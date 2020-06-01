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Момент затримання мінера моста Метро в Києві. ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис моменту затримання мінера моста Метро в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що в якийсь момент в сторону мінера кинулася поліцейська собака. Той інстинктивно відступив від своєї "бомби", а через мить до нього кинулися поліцейські і нейтралізували зловмисника.

Відео Київ Оперативний.

Також читайте: Крищенко про "мінера" ​​моста Метро: У нього була безладна мова, конкретних вимог не було, "бомба" виявилася муляжем із землею

Автор: 

затримання (4339) Київ (19463) мінування (1218) міст (1231)


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Топ коментарі
+44
Авакову оскара за лучшую режиссуру года
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01.06.2020 17:30
+25
задержали, минера с сухим говном, вместо мины, танки, самолеты, вертолеты, авакову 2 медали
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01.06.2020 17:32
+23
Та не позорились бы уже такими "новостями"
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01.06.2020 17:34
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Видимо, из Жмеринки снимали...
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01.06.2020 17:29 Відповісти
Авакову оскара за лучшую режиссуру года
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01.06.2020 17:30 Відповісти
Момент задержания минера моста Метро в Киеве - Цензор.НЕТ 6179
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01.06.2020 17:33 Відповісти
задержали, минера с сухим говном, вместо мины, танки, самолеты, вертолеты, авакову 2 медали
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01.06.2020 17:32 Відповісти
Та не позорились бы уже такими "новостями"
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01.06.2020 17:34 Відповісти
Слався Кей або Джей!!!)))
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01.06.2020 17:35 Відповісти
Сказал Аваков, суя носки в шкавчик)))
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01.06.2020 18:06 Відповісти
Всё понятно - собака им помогла.
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01.06.2020 17:36 Відповісти
Не помогла, а все порешала, пока доблесные авакяны прятались в брониках за машиной. Орден ей
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01.06.2020 17:46 Відповісти
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01.06.2020 17:58 Відповісти
кстати да, сабачька дресированная то- не знала, что бомба не настоящая!
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01.06.2020 18:36 Відповісти
Цирк на дроті, перепрошую, на мості.
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01.06.2020 17:36 Відповісти
боюсь представить шо он бы сказал "у меня тут 500мегатонн" - созвали бы всех мусоров Евразии?
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01.06.2020 17:37 Відповісти
ты то хобот свой засунешь себе в жопу ибо ты терпи ла, чувак подвиг совершил, а ну ка у кого яйца стальные выйти и такое замутить
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01.06.2020 17:42 Відповісти
такое это набрать в кулек земли и угробить се жизнь на 10 лет?

или его бы еще чуть-чуть не запинали бы разъяренные водилы?
да мусоров там мало было, начни его мочить жители, которым эти пробки уже в мокасинах сидят.
да, я бы "хобота" не показывал - ибо есть нихилый риск недоехать до реанимации. а ты - ну, вроде бы, - давай, с песней.
если тебя заколебал Вася, то ты бежишь с гранатой штормить жителей подъезда Вовы, да?
ты просто классика - "щафсерпорву"(пофиг что не тех кто тебя опустил)
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01.06.2020 17:47 Відповісти
да я буду штормить, одну глупость совершил, гранату непревез, вас всех надо в вагон и из кпвт уничтожить, мож тогда начнете фронт восточный уважать, пора нам выдать оружие
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01.06.2020 17:53 Відповісти
так ты штормишь тогда - всех непричастных?
ну иди тогда к конторе обидчиков и шторми их записками и заявами

нет? - ну посмотри тогда, "штормя" гражд. объект, что все скажут.
что и видим в новости.

"кпвт" - это(посл. буква) Т.анковый. 14.5

так что ты чет тут не то сказал.
или у тя КПВД(Джиповый)?

