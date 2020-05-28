Акція протесту під МВС: "АвакOFF, Відкрий докази!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Активісти влаштували акцію протесту біля будівлі МВС. Вони вимагали від слідства ознайомити підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета і їхніх адвокатів з матеріалами слідства.
В акції взяли участь кілька десятків людей, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Адвокат однієї з підозрюваних Яни Дугарь Микола Ореховський пояснив, що не може отримати доступ до матеріалів справи, хоча із завершення розслідування минув уже тиждень.
"Коли досудове розслідування закінчується, сторона обвинувачення, слідчий, прокурор, зобов'язані надати всі матеріали без винятку, які тільки вони зібрали під час цього розслідування. ... Тиждень минув, матеріалів нам не відкрили, хоча такий обов'язок є. Ми як сторона захисту, як адвокати заявляємо, що ми готові в максимально короткі терміни ознайомитися з цими матеріалами. Ми не будемо затягувати", - сказав Ореховський.
Учасники акції скандували вимогу ознайомити підозрюваних і їхніх адвокатів з матеріалами справи і запалили фаєри.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.
Фото і відео — Олег Богачук
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Тюрма для майора Ковальова. вислюк оманський не забуває критики - готується помста...
котрий задля власного збагачення розв'язав війну з Першою республікою Малороссії,
або ж як Першого Президента України.
ПС )))) Невже вже барига на грошах?
..І ще .то барига пригрів того мусора харківського.
Не гальмуй.
- Пошли вы нах.., вот где!
Про це на брифінгу повідомив Дмитро Круговий, адвокат Андрія Антоненка-Riffmaster, повідомляє кореспондент https://bykvu.com/ru/ #Букв .
"Нам вже багато разів у телефонній розмові обіцяють дати матеріали. Кажуть, щоб ми приїжджали для ознайомлення. Ми приїжджаємо - матеріалів немає. Тоді нам кажуть їхати туди, де наш підзахисний. Приїжджаємо, там теж немає матеріалів. Стоїть молодий хлопець Володя. У нього в сумці три папки з 38 томів. У клопотанні було зазначено, що в справі 38 томів - ми не бачили жодного. Нам показали якісь ксерокопії - схоже на протоколи огляду. Андрію також не давали матеріали для ознайомлення", - сказав Круговий.
Адвокат Яни Дугар заявляє, що замовлена ними експертиза кадрів з камери відеоспостереження, довела, що на відео не Яна Дугар, а все через невідповідність зросту. У Яни Дугар зріст 175 см, а жінки на відео - нижче 165 см.
Сторона звинувачення, за словами адвоката, наполягає на тому, що точно виміряти зріст всіх, хто на кадрах відеоспостереження, не є можливим через те, що "людина йде і виникає ефект маятника".
Варто зазначити, що під стінами будівлі МВС України зібрався мітинг на підтримку заарештованих Андрія Антоненка, Яни Дугар, Юлії Кузьменко.
Учасники скандували: "Аваков відкрий докази!", і палили фаєри.https://bykvu.com/ua/pictures/advokaty-arestovannyh-po-delu-sheremeta-do-sih-por-ne-videli-materialy-sledstvija-foto/
Докладніше дивіться у включенні кореспондентки "5 каналу" Валерії Павленко: https://www.5.ua/suspilstvo/avakov-vidkryi-dokazy-advokaty-fihurantiv-spravy-sheremeta-pryishly-do-mvs-vyslovyty-protest-216036.html