Кличко і Шварценеґґер привітали киян із днем міста. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко разом з Арнольдом Шварценеґґером оригінально привітали киян з днем міста.

Як передає Цензор.НЕТ, подарунок у вигляді відеоролика розміщений на сторінці мера Києва в фейсбуці.

На відео з краєвидами Києва: парками, мостами, муралами, вулицями міста його герої показані у повсякденному житті. Вони наспівують відому пісню "Як тебе не любити, Києве мій!".

За словами Кличка, Київ – це місто, яке знають та люблять у всьому світі.

Віталій Кличко у відео вчить Арнольда Шварценеґґера словам пісні, які кінозірка старанно вимовляє.

"Як тебе не любити, Києве мій!" - під мелодію відомої пісні освідчується у лобові до Києва Арнольд Шварценеґґер.

Закінчується привітання словами "Ми любимо тебе, Києве!".

Відео присвячено любові до Києва, - йдеться у дописі Кличка.

"Друзі, щиро вітаю вас з Днем Києва!

Це відео про любов. Любов кожного киянина до свого рідного міста. Адже кожного з нас з Києвом пов’язує щось своє, особливе.

Київ – це місто, яке знають та люблять у всьому світі.

Київ – це кожен з нас!

Ми любимо тебе, Києве!", – написав у дописі до відео Віталій Кличко.

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