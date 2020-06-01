Засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп Верховної Ради. ВIДЕО
У Верховній Раді відбувається засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій і депутатських груп.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання Погоджувальної ради.
Народні депутати повинні узгодити порядок денний майбутнього пленарного тижня Верховної Ради.
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Беларусь
показати весь коментар01.06.2020 12:50 Відповісти Мені подобається 0
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