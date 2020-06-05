Киевский форум по безопасности: Как Украине и США совместно противодействовать провокациям Москвы? ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Сегодня состоится новая онлайн дискуссия Киевского форума, организованная совместно с партнерами из Атлантического Совета. Разговор политиков, дипломатов и экспертов будет посвящен важнейшим проблемам украинско-американских отношений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевского форума по безопасности.
24 мая, откликнувшись на инициативу Киевского форума по безопасности, десятки известных украинских деятелей подписали обращение, адресованное к политикумам и обществам обоих государств, относительно важности защиты украинско-американского стратегического партнерства от вражеских провокаций и расколов.
Ответом на это стало заявление бывших послов США в Украине с призывом противодействовать попыткам навредить нашему партнерству.
В частности, планируется обсуждение таких вопросов:
- Кто хочет подорвать партнерство Украины и Соединенных Штатов?
- Зачем в Украине разжигают антизападные настроения?
- Как противодействовать провокациям Москвы?
Участие в дискуссии примут:
- Джон Хербст, посол США в Украине в 2003-06 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета;
- Селест Волландер, советник президента Соединенных Штатов по вопросам Евразии в 2013-17 годах, заместитель министра обороны Соединенных Штатов по вопросам Украины, России и Евразии в 2009-2012 годах;
- Стивен Пайфер, посол Соединенных Штатов в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета;
- Уильям Тейлор, посол Соединенных Штатов в Украине в 2006-09 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019-20 годах, вице-президент Американского Института мира;
- Иванна Климпуш-Цинцадзе, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;
- Виталий Портников, журналист и публицист;
- Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах;
- Данил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины (2014), член правления фонда "Открой Украину" (модератор дискуссии).
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