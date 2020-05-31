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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко пояснив причину високої захворюваності COVID-19 серед медиків: Інфекційний контроль був тільки в навчальних процесах

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
а коронозомби хай сидят дома в масках и перчатках и не мешают другим работать
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31.05.2020 11:34
+2
3 месяца карантина - пустая трата времени. Второй карантин добьет экономику окончательно. Стратегия оказалась никудышней. .пока все не переболеют вирус никуда не уйдет
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31.05.2020 10:49
+1
По секрету. Они перестраховались. Ну, и уровень медицины намного выше. И лечили заболевших, а не изолировали здоровых!!!
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31.05.2020 12:03
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3 месяца карантина - пустая трата времени. Второй карантин добьет экономику окончательно. Стратегия оказалась никудышней. .пока все не переболеют вирус никуда не уйдет
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31.05.2020 10:49 Відповісти
Была надежда что найдут лекарство. Но она не оправдала себя.
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31.05.2020 10:54 Відповісти
Ну то что у тебя в голове ноль давно понятно. Только строчишь сутками бред в комментах. Другого занятия видно нет.
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31.05.2020 11:29 Відповісти
Слабоумный это как раз тот который себя считает умнее всего мира.
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31.05.2020 12:15 Відповісти
а коронозомби хай сидят дома в масках и перчатках и не мешают другим работать
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31.05.2020 11:34 Відповісти
А чого ж тоді карантин допоміг Китаю, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Ісландії, Італії, Іспанії, Греції, Чехії, Фінляндії, Данії, Чорногорії, Хорватії, Словенії та іншим?!
Може просто карантин треба було послабляти вчасно, а людям сумлінно дотримуватись його?
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31.05.2020 11:43 Відповісти
По секрету. Они перестраховались. Ну, и уровень медицины намного выше. И лечили заболевших, а не изолировали здоровых!!!
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31.05.2020 12:03 Відповісти
Дебильный минздрав, скажите в какой еще стране носит маски уже 3 месяца ВСЕ население??
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31.05.2020 12:04 Відповісти
Дебилы и носят маски! Причем здесь минздрав? Врачи имеют возможность штрафовать граждан на 17000- 34000 гривен? Не Минздрав штрафы такие устанавливает. И не Минздрав вводит груглосуточный домашний арест для людей старше 60 лет! Без суда и следствия, нарушая Конституцию и законы Украины!
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31.05.2020 13:25 Відповісти
На основании паранойи и тупизма от минздрава и ввели весь этот бред. К тому же это все одна шайка.
До сих пор в магазин без масок не пускают. Так кто дебилы?
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31.05.2020 13:31 Відповісти
В магазин без маски не пуськають? Где это там - в сталице наверное? Так больше денег в в твоем кармане останется, да и усе!
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31.05.2020 18:39 Відповісти
Нет, в провинции живу. Хожу в атэбэ. А еще в мебельном не пустили без маски. Дэбилы
Но в принципе про деньги правильно. Резко передумала покупать мебель.
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31.05.2020 19:21 Відповісти
 
 