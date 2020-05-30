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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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+3 WiM
показать весь комментарий30.05.2020 10:16
+2 саша паламарчук
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+2 Rick Wandall
показать весь комментарий30.05.2020 10:03
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а еще чет там в мовном законе менять - и так беспредел, вон, Аваков напр. прямо плюет в глаза - хотя и "на службе", а "там написано" на каком языке на службе пользоваться.
хотя.... там написано также шо бандам нельзя перестрелок устраивать в городах
Одна из самых острых проблем, с его слов, это заработная плата медицинских работников. "Зарплаты выплачена за март в размере 300% всем врачам, которые боролись с коронавирусом... С апреля уже будет в системном режиме через контракты с каждым… медицинским учреждением происходить выплата врачам… Где менеджмент на местах слабее, там есть человеческий фактор (с задержкой выплат - ред.), который необходимо сейчас системно решить, чтобы врачи имели достойную оплату", - сообщил премьер-министр Шмигал
Хотелось бы при этом, чтобы и пациенты имели достойное лечение.
А то сколько бы не менялась зарплата врачей, к пациенту как относились пофигистски, так и относятся. Не помню, чтобы когда-то что-то изменилось...