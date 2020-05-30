У Києві спалах COVID-19 у гуртожитку, один хворий помер, - Кличко
У Києві на карантин закрили гуртожиток на проспекті Гагаріна через спалах коронавірусу COVID-19, один хворий помер.
Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у телеграмі.
"Учора в місті закрили на карантин гуртожиток на проспекті Гагаріна. Там виявили спалах вірусу. Один хворий помер у лікарні, ще трьох госпіталізували з легкою формою.
Усі інші мешканці гуртожитка перебувають на самоізоляції, їх обстежують медики", - йдеться в повідомленні
Також мер повідомив, що за минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірусі у 55 осіб. 7 з них - медики. Один випадок - летальний.
Серед захворілих за добу - 34 жінки у віці від 21 до 77 років, 19 чоловіків від 21 до 81 років, одна 15-річна дівчинка і трирічний хлопчик.
У лікарні столиці госпіталізували 13 пацієнтів.
Станом на 30 травня в Києві 2904 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.
Одужали за добу в столиці 40 осіб. Всього коронавірус за період пандемії подолали 637 жителів Києва.
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