в Европу идем? а после твоей "штормовки" что скажут?
ты либо провокатор, либо больной.
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01.06.2020 18:00 Відповісти
смерть мразям і москалям

https://www.youtube.com/watch?v=JZOzLHGo8xk
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01.06.2020 18:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bhkNqGX3kpc Слава солдатам
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01.06.2020 18:11 Відповісти
Крупнокали́берный пулемёт Влади́мирова та́нковый, е2башит через 4 ствола дерева, изобретение для русской консервы
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01.06.2020 18:14 Відповісти
вас всех надо в вагон и из кпвт уничтожить\\\\\\\\\\\

мне неважно шо оно пробивает(китайцы БТР делают с защитой от этого)
мне важно что ты подразумеваешь под своей цитатой выше.

Ленина видел? он бы тебя поблагодарил.
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01.06.2020 18:38 Відповісти
нейтрализаторы ....ы
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01.06.2020 17:40 Відповісти
Макулатуру по справі Шеремета зібрали, мінера затримали... А ви тут з якимось згвалтуванням причепились, чи перестрілкою якоюсь. Ви ще вбивство дитини п`яною мусорнею згадайте...
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01.06.2020 17:42 Відповісти
Каждый год по одному минеру Авакову на орден ..Не удивлюсь что он его еще напоруки возьмет
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01.06.2020 17:43 Відповісти
Менты позорные! Он не на вас не на собаку не реагировал,стоял спокойно . Из чего подвиг делаете ?
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01.06.2020 17:43 Відповісти
Марк,а тебе лично никто не докладывал,что переговорщики в Украине есть и очень давно?Или ты все таки уверен,что в погонах и с мегафоном это не переговорщик?Насмотрелся видосиков Голливуда?
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02.06.2020 07:40 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0.html Кличко «постеснялся» указать в декларации сумму на счету в Deutche Bank Июнь 1, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0.html Момент затримання мінера моста Метро в Києві - Цензор.НЕТ 475 Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко задекларировал 1 млн гривен доходов, 8,2 млн евро и 554 тыс. долларов одолженных брату Владимиру Кличко средств за 2019 год.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0.html#more-104784 Читать далее
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01.06.2020 17:47 Відповісти
К чему тут Кличко? Он заработал бабло в ринге, головой, руками, духом. А ты всю жизнь очком промышляешь.
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01.06.2020 17:58 Відповісти
ты злой вафел так не злись лучше рот свой вафельный почисть
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01.06.2020 18:02 Відповісти
Уймись рембо, на словах ты лев толстой, а на деле *уй простой.
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01.06.2020 18:05 Відповісти
Таня а любишь толстый?виталькин не подходит тогда приходи я тебе нагружу полный рот шавка ботная
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01.06.2020 18:08 Відповісти
Мальчик, я тебя в рогалик скручу так, что ты сам у себя по самые гланды примешь. НЕ фраерись вошь кучерявая, и не таких борзых духов видала.
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01.06.2020 18:50 Відповісти
так ты просто шваль дешевая бездарное дно что ты там видало когда сасало?чучело ботовское?скрутишь ты мой член во рту у себя быдло необразованое колхозное
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01.06.2020 19:02 Відповісти
Мальчик, ты по манере мурчания уже себя выдал, сам говно, а ЧСВ аж зашкаливает. В реальной жизни когда на улицу выходишь, видать шарахаешься каждого звука. Сперва подрасти, подотри молоко и только тогда получишь право на свое никому не нужное мнение.
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01.06.2020 23:11 Відповісти
ботва а ну давайте еще подтяните Ивана петровича пидорова
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01.06.2020 18:09 Відповісти
Так ты, пидоров, уже здесь, сам подтянулся!
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01.06.2020 19:58 Відповісти
Красотка!
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01.06.2020 19:56 Відповісти
Не трать силы. Это обычный винторогий казламордый имбецил. Достаточно просто забить его под шконку, нажав "отметить как спам".
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01.06.2020 20:00 Відповісти
Меня забавляют такие представители мужского пола, ни чести ни гордости. Шваль обыкновенная, безродная.
