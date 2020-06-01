Момент задержания минера моста Метро в Киеве. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись момента задержания минера моста Метро в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что в какой то момент в сторону минера бросилась полицейская собака. Тот инстинктивно отступил от своей "бомбы", а через мгновенье к нему бросились полицейские и нейтрализировали злоумышленника.

Видео Киев Оперативный.

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