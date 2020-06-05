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1+1 против Зеленского. Как канал Коломойского "мочит" президента. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич расскажет, как "плюсы" Игоря Коломойского превращаются в серьезный минус для Владимира Зеленского.

До последнего времени критика вроде как совсем не цеплялась к президенту Зеленскому. Этому факту он обязан поддержке крупных каналов, в частности - "1+1", который принадлежит Игорю Коломойскому. Однако в последнее время кое-что изменилось. И это "кое-что" можно увидеть как в новостях ТСН, так и в ток-шоу "Право на власть".

Так почему же "плюсы" прекратили безапелляционно поддерживать главу государства? Насколько серьезно это угрожает рейтингу Владимира Зеленского? Как долго он сможет оставаться "тефлоновым" президентом, к которому не липнет критика? И когда рупоры олигархов начнут по-настоящему мочить недавнего любимца?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Также читайте: Нацсовет проверит "1+1" из-за показа карты Украины без Крыма

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Коломойский Игорь (1791) 1+1 (167) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
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https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий



Помните, Порошенко заехал к какому-то военному,борщ,кампот, все дела? Помните сколько говнища на него УкрСМИ и поцриоти вылили? Зе заползли в кафе,развело владельца на штраф в 200К ,и сладенький
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05.06.2020 15:11
+69
1+1 проти Зеленського. Як канал Коломойського "мочить" президента - Цензор.НЕТ 4726
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05.06.2020 15:18
+52
1+1 проти Зеленського. Як канал Коломойського "мочить" президента - Цензор.НЕТ 601
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05.06.2020 15:13
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Страница 2 из 2
Зеленскому надо было брать разных не знакомых людей с народа и этих людей не должен никто советовать или приводить.
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05.06.2020 22:00 Ответить
Может Коломойского надо уже присовать, он нажил уже врагов, думаю что его посадят, сначала США, а потом пойдут дела с Украины.
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05.06.2020 22:13 Ответить
Порох красава, даже если и мутил делюгу, то так следы замел, тупо под чистую, уже год рыют и ничего не могут найти.
Нету политика в Украине умнее Пороха.
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05.06.2020 22:18 Ответить
Умный негодяй гораздо опаснее тупого.
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05.06.2020 23:15 Ответить
для пыни?
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06.06.2020 08:04 Ответить
100%
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06.06.2020 21:51 Ответить
Если бы Коломойский мочил Зеленкого, то сказал бы: АЛЛЁ, ГАРАЖ ! ГДЕ РЕФОРМЫ ???
Ты ж ПРЕЗИДЕНТ ! ШО ЯЗЫК В ЖОПУ ПРОГЛОТИЛ ?
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06.06.2020 00:52 Ответить
73%, не способны к мышлению и анализу завтра проголосуют за каламойшу
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06.06.2020 01:50 Ответить
Бо журнашльондри, сер.
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06.06.2020 09:19 Ответить
1+1 не мочат президента, ибо он и так уже гарно подмоченный аж капает уже - 1+1 просто рассказывает правду.
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06.06.2020 11:13 Ответить
Как у вас логика извращенно работает...и 1+1 уже правду начал рассказывать...а еще недавно его чуть ли не кремлевским кляли, клеймили больше чем мертведчуковские 112й и ньюсван даже.
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06.06.2020 11:40 Ответить
Я? Я клеймил 1+1? Когда? А ну хоть одну мою цитату? Плиз.
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06.06.2020 11:45 Ответить
Не, не клеймили? Тогда извиняюсь. Там, правда, было за что - с "убийством брата порошенкой" они явно перешли границы допустимого.
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06.06.2020 11:53 Ответить
1+1 проти Зеленського. Як канал Коломойського "мочить" президента - Цензор.НЕТ 5231
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06.06.2020 11:52 Ответить
Чем больше будут мочить тефлонового президента Зеленского, тем лучше!!! Может догадается сам, что ему надо давно уйти на отдых в 95 квартал!!!
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06.06.2020 13:13 Ответить
Тефлон царапается.
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06.06.2020 13:25 Ответить
Все скиглимо? А кращого, ніж Зєля знайти, нє? Це треба мізками ворушити?
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06.06.2020 18:09 Ответить
Лучше был. Но разумных людей всегда меньше, чем глупых.
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07.06.2020 00:46 Ответить
Херня полная, плюсы так и дрочат на зеколомойского. То, что они типа здают - похоже на то, что типа гидрант сегодня зубы не почистил... айайай...
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07.06.2020 01:18 Ответить
1+1 проти Зеленського. Як канал Коломойського "мочить" президента - Цензор.НЕТ 3032
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07.06.2020 08:45 Ответить
Г + Г обливає Г рідкими Г Гармонія
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07.06.2020 13:19 Ответить
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