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Засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп Верховної Ради. ВIДЕО

У Верховній Раді відбувається засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій і депутатських груп.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання Погоджувальної ради.

Народні депутати повинні узгодити порядок денний майбутнього пленарного тижня Верховної Ради.

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ВР (14972) робота (1203)


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Засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп Верховної Ради - Цензор.НЕТ 7333
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01.06.2020 12:50 Відповісти
 
 