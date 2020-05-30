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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві спалах COVID-19 у гуртожитку, один хворий помер, - Кличко

У Києві спалах COVID-19 у гуртожитку, один хворий помер, - Кличко

У Києві на карантин закрили гуртожиток на проспекті Гагаріна через спалах коронавірусу COVID-19, один хворий помер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у телеграмі.

"Учора в місті закрили на карантин гуртожиток на проспекті Гагаріна. Там виявили спалах вірусу. Один хворий помер у лікарні, ще трьох госпіталізували з легкою формою.
Усі інші мешканці гуртожитка перебувають на самоізоляції, їх обстежують медики", - йдеться в повідомленні

Також мер повідомив, що за минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірусі у 55 осіб. 7 з них - медики. Один випадок - летальний.

Серед захворілих за добу - 34 жінки у віці від 21 до 77 років, 19 чоловіків від 21 до 81 років, одна 15-річна дівчинка  і трирічний хлопчик.

У лікарні столиці госпіталізували 13 пацієнтів.

Станом на 30 травня в Києві 2904 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Одужали за добу в столиці 40 осіб. Всього коронавірус за період пандемії подолали 637 жителів Києва.

Також читайте: У ФК "Карпати" спалах коронавірусу, матч УПЛ проти "Маріуполя" скасували

карантин (18172) Київ (19408) Кличко (3507) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
да нет это связано с тем что они преследуют самые уязвимые слои общества стариков и психически не здоровых людей у которых нет денег на адвоката и которые не дееспособны .смотрите стремоусова как там он помог бедной многодетной семье которые преследовали медики обвинья людей в том что они инфицированны короной и что с этого вышло
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30.05.2020 14:08
+3
сколько же хомячков кушающих эту лапшу
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30.05.2020 14:12
+3
То в Києві є ще проспект Гагаріна??? Може Бєлкі і Стрєлкі ще є?
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30.05.2020 14:43
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Холодная и сырая погода в Украине располагает для расширения коронавируса
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30.05.2020 13:48 Відповісти
Связано с тем что это скопление людей.
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30.05.2020 14:01 Відповісти
да нет это связано с тем что они преследуют самые уязвимые слои общества стариков и психически не здоровых людей у которых нет денег на адвоката и которые не дееспособны .смотрите стремоусова как там он помог бедной многодетной семье которые преследовали медики обвинья людей в том что они инфицированны короной и что с этого вышло
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30.05.2020 14:08 Відповісти
В твоей многоєтажке тоже общие душ, кухня, туалет?
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30.05.2020 14:35 Відповісти
Ходи по лестнице.Для сердца и ног полезней.
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30.05.2020 17:02 Відповісти
Один человек в общежитии за полгода умер... А мог в этом году прожить до ста...
Это же катастрофа пановэ!
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30.05.2020 14:03 Відповісти
сколько же хомячков кушающих эту лапшу
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30.05.2020 14:12 Відповісти
То в Києві є ще проспект Гагаріна??? Може Бєлкі і Стрєлкі ще є?
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30.05.2020 14:43 Відповісти
Доктор отбитый, отчитывается!Ты что, врач?
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30.05.2020 14:53 Відповісти
Так сначала выявили, а потом умер (подключили к ИВЛ, который "убивает") или выявили потенциального больного с пневмонией, а потом выявили ковид-19 у других (три+????)?
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30.05.2020 15:27 Відповісти
Это каким надо быть неразумным,чтобы не соблюдать правила сангигиены?.Чего проще.,даже с общим душем и туалетом!
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30.05.2020 17:05 Відповісти
Я так понимаю что пандемия и вспышки быстро закончаться когда перестанут выделять и тырить выделенные $$$$$!!!!
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30.05.2020 17:47 Відповісти
 
 