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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве вспышка COVID-19 в общежитии, один больной умер, - Кличко

В Киеве вспышка COVID-19 в общежитии, один больной умер, - Кличко

В Киеве на карантин закрыли общежитие на проспекте Гагарина из-за вспышки коронавируса COVID-19, один больной умер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram. 

"Вчера в городе закрыли на карантин общежитие на проспекте Гагарина. Там обнаружили вспышку вируса. Один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой. Все остальные жители общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики", - говорится в сообщении

Также мэр сообщил, что за минувшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом у 55 человек. 7 из них – медики. Один случай – летальный.

Среди заболевших за сутки, 34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет, 19 мужчин от 21 до 81 лет, 1 девочка в возрасте 15 лет и трехлетний мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов.

По состоянию на 30 мая в Киеве 2904 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Выздоровели за сутки в столице 40 человек. Всего коронавирус за период пандемии преодолели 637 жителей Киева.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25472) Кличко (4635) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
да нет это связано с тем что они преследуют самые уязвимые слои общества стариков и психически не здоровых людей у которых нет денег на адвоката и которые не дееспособны .смотрите стремоусова как там он помог бедной многодетной семье которые преследовали медики обвинья людей в том что они инфицированны короной и что с этого вышло
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30.05.2020 14:08
+3
сколько же хомячков кушающих эту лапшу
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30.05.2020 14:12
+3
То в Києві є ще проспект Гагаріна??? Може Бєлкі і Стрєлкі ще є?
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30.05.2020 14:43
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Холодная и сырая погода в Украине располагает для расширения коронавируса
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30.05.2020 13:48 Ответить
Связано с тем что это скопление людей.
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30.05.2020 14:01 Ответить
да нет это связано с тем что они преследуют самые уязвимые слои общества стариков и психически не здоровых людей у которых нет денег на адвоката и которые не дееспособны .смотрите стремоусова как там он помог бедной многодетной семье которые преследовали медики обвинья людей в том что они инфицированны короной и что с этого вышло
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30.05.2020 14:08 Ответить
В твоей многоєтажке тоже общие душ, кухня, туалет?
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30.05.2020 14:35 Ответить
Ходи по лестнице.Для сердца и ног полезней.
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30.05.2020 17:02 Ответить
Один человек в общежитии за полгода умер... А мог в этом году прожить до ста...
Это же катастрофа пановэ!
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30.05.2020 14:03 Ответить
сколько же хомячков кушающих эту лапшу
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30.05.2020 14:12 Ответить
То в Києві є ще проспект Гагаріна??? Може Бєлкі і Стрєлкі ще є?
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30.05.2020 14:43 Ответить
Доктор отбитый, отчитывается!Ты что, врач?
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30.05.2020 14:53 Ответить
Так сначала выявили, а потом умер (подключили к ИВЛ, который "убивает") или выявили потенциального больного с пневмонией, а потом выявили ковид-19 у других (три+????)?
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30.05.2020 15:27 Ответить
Это каким надо быть неразумным,чтобы не соблюдать правила сангигиены?.Чего проще.,даже с общим душем и туалетом!
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30.05.2020 17:05 Ответить
Я так понимаю что пандемия и вспышки быстро закончаться когда перестанут выделять и тырить выделенные $$$$$!!!!
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30.05.2020 17:47 Ответить
 
 