Кличко и Шварценеггер поздравили киевлян с днем ​​города. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с Арнольдом Шварценеггером оригинально поздравили киевлян с днем ​​города.

Как передает Цензор.НЕТ, подарок в виде видеоролика размещен на странице мэра Киева в Фейсбук.

На видео с видами Киева: парками, мостами, муралами, улицами города его герои показаны в повседневной жизни. Они напевают известную песню "Як тебе не любити, Києве мій!".

По словам Кличко, Киев – это город, который знают и любят во всем мире.

Виталий Кличко в видео учит Арнольда Шварценеггера словам песни, которые кинозвезда старательно произносит.

"Як тебе не любити, Києве мій!", - под мелодию известной песни признается в любви к Киеву Арнольд Шварценеггер.

Заканчивается поздравления словами "Мы любим тебя, Киев!".

"Друзья, поздравляю вас с Днем Киева!

Это видео о любви. Любви каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное.

Киев – это город, который знают и любят во всем мире.

Киев – это каждый из нас!

Мы любим тебя, Киев!", - написал в посте к видео Виталий Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я буду принимать участие в местных выборах. Буду просить киевлян дать мне возможность реализовать проекты, - Кличко