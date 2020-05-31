Кличко і Шварценеґґер привітали киян із днем міста. ВIДЕО
Мер Києва Віталій Кличко разом з Арнольдом Шварценеґґером оригінально привітали киян з днем міста.
Як передає Цензор.НЕТ, подарунок у вигляді відеоролика розміщений на сторінці мера Києва в фейсбуці.
На відео з краєвидами Києва: парками, мостами, муралами, вулицями міста його герої показані у повсякденному житті. Вони наспівують відому пісню "Як тебе не любити, Києве мій!".
За словами Кличка, Київ – це місто, яке знають та люблять у всьому світі.
Віталій Кличко у відео вчить Арнольда Шварценеґґера словам пісні, які кінозірка старанно вимовляє.
"Як тебе не любити, Києве мій!" - під мелодію відомої пісні освідчується у лобові до Києва Арнольд Шварценеґґер.
Закінчується привітання словами "Ми любимо тебе, Києве!".
Відео присвячено любові до Києва, - йдеться у дописі Кличка.
"Друзі, щиро вітаю вас з Днем Києва!
Це відео про любов. Любов кожного киянина до свого рідного міста. Адже кожного з нас з Києвом пов’язує щось своє, особливе.
Київ – це місто, яке знають та люблять у всьому світі.
Київ – це кожен з нас!
Ми любимо тебе, Києве!", – написав у дописі до відео Віталій Кличко.
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Да и пестню, неиначе как в коровнике записал
Киевский городской голова Виталий https://www.rbc.ua/rus/news/vitaliy-klichko-krysha-nuzhna-nam-nuzhny-1564689752.html Кличко рассказал в интервью РБК-Украина, о чем он общался в Вене на встрече с Петром Порошенко, Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным накануне предыдущих президентских выборов.
В частности, он подтвердил, что был на этой встрече, однако, по его словам, он не подписывал никаких документов. Также отметил, что на встрече он обсуждал с олигархом вопросы медийной поддержки.
отож - ДУ-МАЙ-ТЕ, киевляне,
не дай Бог опять какого-нибудь ЗЕльоного Космоса изберете типа Пальчевского, Ткаченко или Коли Тищенка
и откуда бабло капнуло ?
ты бы хоть, несмотря на твоё "Д", поинтересовался - что термин "политика" означает
https://www.youtube.com/watch?v=5J5cthXVTsU&t=1179s Київ - місто без вулиць | Воздвиженка | Поділ | Лавра
Поважають Віталіка у світі, за це йому велика подяка.