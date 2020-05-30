В Киеве вспышка COVID-19 в общежитии, один больной умер, - Кличко

В Киеве на карантин закрыли общежитие на проспекте Гагарина из-за вспышки коронавируса COVID-19, один больной умер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

"Вчера в городе закрыли на карантин общежитие на проспекте Гагарина. Там обнаружили вспышку вируса. Один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой. Все остальные жители общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики", - говорится в сообщении

Также мэр сообщил, что за минувшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом у 55 человек. 7 из них – медики. Один случай – летальный.

Среди заболевших за сутки, 34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет, 19 мужчин от 21 до 81 лет, 1 девочка в возрасте 15 лет и трехлетний мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов.

По состоянию на 30 мая в Киеве 2904 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Выздоровели за сутки в столице 40 человек. Всего коронавирус за период пандемии преодолели 637 жителей Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ФК "Карпаты" вспышка коронавируса, матч УПЛ против "Мариуполя" отменили