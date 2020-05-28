Акція протесту під МВС: "АвакOFF, Відкрий докази!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти влаштували акцію протесту біля будівлі МВС. Вони вимагали від слідства ознайомити підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета і їхніх адвокатів з матеріалами слідства.

В акції взяли участь кілька десятків людей, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Адвокат однієї з підозрюваних Яни Дугарь Микола Ореховський пояснив, що не може отримати доступ до матеріалів справи, хоча із завершення розслідування минув уже тиждень.

"Коли досудове розслідування закінчується, сторона обвинувачення, слідчий, прокурор, зобов'язані надати всі матеріали без винятку, які тільки вони зібрали під час цього розслідування. ... Тиждень минув, матеріалів нам не відкрили, хоча такий обов'язок є. Ми як сторона захисту, як адвокати заявляємо, що ми готові в максимально короткі терміни ознайомитися з цими матеріалами. Ми не будемо затягувати", - сказав Ореховський.

Учасники акції скандували вимогу ознайомити підозрюваних і їхніх адвокатів з матеріалами справи і запалили фаєри.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Фото і відео — Олег Богачук

















