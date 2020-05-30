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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області за добу підтверджено 47 нових випадків COVID-19, - ОДА

брифінг (34) карантин (18172) МОЗ (5393) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
чтобы быдло было с постоянно засратыми мозгами...
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30.05.2020 10:16
+2
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9937
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30.05.2020 09:26
+2
я вот не пойму, а на фига эти брифинги каждый день делать ?
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30.05.2020 10:03
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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9937
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30.05.2020 09:26 Відповісти
я бы его по английски спросил - тоже бы перешел на английский?
а еще чет там в мовном законе менять - и так беспредел, вон, Аваков напр. прямо плюет в глаза - хотя и "на службе", а "там написано" на каком языке на службе пользоваться.

хотя.... там написано также шо бандам нельзя перестрелок устраивать в городах
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30.05.2020 09:32 Відповісти
я вот не пойму, а на фига эти брифинги каждый день делать ?
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30.05.2020 10:03 Відповісти
чтобы быдло было с постоянно засратыми мозгами...
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30.05.2020 10:16 Відповісти
любоваться свиной рожей
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30.05.2020 11:07 Відповісти
по частоте брифингов, минздрав переплюнул и основателя брифингового дела, - церковь, с её обязательными воскресными молитвами, и конкурента церкви - кпсс, с теми же еженедельными партсобраниями )). классика жанра.
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30.05.2020 10:20 Відповісти
"Мы говорим о отсрочке и определенных правках в той реформе, которая происходит сегодня. Мы будем реформировать медицину, однозначно.

Одна из самых острых проблем, с его слов, это заработная плата медицинских работников. "Зарплаты выплачена за март в размере 300% всем врачам, которые боролись с коронавирусом... С апреля уже будет в системном режиме через контракты с каждым… медицинским учреждением происходить выплата врачам… Где менеджмент на местах слабее, там есть человеческий фактор (с задержкой выплат - ред.), который необходимо сейчас системно решить, чтобы врачи имели достойную оплату", - сообщил премьер-министр Шмигал

Хотелось бы при этом, чтобы и пациенты имели достойное лечение.

А то сколько бы не менялась зарплата врачей, к пациенту как относились пофигистски, так и относятся. Не помню, чтобы когда-то что-то изменилось...
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30.05.2020 11:06 Відповісти
какое тупое *****
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30.05.2020 11:49 Відповісти
Чому МОЗ не звітує про витрачені кошти,які виділені з бюджету на боротьбу з коронавірусом в країні?. Є ймовірність стверджувати,що скоро в країні стане ще на одного мільонера більше - Степанова.
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30.05.2020 14:45 Відповісти
Где же вы такие морды находите? Мало того что не специалист то еще и морда как у гимлера!!!
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30.05.2020 18:53 Відповісти
мне только одному кажеться шо он дєбил?
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30.05.2020 22:08 Відповісти
 
 