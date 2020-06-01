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Заседание Согласительного совета депутатских фракций и групп Верховной Рады. ВИДЕО

Верховной Раде проходит заседание Согласительного совета депутатских фракций и депутатских групп.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания Согласительного совета.

Народные депутаты должны согласовать повестку дня предстоящей пленарной недели Верховной Рады.

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ВР (29245) работа (599)


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Засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп Верховної Ради - Цензор.НЕТ 7333
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01.06.2020 12:50 Ответить
 
 