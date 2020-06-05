1+1 против Зеленского. Как канал Коломойского "мочит" президента. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич расскажет, как "плюсы" Игоря Коломойского превращаются в серьезный минус для Владимира Зеленского.

До последнего времени критика вроде как совсем не цеплялась к президенту Зеленскому. Этому факту он обязан поддержке крупных каналов, в частности - "1+1", который принадлежит Игорю Коломойскому. Однако в последнее время кое-что изменилось. И это "кое-что" можно увидеть как в новостях ТСН, так и в ток-шоу "Право на власть".

Так почему же "плюсы" прекратили безапелляционно поддерживать главу государства? Насколько серьезно это угрожает рейтингу Владимира Зеленского? Как долго он сможет оставаться "тефлоновым" президентом, к которому не липнет критика? И когда рупоры олигархов начнут по-настоящему мочить недавнего любимца?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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