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01.06.2020 23:12 Відповісти
Что это вообще было, рядом с ним стоит толпа народу, собака кинулась и убежала обратно, и только еще через несколько секунд на него побежали. Да будь там реальный минер разорвало бы всех.
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01.06.2020 17:48 Відповісти
а как собака "минёру" обрадовалась -аж хвостом закрутила, те что задерживают прячутся за броневиком, а в метре от "минёра" чекист с коллегами в белой рубашечке руководит "спецоперацией"...
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01.06.2020 18:03 Відповісти
Видео телескрин неужели никто на 4К не снял ?
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01.06.2020 18:04 Відповісти
шоу устроенное для лохов авакяном что бы приукрасить свою бездарную деятельность
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01.06.2020 18:08 Відповісти
А теперь представим ситуацию с настоящим минером с пультиком в руке...ну например оболваненного идеями ислама идиота, который решил, что в Украине "вряги исламь.."
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01.06.2020 18:09 Відповісти
Момент затримання мінера моста Метро в Києві - Цензор.НЕТ 9920
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01.06.2020 18:13 Відповісти
Я не пойму зачем его бьют при задержании, он вроде не оказывает сопротивление. У нас такие же конченные мусора как и в США, но наверное даже худе чем в США.
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01.06.2020 18:23 Відповісти
Имитация 👎👎👎
Аваков = мафия
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01.06.2020 18:24 Відповісти
Если ты вколол стакан маковой соломки, то приятно на мосту постоять до ломки.
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01.06.2020 18:26 Відповісти
Аваков после отставки в режиссеры собирается идти?
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01.06.2020 18:29 Відповісти
95 квартал от авакова
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01.06.2020 18:30 Відповісти
где захват? шарик по моему все сам сделал, не позорились бы лучше
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01.06.2020 18:34 Відповісти
да и видео похоже на микроволновку снимали
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01.06.2020 18:36 Відповісти
Ну, кто бы сомневался. "Минёр" из квартала ЗЕлупени? Или человек фсбшника Боцмана?
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01.06.2020 18:50 Відповісти
"Спасатели Малибу" от арсенборисыча
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01.06.2020 19:01 Відповісти
Ну, по закону жанра же ж!
Арсен у клоунов научился, что зашквар с Броварами нужно нивелировать!
Хорошо, что собаки среди мусоров есть, а то бы кранты...
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01.06.2020 20:01 Відповісти
Как Вова Х-йло дома взрывает когда рейтинг падает. Одна школа.
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01.06.2020 20:18 Відповісти
Гм-м...а чому пес такий радий на відео?
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01.06.2020 19:17 Відповісти
потому что разнюхал, что бомба не настоящая...
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01.06.2020 19:52 Відповісти
Мабуть пес виявився щирішим від деяких людей)
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01.06.2020 19:56 Відповісти
Пес явно знал минера, подбежал виляя хвостом, потом весело побежал дальше.
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01.06.2020 20:05 Відповісти
Действительно - похоже - На ПОСТАНУВКУ !! ((
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01.06.2020 21:02 Відповісти
А **** собака его за руку не схватила? Блин с этой властью у нас уже и собаки служебные стали слюняво- сопливыми Если бы реальный шахид был там бы такой группе захвата сраки поразрывало-бы
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01.06.2020 21:53 Відповісти
В новостях сказали что собака натаскана на взрывчатку Поэтому и не набросилась на минёра (Приношу извинения четвероногому )
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01.06.2020 22:08 Відповісти
ТАК ТУПО ДЕЙСТВОВАТЬ МОГУТ ТОЛЬКО ПОЛНЫЕ ДЕБИЛЫ !)
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01.06.2020 23:25 Відповісти
Сначала надо стрелять в голову, потом пускать собаку.
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02.06.2020 00:54 Відповісти
Навіть як би у нього було і здетонувало 10 кг тротилу для моста це укус комара. Просто виставою заминали медійно ехо броварської перестрілки.
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02.06.2020 06:43 Відповісти
 
 