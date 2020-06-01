Момент затримання мінера моста Метро в Києві. ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис моменту затримання мінера моста Метро в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що в якийсь момент в сторону мінера кинулася поліцейська собака. Той інстинктивно відступив від своєї "бомби", а через мить до нього кинулися поліцейські і нейтралізували зловмисника.

Відео Київ Оперативний.

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