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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
Топ коментарі
+3 WiM
показати весь коментар30.05.2020 10:16
+2 саша паламарчук
показати весь коментар30.05.2020 09:26
+2 Rick Wandall
показати весь коментар30.05.2020 10:03
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а еще чет там в мовном законе менять - и так беспредел, вон, Аваков напр. прямо плюет в глаза - хотя и "на службе", а "там написано" на каком языке на службе пользоваться.
хотя.... там написано также шо бандам нельзя перестрелок устраивать в городах
Одна из самых острых проблем, с его слов, это заработная плата медицинских работников. "Зарплаты выплачена за март в размере 300% всем врачам, которые боролись с коронавирусом... С апреля уже будет в системном режиме через контракты с каждым… медицинским учреждением происходить выплата врачам… Где менеджмент на местах слабее, там есть человеческий фактор (с задержкой выплат - ред.), который необходимо сейчас системно решить, чтобы врачи имели достойную оплату", - сообщил премьер-министр Шмигал
Хотелось бы при этом, чтобы и пациенты имели достойное лечение.
А то сколько бы не менялась зарплата врачей, к пациенту как относились пофигистски, так и относятся. Не помню, чтобы когда-то что-то изменилось...