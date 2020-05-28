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Новини Відео Убивство Шеремета
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Акція протесту під МВС: "АвакOFF, Відкрий докази!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти влаштували акцію протесту біля будівлі МВС. Вони вимагали від слідства ознайомити підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета і їхніх адвокатів з матеріалами слідства.

В акції взяли участь кілька десятків людей, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Адвокат однієї з підозрюваних Яни Дугарь Микола Ореховський пояснив, що не може отримати доступ до матеріалів справи, хоча із завершення розслідування минув уже тиждень.

"Коли досудове розслідування закінчується, сторона обвинувачення, слідчий, прокурор, зобов'язані надати всі матеріали без винятку, які тільки вони зібрали під час цього розслідування. ... Тиждень минув, матеріалів нам не відкрили, хоча такий обов'язок є. Ми як сторона захисту, як адвокати заявляємо, що ми готові в максимально короткі терміни ознайомитися з цими матеріалами. Ми не будемо затягувати", - сказав Ореховський.

Учасники акції скандували вимогу ознайомити підозрюваних і їхніх адвокатів з матеріалами справи і запалили фаєри.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція змінила маршрут підозрюваних у справі Шеремета, щоб "вписати" у свою версію, - ЗМІ. ВIДЕО

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Фото і відео — Олег Богачук

Акція протесту під МВС: АвакOFF, Відкрий докази! 01Акція протесту під МВС: АвакOFF, Відкрий докази! 02

Акція протесту під МВС: АвакOFF, Відкрий докази! 03
Акція протесту під МВС: АвакOFF, Відкрий докази! 04
Акція протесту під МВС: АвакOFF, Відкрий докази! 05
Акція протесту під МВС: АвакOFF, Відкрий докази! 06
Акція протесту під МВС: АвакOFF, Відкрий докази! 07
Акція протесту під МВС: АвакOFF, Відкрий докази! 08
Акція протесту під МВС: АвакOFF, Відкрий докази! 09

Акція протесту під МВС: АвакOFF, Відкрий докази! 10Акція протесту під МВС: АвакOFF, Відкрий докази! 11Акція протесту під МВС: АвакOFF, Відкрий докази! 12Акція протесту під МВС: АвакOFF, Відкрий докази! 13Акція протесту під МВС: АвакOFF, Відкрий докази! 14Акція протесту під МВС: АвакOFF, Відкрий докази! 15

Автор: 

Аваков Арсен (2189) акція (1454) МВС (3501) протест (2397) Богачук Олег (1457) Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+25
Акция протеста под МВД: "АвакOFF, відкрий докази!" - Цензор.НЕТ 2760
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28.05.2020 16:43
+17
Через 50 років Порошенка будуть згадувати або ж як баригу, зрадника і вбивцю,

котрий задля власного збагачення розв'язав війну з Першою республікою Малороссії,

або ж як Першого Президента України.
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28.05.2020 16:44
+14
https://www.youtube.com/watch?v=yvIKYMRbXe0

Тюрма для майора Ковальова. вислюк оманський не забуває критики - готується помста...
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28.05.2020 16:45
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Акция протеста под МВД: "АвакOFF, відкрий докази!" - Цензор.НЕТ 2760
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28.05.2020 16:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yvIKYMRbXe0

Тюрма для майора Ковальова. вислюк оманський не забуває критики - готується помста...
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28.05.2020 16:45 Відповісти
на тему того, как вислюк оманський, ссыкливое недоразумение - пытаемся посадить бойцов ВСУ - в тюрьмы. бо вонО - "постраждале", яке зассяв навіть від жінок
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28.05.2020 16:47 Відповісти
Я давно говорю, что оно мелкое, тупое и мстительное ЧМО с комплексом недоНаполеона.
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28.05.2020 16:48 Відповісти
Через 50 років Порошенка будуть згадувати або ж як баригу, зрадника і вбивцю,

котрий задля власного збагачення розв'язав війну з Першою республікою Малороссії,

