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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
Топ коментарі
+4 Waleo Ko
показати весь коментар31.05.2020 11:34
+2 Юра Шевченко #471115
показати весь коментар31.05.2020 10:49
+1 Lalo Land
показати весь коментар31.05.2020 12:03
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Може просто карантин треба було послабляти вчасно, а людям сумлінно дотримуватись його?
До сих пор в магазин без масок не пускают. Так кто дебилы?
Но в принципе про деньги правильно. Резко передумала покупать мебель.