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В американському Чикаго натовп на ходу пограбував потяг. ВIДЕО

В американському Чикаго натовп на ходу пограбував товарний поїзд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події з'явився в соціальних мережах.

На записі видно, що частина мародерів розкрила контейнер і викидала звідти коробки з побутовою технікою та іншими товарами, а інші збирали викинуте.

Дивіться: Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив з промовою і сфотографувався з Біблією. ВIДЕО

Автор: 

мародерство (339) протест (2398) США (22799)


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Топ коментарі
+62
в 2014 году на Майдане никто никого не грабил, кафешки и рестики, магазы и бутики спокойно рядом работали.. а то, что происходит сейчас в Америке, это бунт мародеров..
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02.06.2020 13:50
+56
Бо на Майдані протест почали студенти кращих вузів та інтелігенція, тобто ІНТЕЛЕКТУАЛИ!
А тут протестує гопота! Тут швидше аналогії із взяттям донецького Metro напрошуються...)))
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02.06.2020 13:52
+50
Вот что получается когда обезьяны
слезли с пальм и массово получили гринкарты...
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02.06.2020 13:54
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Во всём должен быть порядок.
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02.06.2020 15:44 Відповісти
Hу что ти, как пацан, сєбя нє уважаєш? Старий вєдь поц уже!
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02.06.2020 15:47 Відповісти
Они все время то дележансы
То презда грабят
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02.06.2020 14:33 Відповісти
Я таких пустяков не помню, никогда не интересовался подобной мерзостью.
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02.06.2020 14:34 Відповісти
Тебя дятла кто спрашивал???
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02.06.2020 16:23 Відповісти
Так вот они какие, современные манделлы
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02.06.2020 14:34 Відповісти
На этот счёт я не любопытен. Излишнее любопытство вредит.
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02.06.2020 14:35 Відповісти
Тогда манделлы были точно такими же.
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02.06.2020 14:37 Відповісти
Наш лейтенант Маковец всегда говорил: «Дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы, как обезьяны, по деревьям лазили. Военная служба из вас, дураки безмозглые, людей сделает!» Ну, разве это не так? Вообразите себе сквер, скажем, на Красной площади, и на каждом дереве сидит по одному солдату без всякой дисциплины. Это меня ужасно пугает.
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02.06.2020 14:39 Відповісти
У тебя, наверное Я. Гашек перед глазами лежит? Впрочем, как и у меня! А еще Э. М. Ремарк, именно "Три товарища". "Час Быка" и "Туманность Андромеды" И.А. Ефремова и "12 стульев! Ильфа и Петрова. А без них - очень тяжело в наше время !
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02.06.2020 14:49 Відповісти
А как же "Черный обелиск"? Совершенно чумовая вещь.
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02.06.2020 17:53 Відповісти
Це компіляція з "Бравого солдата Швейка".
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02.06.2020 20:35 Відповісти
Киздец старикашке Трампу! Даже красавица Мелани с красавицей дочкой его не спасут! Хотя, на подходе другой старикан, еще старше и без красавиц! Боже, спаси Америку! А на нее смотрит весь мир! В отличие от Украины!
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02.06.2020 14:41 Відповісти
Странное, однако, сравнение
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02.06.2020 14:44 Відповісти
Жоден нормальний американець зв наступні 10 років за ліберастов вже не проголосує. Навіть негри налякані цими неграми.
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02.06.2020 14:59 Відповісти
яких ліберастов? що за ватний лексікон?
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02.06.2020 15:09 Відповісти
ліберасти та толерасти це люди яким серуть на голови, а вони навіть не витираються.(Неологізми ВО "Свободи")
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02.06.2020 20:39 Відповісти
ліберасти та толерасти - ЭТО И ЕСТЬ ВО "Свободи".Где они ? Кошулинский? Вас все сей час устраивает ,что в стране твориться?Но скоро появятся .Уже появляються ,выборы же местные скоро ,кормушки надо подбирать.
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03.06.2020 08:03 Відповісти
"Навіть негри налякані цими неграми."
))
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02.06.2020 15:52 Відповісти
Ти про що, американець? Бачив репортаж нашого українського кореспондента біля Білого дому. Може, негри дійсно і налякані, але білих демонстрантів була більшість! І непотрібно розділяти американців на білих і чорних, чи кольорових!