або ж як Першого Президента України.
показати весь коментар
28.05.2020 16:44 Відповісти
сплюнь!
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28.05.2020 16:47 Відповісти
Ха ....три рази . ..По історії здається то Грушевський ..і на гривях надрукований .
ПС )))) Невже вже барига на грошах?
..І ще .то барига пригрів того мусора харківського.
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28.05.2020 16:49 Відповісти
Аваков по квоті ;Батьківщини; пройшов, Дімасику.
Не гальмуй.
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28.05.2020 16:52 Відповісти
Це не так! Аваков йому дiстався вiд Яценюка! В Пороха не було "монобiльшостi"!
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28.05.2020 16:55 Відповісти
пальцем в небо зєбільчику.
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28.05.2020 16:59 Відповісти
я парашена згадую щоденно! незлим, тихим і не дуже! ця скотиняка, разом з южаніною, збанкротили тисячі дрібних підприємців! дякувати Богу, зелені виправили їхні збочення в ПКУ!
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28.05.2020 18:51 Відповісти
Хм... Дякуй-дякуй.
Акція протесту під МВС: "АвакOFF, Відкрий докази!" - Цензор.НЕТ 4786
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28.05.2020 19:38 Відповісти
этого чертилу, только выносить нужно. Вы же понимаете оно будет сидеть в кресле до последнего, если его снимут его или вальнут или посадят. Других вариантов просто нет
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28.05.2020 16:44 Відповісти
Вот витя мертвячук тратит на охрану миллион грн в месяц, а офрану авакову спонсируют налогоплательщики так шо его никто не скинет
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28.05.2020 16:46 Відповісти
Акція протесту під МВС: "АвакOFF, Відкрий докази!" - Цензор.НЕТ 8754
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28.05.2020 17:05 Відповісти
Підозрюю, не дають ознайомитися зі справою, бо нових доказів толком НЕМАЄ! Якби там дійсно залізобетонні неспростовні докази були, то копам нічого було б приховувати
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28.05.2020 16:45 Відповісти
Зеленый скот хочет захватить власть на всегда...оманский осел уже про второй срок проблеял...
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28.05.2020 16:45 Відповісти
Акція протесту під МВС: "АвакOFF, Відкрий докази!" - Цензор.НЕТ 518
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28.05.2020 18:32 Відповісти
- Аваков, где доказательства?!
- Пошли вы нах.., вот где!
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28.05.2020 16:49 Відповісти
Українськi вчать україньску мову: Акция протеста под МВД: "АвакOFF, відкрий докази!" - Цензор.НЕТ 5725
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28.05.2020 16:50 Відповісти
Українськi полiтики..
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28.05.2020 16:51 Відповісти
То не українська, то їхня рідна.
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28.05.2020 16:53 Відповісти
Може то їхньому репетитору Богдан в зоопарку по вухам надавав?
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28.05.2020 17:21 Відповісти
Где нацкорпус,правый сектор?
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28.05.2020 16:52 Відповісти
не заплатили... Та й у сабакова на такі акції їхнім кошторисом бабла не передбачено.
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28.05.2020 16:55 Відповісти
Как где? Гомиков на Оболони гоняют, то же важнее.
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28.05.2020 16:58 Відповісти
Акция протеста под МВД: "АвакOFF, відкрий докази!" - Цензор.НЕТ 4570
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28.05.2020 16:52 Відповісти
Адвокати заарештованих у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета заявляють, що слідство не дає їм можливість ознайомитися з матеріалами справи. А їх зібралося 38 томів.

Про це на брифінгу повідомив Дмитро Круговий, адвокат Андрія Антоненка-Riffmaster, повідомляє кореспондент https://bykvu.com/ru/ #Букв .
"Нам вже багато разів у телефонній розмові обіцяють дати матеріали. Кажуть, щоб ми приїжджали для ознайомлення. Ми приїжджаємо - матеріалів немає. Тоді нам кажуть їхати туди, де наш підзахисний. Приїжджаємо, там теж немає матеріалів. Стоїть молодий хлопець Володя. У нього в сумці три папки з 38 томів. У клопотанні було зазначено, що в справі 38 томів - ми не бачили жодного. Нам показали якісь ксерокопії - схоже на протоколи огляду. Андрію також не давали матеріали для ознайомлення", - сказав Круговий.
Адвокат Яни Дугар заявляє, що замовлена ​​ними експертиза кадрів з камери відеоспостереження, довела, що на відео не Яна Дугар, а все через невідповідність зросту. У Яни Дугар зріст 175 см, а жінки на відео - нижче 165 см.
Сторона звинувачення, за словами адвоката, наполягає на тому, що точно виміряти зріст всіх, хто на кадрах відеоспостереження, не є можливим через те, що "людина йде і виникає ефект маятника".
Варто зазначити, що під стінами будівлі МВС України зібрався мітинг на підтримку заарештованих Андрія Антоненка, Яни Дугар, Юлії Кузьменко.
Учасники скандували: "Аваков відкрий докази!", і палили фаєри.https://bykvu.com/ua/pictures/advokaty-arestovannyh-po-delu-sheremeta-do-sih-por-ne-videli-materialy-sledstvija-foto/
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28.05.2020 16:54 Відповісти
На акцію протесту зібралося близько сотні учасників. Вони долучилися до протесту адвокатів. Наголошували, що матеріали слідства не відкривають правозахисникам. Також нарікали, що так і не отримали оригіналів проведених експертиз та інших документів.
Докладніше дивіться у включенні кореспондентки "5 каналу" Валерії Павленко: https://www.5.ua/suspilstvo/avakov-vidkryi-dokazy-advokaty-fihurantiv-spravy-sheremeta-pryishly-do-mvs-vyslovyty-protest-216036.html
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28.05.2020 16:57 Відповісти
Ещё я забыл дописать "свободу" которая пиарится и таскает свои флаги а когда надо выйти нмкто не выходит показуя свое истинный "патриотизим"свое лицо
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28.05.2020 17:01 Відповісти
Ему в лом искать всякие доказательства! Пока ещё есть время надо рубать бабло через сервис-центры, незаконную металлоприёмку, наркотрафик, подпольные казино и т.п.
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28.05.2020 16:59 Відповісти
Ві не поверите! Подпольніе казино єму сталі неінтерєсни! Оно нашло другіє доходи!!!
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28.05.2020 17:11 Відповісти
а чьо сразу -off, а не -fuckян, ну или -нах ? злодюжка на посаді міністра мвс це набагато гірше ніж ескобар на посаді керівника відділу протидії обігу наркотиків у штатах. та якщо останне це неможлива несінитниця, то перше - загальна та звичайна практика в нашій країні...нажаль
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28.05.2020 17:15 Відповісти
Давление на суд не допускается.Метушня.
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28.05.2020 17:15 Відповісти
Малята хочуть розiбратись.
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28.05.2020 17:39 Відповісти
Прийшов час відповідати за свої дії. Фальсифікайії не пройдуть. Також дуже скоро минуть 4 роки і прийдеться відповідати іншим (якщо не раніше). А є кому запитувати. Але це вже розпочалося з пана Авакова. Не видно за ********* активістів, бо бачите як багато аваковськиї нацсук прийшло під офіс свого шефа? Тьма - а це тисячі і кидаються ігрушками і кричать і щось там вимагають, чи їх немає?
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28.05.2020 18:10 Відповісти
 
 