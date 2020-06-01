Заседание Согласительного совета депутатских фракций и групп Верховной Рады. ВИДЕО
Верховной Раде проходит заседание Согласительного совета депутатских фракций и депутатских групп.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания Согласительного совета.
Народные депутаты должны согласовать повестку дня предстоящей пленарной недели Верховной Рады.
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Беларусь
показать весь комментарий01.06.2020 12:50 Ответить Мне нравится 0
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