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02.06.2020 16:17 Відповісти
Потрібно розділяти на мирних протестуючих і вандалів-мародерів, незалежно від кольору шкіри!
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02.06.2020 16:53 Відповісти
донбасят та мародери як розділяти? чи правильно донбасято- мародери
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02.06.2020 20:43 Відповісти
Це синоніми.
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02.06.2020 20:52 Відповісти
і чому я не здивований шо там одні лише чорнодупі макакі?
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02.06.2020 14:43 Відповісти
А вы не знаете, что он про него сказал?
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02.06.2020 14:47 Відповісти
черножопые кацапы
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02.06.2020 16:50 Відповісти
Колись американці дали неграм свободу, а тепер ми бачимо їхню вдячність.
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02.06.2020 14:52 Відповісти
Война будет, больше я вам не скажу ничего.
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02.06.2020 14:53 Відповісти
Все можливо..., війни будуть всюди. Занадто великий розрив між бідними й багатими
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02.06.2020 15:23 Відповісти
Надо было и эту глупость не писать.
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02.06.2020 17:29 Відповісти
а до этого они сделали их рабами, поэтому благодарность в кассу.
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02.06.2020 15:06 Відповісти
Не знаю, что для меня там интересного. Я выкурю сигару, выпью несколько кружек пива и поужинаю. А газет не читаю. Газеты врут. Зачем себе нервы портить?
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02.06.2020 15:12 Відповісти
Тоді часи були такі.... А зараз 21 століття і дивитися на оце в наш час в високорозвиненій країні це якось трохи бентежить. Це просто якесь бидло вийшло і хоче мародерствувати, а дехто просто "розважитися". Не мені їх засуджувати...., але я думаю що американці справляться і все буде добре. Але світ змінюється і попереду щось буде.....
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02.06.2020 15:20 Відповісти
Понятно, что время. Но меня удивляет оскорбления от форумчан, многие называют их понаехавшими обезьянами, типо какого х. им вообще гринкарту дали(???). А это бывшие рабы привезённые насильно и использованные за место скота и с отношением к ним как к товару на протяжении веков. Понятно откуда у них ненависть и комплексы. Объяснимо же!?
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02.06.2020 15:30 Відповісти
С кем состоите в сношениях?
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02.06.2020 15:32 Відповісти
Може хтось так і виправдовує всі ці вчинки як ви кажете "бывшие рабы привезённые насильно...." і так далі...., але насправді це просто мародери і ніякі тут спогади ні при чому. Використали момент і причину щоб "розважитися і помародерствувати" можливо і без лапків " ".
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02.06.2020 15:40 Відповісти
Мартін Лютер Кінг - з колишніх рабів теж, але на його протестах не було жодного випадку мародерства - все було мирно і ідеально!
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02.06.2020 15:43 Відповісти
На Западе грабят потому что это всегда стихийные бунты, в основном молодежи. А в странах где реальные захваты власти, протесты всегда четко спланированы, организованы, хорошо финансируются, людей контролируют, даже есть спецбригады следящие за особо буйными.
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02.06.2020 14:55 Відповісти
Тогда всё в порядке, уважаемый.
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02.06.2020 14:57 Відповісти
Для организованных революций важен имидж мероприятия, а этим на всех наплевать.
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02.06.2020 15:02 Відповісти
Это для вас не оправдание.
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02.06.2020 15:07 Відповісти
Хочеш сказати, що український "майдан" був державним переворотом?!
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02.06.2020 14:58 Відповісти
Это вы так написали.
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02.06.2020 15:04 Відповісти
Идея покушения проста, как колумбово яйцо.
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02.06.2020 15:08 Відповісти
ой та ладно, вы из одной конторы пишете и вполне возможно, что один человек ) устроили тут клоунаду пропагандистскую
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02.06.2020 15:11 Відповісти
Не прикидывайтесь идиотом.
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02.06.2020 15:17 Відповісти
Хорошеньких дел вы тут понаделали! На совести у вас много кое-чего.
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02.06.2020 15:37 Відповісти
Грабують там, де протестує тупе і неосвічене бидло! Яскравий приклад - пограбування Metro в Даунєцку в 2014!

