В американському Чикаго натовп на ходу пограбував потяг. ВIДЕО

В американському Чикаго натовп на ходу пограбував товарний поїзд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події з'явився в соціальних мережах.

На записі видно, що частина мародерів розкрила контейнер і викидала звідти коробки з побутовою технікою та іншими товарами, а інші збирали викинуте.

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