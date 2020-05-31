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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире зафиксировали 6,1 млн случаев COVID-19, умерли - 371 тыс., выздоровели - 2,7 млн человек

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
а коронозомби хай сидят дома в масках и перчатках и не мешают другим работать
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31.05.2020 11:34
+2
3 месяца карантина - пустая трата времени. Второй карантин добьет экономику окончательно. Стратегия оказалась никудышней. .пока все не переболеют вирус никуда не уйдет
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31.05.2020 10:49
+1
По секрету. Они перестраховались. Ну, и уровень медицины намного выше. И лечили заболевших, а не изолировали здоровых!!!
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31.05.2020 12:03
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3 месяца карантина - пустая трата времени. Второй карантин добьет экономику окончательно. Стратегия оказалась никудышней. .пока все не переболеют вирус никуда не уйдет
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31.05.2020 10:49 Ответить
Была надежда что найдут лекарство. Но она не оправдала себя.
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31.05.2020 10:54 Ответить
Ну то что у тебя в голове ноль давно понятно. Только строчишь сутками бред в комментах. Другого занятия видно нет.
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31.05.2020 11:29 Ответить
Слабоумный это как раз тот который себя считает умнее всего мира.
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31.05.2020 12:15 Ответить
а коронозомби хай сидят дома в масках и перчатках и не мешают другим работать
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31.05.2020 11:34 Ответить
А чого ж тоді карантин допоміг Китаю, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Ісландії, Італії, Іспанії, Греції, Чехії, Фінляндії, Данії, Чорногорії, Хорватії, Словенії та іншим?!
Може просто карантин треба було послабляти вчасно, а людям сумлінно дотримуватись його?
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31.05.2020 11:43 Ответить
По секрету. Они перестраховались. Ну, и уровень медицины намного выше. И лечили заболевших, а не изолировали здоровых!!!
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31.05.2020 12:03 Ответить
Дебильный минздрав, скажите в какой еще стране носит маски уже 3 месяца ВСЕ население??
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31.05.2020 12:04 Ответить
Дебилы и носят маски! Причем здесь минздрав? Врачи имеют возможность штрафовать граждан на 17000- 34000 гривен? Не Минздрав штрафы такие устанавливает. И не Минздрав вводит груглосуточный домашний арест для людей старше 60 лет! Без суда и следствия, нарушая Конституцию и законы Украины!
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31.05.2020 13:25 Ответить
На основании паранойи и тупизма от минздрава и ввели весь этот бред. К тому же это все одна шайка.
До сих пор в магазин без масок не пускают. Так кто дебилы?
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31.05.2020 13:31 Ответить
В магазин без маски не пуськають? Где это там - в сталице наверное? Так больше денег в в твоем кармане останется, да и усе!
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31.05.2020 18:39 Ответить
Нет, в провинции живу. Хожу в атэбэ. А еще в мебельном не пустили без маски. Дэбилы
Но в принципе про деньги правильно. Резко передумала покупать мебель.
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31.05.2020 19:21 Ответить
 
 