У тих протестах, які очолює інтелігенція (як в Україні в 2004 і 2013, під час падіння Берлінської стівни чи в Чехословаччині в 1989) все проходить без грабунків!
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02.06.2020 15:18 Відповісти
И откуда ты это знаешь - про четко спланированные в других странах, сидя в Штатах? И про молодежь -она в Штатах в основном криминальная, вороватая и буйная? Любой повод- и крушить-грабить? А твои дети с ними?
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02.06.2020 15:42 Відповісти
"Вониждіти".......
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02.06.2020 14:57 Відповісти
Будь то в Праге, в Вене, в Сараеве или в Лондоне. На то есть соответствующие учреждения, суды и полиция. Если кого где убьют, значит так ему и надо. Не будь болваном и не давай себя убивать.
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02.06.2020 15:13 Відповісти
А не болваны понимают, что смерть негра не причина ,а повод?
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02.06.2020 15:22 Відповісти
как человек поживший в сша, скажу вам честно: тот тип людей, которые грабят магазины и поезда в сша, в Украине выбрали бы президентом зеленского. потому что их совместная черта - страстное желание шары.
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02.06.2020 15:02 Відповісти
Такого позора я не переживу.
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02.06.2020 15:09 Відповісти
Уже пережил. - Зе уже какгод президент. Позор конечно.
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03.06.2020 01:01 Відповісти
Увы - но прав!
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02.06.2020 15:43 Відповісти
От ці новини з США одразу дають можливість вичислити кацапів у коментах! Бо кияни добре знають, що ніякого мародерства на Майдані не було взагалі і 99% магазинів залишилися цілими (а деякі і працювали собі спокійно!)...
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02.06.2020 15:15 Відповісти
Вот видите, вы же сами признаёте…
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02.06.2020 15:19 Відповісти
Що не було мародерства? Ну так!

А ще кацапи розповідають (зі слів бєркутов-перебіжчиків), що ментів на Майдані хтось розстрілював з даху філармонії... Тільки от незадача: філармонія в Києві не на Майдані!
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02.06.2020 15:20 Відповісти
Против этого я ничего не имею. Но боюсь, что тут какое-то недоразумение.
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02.06.2020 15:33 Відповісти
Гугли, є їхня пряма мова на відео)) Що їм написали - те вони і озвучили!
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02.06.2020 15:42 Відповісти
Это они карту не того города смотрели когда сочиняли.
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02.06.2020 17:33 Відповісти
Вони просто плутають філармонію з консерваторією. А з консерваторії дійсно стріляли, це було видно по падаючих беркутівцях. Чого ж вони й побігли потім з Майдану. Тільки набагато раніше стріляли в майданівців, їх виносили з передовиці на ношах. Стрільба з консерваторії була справедливою відповіддю. Це все показували по ТВ онлайн, був стрім з двох камер.
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02.06.2020 20:09 Відповісти
Как это вышло, что контейнер оказался открытым ?
Что за барахло в этих больших упаковках ?
Чем больше коробка, тем никчемнее содержимое.
Похоже на дешёвую провокацию - кто-то открыл контейнер с ширпотребом,
и громко крикнул : "Грабь награбленное !" и дал отмашку фотографам.
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02.06.2020 15:16 Відповісти
На небольшом ходу нет никакой проблемы вскрыть товарняк ломиком. На видео видно что один чувак телик несет с огромной диагональю.
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02.06.2020 15:30 Відповісти
Теперь полиция его и возьмёт за эту диагональ.
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02.06.2020 15:34 Відповісти
Тут всё идёт как по писаному.
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02.06.2020 15:34 Відповісти
Правильно глаголил Задорнов- америкосы тууупыыыеее,прут какие-то телеки с большой диагональю и НИОДНОГО УНИТАЗА,Карл,я плакал...
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02.06.2020 19:33 Відповісти
Негры, как русские....тоже любят халяву)))
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02.06.2020 15:40 Відповісти
Неграм еще учиться и учиться у мокшанцев. Негры пока не срут в китайские вазы 2 -тысячелетней истории, как это делала большевитская нечисть в Эрмитаже и Смольном.
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02.06.2020 15:48 Відповісти
С другой стороны, мож это и хорошо, что происходит с этими "протестами" в Америке...

Многим наконец откроются глаза на мультикультурализм, ментальность черных, леваков, антифа и остальную чушь....
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02.06.2020 15:44 Відповісти
не надо было давать черноопым равные права.
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02.06.2020 15:55 Відповісти
Основна ціль цих всих протестів збити рейтинг трампа. Байден і компанія дермократів добре підігрівають протести. Скоро вибори тому все це почалося.
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02.06.2020 16:11 Відповісти
Дик навіть до протестів рейтинг Байдена був 53%, а Трампа - 43%... І, до речі, плівки Деркача ніяк на рейтинг не вплинули - я читаю ЗМІ американські, так там набагато менший розголос через це, ніж у нас!
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02.06.2020 16:14 Відповісти
Та до жопи ті рейтинги дермократів. Вже пам'ятаємо як вони завчасно раділи перемозі відьми Хіларі клінтон
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02.06.2020 16:16 Відповісти
У Клінтон значно менша перевага в рейтингу була перед виборами - там в межах похибки, по суті.

