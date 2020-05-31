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Кличко и Шварценеггер поздравили киевлян с днем ​​города. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с Арнольдом Шварценеггером оригинально поздравили киевлян с днем ​​города.

Как передает Цензор.НЕТ, подарок в виде видеоролика размещен на странице мэра Киева в Фейсбук.

На видео с видами Киева: парками, мостами, муралами, улицами города его герои показаны в повседневной жизни. Они напевают известную песню "Як тебе не любити, Києве мій!".

По словам Кличко, Киев – это город, который знают и любят во всем мире.

Виталий Кличко в видео учит Арнольда Шварценеггера словам песни, которые кинозвезда старательно произносит.

"Як тебе не любити, Києве мій!", - под мелодию известной песни признается в любви к Киеву Арнольд Шварценеггер.

Заканчивается поздравления словами "Мы любим тебя, Киев!".

"Друзья, поздравляю вас с Днем Киева!

Это видео о любви. Любви каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное.

Киев – это город, который знают и любят во всем мире.

Киев – это каждый из нас!

Мы любим тебя, Киев!", - написал в посте к видео Виталий Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я буду принимать участие в местных выборах. Буду просить киевлян дать мне возможность реализовать проекты, - Кличко

Автор: 

День Киева (34) Кличко Виталий (4640) Шварценеггер Арнольд (54)


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Топ комментарии
+60
Арни, спс, старина. Держи хвост пистолетом!
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31.05.2020 11:50
+34
Арни - красава. И Веталь - красава... и все они в сонме мировых звезд. И это добавляет Веталю доброго имиджа. Кияне, не опуститесь до велюрового кабатчика или безликого гэвэлыка с Говно+Говно... не будьте харьковчанами из геповской провинции...
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31.05.2020 12:04
+22
чеки, платежки, квитанции - НА СТОЛ !

тогда и будет разговор

Арни такой же мэр как и Клыч, они приятели.
я думаю Арни сделал этот подарок для киевлян бесплатно.

Дякуємо, Арні !!!!!
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31.05.2020 12:58
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Страница 2 из 2
Этот "хозяин" города, перед съемками, хоть бы говно с памятников вытер, фу мля!
Да и пестню, неиначе как в коровнике записал
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31.05.2020 12:39 Ответить
Фу, кажуть кияни клоунам у Києві. https://censor.net/news/3198589/vybory_mera_kieva_klichko_425_palchevskiyi_124_tkachenko_72_pritula_68_opros_sotsialnogo_monitoringa.

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31.05.2020 13:12 Ответить
Ну положим, цифры опроса у нас зависят от того кто его заказывал
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31.05.2020 13:28 Ответить
Сміється той, хто сміється останній. Осінь і вибори не за горами.
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31.05.2020 13:33 Ответить
Не только выборы...
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31.05.2020 17:22 Ответить
Кличко і Шварценеґґер привітали киян із днем міста - Цензор.НЕТ 3963
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31.05.2020 12:27 Ответить
Кличко утверждает, что обсуждал с Фирташем медийную поддержку как с владельцем медиаресурсов
Киевский городской голова Виталий https://www.rbc.ua/rus/news/vitaliy-klichko-krysha-nuzhna-nam-nuzhny-1564689752.html Кличко рассказал в интервью РБК-Украина, о чем он общался в Вене на встрече с Петром Порошенко, Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным накануне предыдущих президентских выборов.
В частности, он подтвердил, что был на этой встрече, однако, по его словам, он не подписывал никаких документов. Также отметил, что на встрече он обсуждал с олигархом вопросы медийной поддержки.
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31.05.2020 12:36 Ответить
Акуеть какая свежая лахтинская новость !)))
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01.06.2020 10:05 Ответить
А був би мером Ткаченко чи Пальчєвскій- киян привітав би Охлобистін.
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31.05.2020 13:15 Ответить


отож - ДУ-МАЙ-ТЕ, киевляне,

не дай Бог опять какого-нибудь ЗЕльоного Космоса изберете типа Пальчевского, Ткаченко или Коли Тищенка
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31.05.2020 13:21 Ответить
Шановний! Ви мене випередили. Я написав майже таке саме, не прочитавши попередні коментарі.
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31.05.2020 14:41 Ответить
интересно, сколько кляча откашлял Шварценеггеру за этот видос
и откуда бабло капнуло ?
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31.05.2020 13:55 Ответить
Что за чушь. Они друзья, а Шварц доброй души, безкорыстный человек.
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31.05.2020 14:39 Ответить
Та сеня по себе судит, он без налитого ему стопарика, пальцем не пошевелит.
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31.05.2020 15:36 Ответить
Кроме этого - большой друг Украины, и враг рашки
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01.06.2020 00:03 Ответить
Не їдуть зірки до Зеленського. А хто приїде до Пальчевського? Чи до Шарія-Ткаченка?
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31.05.2020 14:39 Ответить
Приїде ***** якесь, як вони й самі.
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31.05.2020 14:41 Ответить
блин, я хоть и не киевлянин, комок в горле почувствовал. Хорошо сделали.
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31.05.2020 15:01 Ответить
Киёв - это мой РОДНОЙ любимый город! Здесь мы состоялись, здесь мы нашли любовь... но к сожалению то , что за последние 15 лет сделали с Киевом - это преступление. Центр и Печерские склоны застроены страшными дорогими высотками. Зелени стало в том же центре ровно на половину меньше .. Кличко продолжает этот геноцид Киева
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31.05.2020 15:10 Ответить
а що вони зробили за останнi 100 рокiв як назвати ?
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31.05.2020 16:22 Ответить
вы правы на все 100!
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31.05.2020 18:04 Ответить
Ыон, Дубинский идет на мёра - он то покажёт как надо *************, так шо только каштаны успевай растить
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31.05.2020 18:49 Ответить
не переходячи на особистості, кліп добрий, сподобауся (!)
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31.05.2020 16:21 Ответить
Кличко победит на выборах, потому что не лезет в политику.
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31.05.2020 16:27 Ответить
ЗЕ и его лепрозорий зеленый влезли в политику, но тупыми марионетками от этого они не перестали быть.
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31.05.2020 17:25 Ответить
"лезть в политику" - это кацапско-гэбэшный термин
ты бы хоть, несмотря на твоё "Д", поинтересовался - что термин "политика" означает
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01.06.2020 00:05 Ответить
У Шварца українська краще....
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31.05.2020 16:32 Ответить
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31.05.2020 16:37 Ответить
"У Шварца українська краще...."ніж у азірова з бандарєнкою і лукашами....
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01.06.2020 09:07 Ответить
Молодцы.
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31.05.2020 17:09 Ответить
Звичайно вітаю СТОЛИЦЮ моєї дорогої країни...... але залишу це тут..

https://www.youtube.com/watch?v=5J5cthXVTsU&t=1179s Київ - місто без вулиць | Воздвиженка | Поділ | Лавра
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31.05.2020 18:18 Ответить
Существо пригожинское, ты не устало ещё оставлять здесь свои лишнехромосомные высеры и оскорблять Кличко. Ты "педалика" и мизинца не стоишь, ущербное
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31.05.2020 19:40 Ответить
а с Фирташем Скайп будет???
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31.05.2020 19:02 Ответить
Віталі та Арні респект! Молодці!
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31.05.2020 21:34 Ответить
Объективно, таких качественных изменений в Киеве не было ни при одном мэре.
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01.06.2020 00:06 Ответить
Залізний Арні вже такий дідусь.

Поважають Віталіка у світі, за це йому велика подяка.
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01.06.2020 01:44 Ответить
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