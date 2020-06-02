В американском Чикаго толпа на ходу ограбила поезд. ВИДЕО

В американском Чикаго толпа на ходу ограбила товарный поезд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия появилась в соцсетях.

На записи видно, что часть мародеров вскрыла контейнер и выбрасывала оттуда коробки с бытовой техникой и другими товарами, а другие собирали выброшенное.

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