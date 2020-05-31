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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
Топ комментарии
+4 Waleo Ko
показать весь комментарий31.05.2020 11:34
+2 Юра Шевченко #471115
показать весь комментарий31.05.2020 10:49
+1 Lalo Land
показать весь комментарий31.05.2020 12:03
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Може просто карантин треба було послабляти вчасно, а людям сумлінно дотримуватись його?
До сих пор в магазин без масок не пускают. Так кто дебилы?
Но в принципе про деньги правильно. Резко передумала покупать мебель.