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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области за сутки подтверждены 47 новых случаев COVID-19, - ОГА

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брифинг (50) карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
чтобы быдло было с постоянно засратыми мозгами...
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30.05.2020 10:16
+2
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9937
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30.05.2020 09:26
+2
я вот не пойму, а на фига эти брифинги каждый день делать ?
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30.05.2020 10:03
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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9937
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30.05.2020 09:26 Ответить
я бы его по английски спросил - тоже бы перешел на английский?
а еще чет там в мовном законе менять - и так беспредел, вон, Аваков напр. прямо плюет в глаза - хотя и "на службе", а "там написано" на каком языке на службе пользоваться.

хотя.... там написано также шо бандам нельзя перестрелок устраивать в городах
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30.05.2020 09:32 Ответить
я вот не пойму, а на фига эти брифинги каждый день делать ?
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30.05.2020 10:03 Ответить
чтобы быдло было с постоянно засратыми мозгами...
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30.05.2020 10:16 Ответить
любоваться свиной рожей
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30.05.2020 11:07 Ответить
по частоте брифингов, минздрав переплюнул и основателя брифингового дела, - церковь, с её обязательными воскресными молитвами, и конкурента церкви - кпсс, с теми же еженедельными партсобраниями )). классика жанра.
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30.05.2020 10:20 Ответить
"Мы говорим о отсрочке и определенных правках в той реформе, которая происходит сегодня. Мы будем реформировать медицину, однозначно.

Одна из самых острых проблем, с его слов, это заработная плата медицинских работников. "Зарплаты выплачена за март в размере 300% всем врачам, которые боролись с коронавирусом... С апреля уже будет в системном режиме через контракты с каждым… медицинским учреждением происходить выплата врачам… Где менеджмент на местах слабее, там есть человеческий фактор (с задержкой выплат - ред.), который необходимо сейчас системно решить, чтобы врачи имели достойную оплату", - сообщил премьер-министр Шмигал

Хотелось бы при этом, чтобы и пациенты имели достойное лечение.

А то сколько бы не менялась зарплата врачей, к пациенту как относились пофигистски, так и относятся. Не помню, чтобы когда-то что-то изменилось...
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30.05.2020 11:06 Ответить
какое тупое *****
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30.05.2020 11:49 Ответить
Чому МОЗ не звітує про витрачені кошти,які виділені з бюджету на боротьбу з коронавірусом в країні?. Є ймовірність стверджувати,що скоро в країні стане ще на одного мільонера більше - Степанова.
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30.05.2020 14:45 Ответить
Где же вы такие морды находите? Мало того что не специалист то еще и морда как у гимлера!!!
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30.05.2020 18:53 Ответить
мне только одному кажеться шо он дєбил?
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30.05.2020 22:08 Ответить
 
 