Ну і так, тоді епідемії не було! 100 тис. американців померло все ж таки і деякі дії Трампа вийшли нудуже сумнівними (плюс, через карантин безробіття скочило!). Тому падіння його рейтингу цілком зрозуміле. Інше питання, чи зможе Трамп відновити економіку до осені - від цього залежить результат виборів. А протести стихнуть скоро і про них до осені забудуть. Навряд чи вони вплинуть на рейтинги Трампа і Байдена у довгостроковій перспективі!
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02.06.2020 16:22 Відповісти
А, за кадром голос чёрножопого, которыми наводнила Америка!
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02.06.2020 16:11 Відповісти
Вот он, протест!
Жёлтые Жылеты по-американски!
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02.06.2020 16:35 Відповісти
А может трактористы и шахтеры???апалченцы по вашингтонски?
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02.06.2020 19:36 Відповісти
а их уже ждут...
В американському Чикаго натовп на ходу пограбував потяг - Цензор.НЕТ 6314
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02.06.2020 16:46 Відповісти
КЛОУНЫ )))
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03.06.2020 08:54 Відповісти
Восстание говорящих мартышек!
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02.06.2020 16:55 Відповісти
"Халява" она и в Африке "халява"
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02.06.2020 16:56 Відповісти
протест плавно превратился в великую майско-июньскую социалистическую революцию цветного американского пролетариата. только вот кто у них в роли чЛенина?
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02.06.2020 17:07 Відповісти
Сохо в Нью-Йорке разграблено ночью почти полностью молодыми мародерами, сбивающимися в стайки, налетчиками как в Одессе в 1920-х, только они на скейтах, скутерах, байках, полиция и спецназ не успевали за ними перемещаться
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02.06.2020 17:36 Відповісти
За 3 місяці Майдану жодної розбитої вітрини протестувальниками.. були побиті на Грушевського але в резульаті сутичок і протистояння а не для пограбування. те що відбувається в Америці то просто жах..
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02.06.2020 18:27 Відповісти
На Майдані була ідейність та висока самоорганізація.
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02.06.2020 20:46 Відповісти
Почему тут все матерят лишь цветных .. ? Я смотрел кучу видео о погромах в США , и везде на них запечатлены много и белых . ! Похоже американцам ( независимо от цвета кожи ) просто нужно было выпустить пар , а смерть того чернокожего стала просто предлогом . ! О нём похоже , уже и позабыли ..

То что происходит сейчас в США , нечто отдалённо напоминающее сюжет фильма " Судная ночь " .Правда , в фильме всё уж слишком жёстко . .
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02.06.2020 20:18 Відповісти
Тут на фото из Миннеаполиса , например , вообще нет ни одного чёрного .
В американському Чикаго натовп на ходу пограбував потяг - Цензор.НЕТ 4204 .
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02.06.2020 20:29 Відповісти
Кацапізм головного мозку не залежить від кольору шкіри.
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02.06.2020 20:49 Відповісти
нигеры , как и наши черные , понимают лишь один язык , КУ - рукоять затвора пошла вверх ,
КЛУСК - затвор выбрасывая гильзу пришел в заднее положение , КЛАН -затвор в крайнем переднем , патрон в стволе
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02.06.2020 20:24 Відповісти
Это они так протестуют? А чего - прикольно. Убили негра полицейские ненароком, а мы поезд ограбим или магазин. Ну вот такой протест. Вот так у нас, черных, заведено. А вы, белые, смотрите и завидуйте...
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02.06.2020 20:36 Відповісти
Після перегляду безчинств у США прошу пробачення в українського народу за погані думки про нього.
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02.06.2020 20:44 Відповісти
ПОРА НАКАЗЫВАТЬ ОЛИГАРХОВ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.06.2020 08:53 Відповісти
В американському Чикаго натовп на ходу пограбував потяг - Цензор.НЕТ 7635
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03.06.2020 13:56 Відповісти
а что есть другая чикага??
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03.06.2020 19:17 Відповісти
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