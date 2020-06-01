Момент затримання мінера моста Метро в Києві. ВIДЕО
У мережі з'явився відеозапис моменту затримання мінера моста Метро в Києві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що в якийсь момент в сторону мінера кинулася поліцейська собака. Той інстинктивно відступив від своєї "бомби", а через мить до нього кинулися поліцейські і нейтралізували зловмисника.
Відео Київ Оперативний.
Топ коментарі
+44 IN UA #422687
показати весь коментар01.06.2020 17:30
+25 лео лео #465707
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+23 Lexa D.
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или его бы еще чуть-чуть не запинали бы разъяренные водилы?
да мусоров там мало было, начни его мочить жители, которым эти пробки уже в мокасинах сидят.
да, я бы "хобота" не показывал - ибо есть нихилый риск недоехать до реанимации. а ты - ну, вроде бы, - давай, с песней.
если тебя заколебал Вася, то ты бежишь с гранатой штормить жителей подъезда Вовы, да?
ты просто классика - "щафсерпорву"(пофиг что не тех кто тебя опустил)
ну иди тогда к конторе обидчиков и шторми их записками и заявами
нет? - ну посмотри тогда, "штормя" гражд. объект, что все скажут.
что и видим в новости.
"кпвт" - это(посл. буква) Т.анковый. 14.5
так что ты чет тут не то сказал.
или у тя КПВД(Джиповый)?
в Европу идем? а после твоей "штормовки" что скажут?
ты либо провокатор, либо больной.
https://www.youtube.com/watch?v=JZOzLHGo8xk
мне неважно шо оно пробивает(китайцы БТР делают с защитой от этого)
мне важно что ты подразумеваешь под своей цитатой выше.
Ленина видел? он бы тебя поблагодарил.
Аваков = мафия
Арсен у клоунов научился, что зашквар с Броварами нужно нивелировать!
Хорошо, что собаки среди мусоров есть, а то бы кранты...