанні було зазначено, що в справі 38 томів - ми не бачили жодного. Нам показали якісь ксерокопії - схоже на протоколи огляду. Андрію також не давали матеріали для ознайомлення", - сказав Круговий.
Адвокат Яни Дугар заявляє, що замовлена ними експертиза кадрів з камери відеоспостереження, довела, що на відео не Яна Дугар, а все через невідповідність зросту. У Яни Дугар зріст 175 см, а жінки на відео - нижче 165 см.
Сторона звинувачення, за словами адвоката, наполягає на тому, що точно виміряти зріст всіх, хто на кадрах відеоспостереження, не є можливим через те, що "людина йде і виникає ефект маятника".
Варто зазначити, що під стінами будівлі МВС України зібрався мітинг на підтримку заарештованих Андрія Антоненка, Яни Дугар, Юлії Кузьменко.
Учасники скандували: "Аваков відкрий докази!", і палили фаєри.https://bykvu.com/ua/pictures/advokaty-arestovannyh-po-delu-sheremeta-do-sih-por-ne-videli-materialy-sledstvija-foto/
Докладніше дивіться у включенні кореспондентки "5 каналу" Валерії Павленко: https://www.5.ua/suspilstvo/avakov-vidkryi-dokazy-advokaty-fihurantiv-spravy-sheremeta-pryishly-do-mvs-vyslovyty-protest-216036.html