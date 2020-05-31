Кличко и Шварценеггер поздравили киевлян с днем города. ВИДЕО
Мэр Киева Виталий Кличко вместе с Арнольдом Шварценеггером оригинально поздравили киевлян с днем города.
Как передает Цензор.НЕТ, подарок в виде видеоролика размещен на странице мэра Киева в Фейсбук.
На видео с видами Киева: парками, мостами, муралами, улицами города его герои показаны в повседневной жизни. Они напевают известную песню "Як тебе не любити, Києве мій!".
По словам Кличко, Киев – это город, который знают и любят во всем мире.
Виталий Кличко в видео учит Арнольда Шварценеггера словам песни, которые кинозвезда старательно произносит.
"Як тебе не любити, Києве мій!", - под мелодию известной песни признается в любви к Киеву Арнольд Шварценеггер.
Заканчивается поздравления словами "Мы любим тебя, Киев!".
"Друзья, поздравляю вас с Днем Киева!
Это видео о любви. Любви каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное.
Киев – это город, который знают и любят во всем мире.
Киев – это каждый из нас!
Мы любим тебя, Киев!", - написал в посте к видео Виталий Кличко.
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Да и пестню, неиначе как в коровнике записал
Киевский городской голова Виталий https://www.rbc.ua/rus/news/vitaliy-klichko-krysha-nuzhna-nam-nuzhny-1564689752.html Кличко рассказал в интервью РБК-Украина, о чем он общался в Вене на встрече с Петром Порошенко, Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным накануне предыдущих президентских выборов.
В частности, он подтвердил, что был на этой встрече, однако, по его словам, он не подписывал никаких документов. Также отметил, что на встрече он обсуждал с олигархом вопросы медийной поддержки.
отож - ДУ-МАЙ-ТЕ, киевляне,
не дай Бог опять какого-нибудь ЗЕльоного Космоса изберете типа Пальчевского, Ткаченко или Коли Тищенка
и откуда бабло капнуло ?
ты бы хоть, несмотря на твоё "Д", поинтересовался - что термин "политика" означает
https://www.youtube.com/watch?v=5J5cthXVTsU&t=1179s Київ - місто без вулиць | Воздвиженка | Поділ | Лавра
Поважають Віталіка у світі, за це йому велика подяка.