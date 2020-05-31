Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире зафиксировали 6,1 млн случаев COVID-19, умерли - 371 тыс., выздоровели - 2,7 млн человек