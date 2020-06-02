В американском Чикаго толпа на ходу ограбила поезд. ВИДЕО
В американском Чикаго толпа на ходу ограбила товарный поезд.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия появилась в соцсетях.
На записи видно, что часть мародеров вскрыла контейнер и выбрасывала оттуда коробки с бытовой техникой и другими товарами, а другие собирали выброшенное.
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+62 Шрек Баблокат
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+50 Eispickel
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То презда грабят
))
У тих протестах, які очолює інтелігенція (як в Україні в 2004 і 2013, під час падіння Берлінської стівни чи в Чехословаччині в 1989) все проходить без грабунків!
А ще кацапи розповідають (зі слів бєркутов-перебіжчиків), що ментів на Майдані хтось розстрілював з даху філармонії... Тільки от незадача: філармонія в Києві не на Майдані!
Что за барахло в этих больших упаковках ?
Чем больше коробка, тем никчемнее содержимое.
Похоже на дешёвую провокацию - кто-то открыл контейнер с ширпотребом,
и громко крикнул : "Грабь награбленное !" и дал отмашку фотографам.
Многим наконец откроются глаза на мультикультурализм, ментальность черных, леваков, антифа и остальную чушь....
Ну і так, тоді епідемії не було! 100 тис. американців померло все ж таки і деякі дії Трампа вийшли нудуже сумнівними (плюс, через карантин безробіття скочило!). Тому падіння його рейтингу цілком зрозуміле. Інше питання, чи зможе Трамп відновити економіку до осені - від цього залежить результат виборів. А протести стихнуть скоро і про них до осені забудуть. Навряд чи вони вплинуть на рейтинги Трампа і Байдена у довгостроковій перспективі!
Жёлтые Жылеты по-американски!
То что происходит сейчас в США , нечто отдалённо напоминающее сюжет фильма " Судная ночь " .Правда , в фильме всё уж слишком жёстко . .
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КЛУСК - затвор выбрасывая гильзу пришел в заднее положение , КЛАН -затвор в крайнем переднем , патрон в стволе