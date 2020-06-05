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1+1 проти Зеленського. Як канал Коломойського "мочить" президента. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич розповість, як "плюси" Ігоря Коломойського перетворюються на серйозний мінус для Володимира Зеленського.

До останнього часу критика начебто геть не чіплялася до президента Зеленського. Цьому факту він завдячував підтримці великих каналів, зокрема "1+1", що належить Ігорю Коломойському. Проте останнім часом дещо змінилося. І це "дещо" можна простежити як у новинах ТСН, так і в ток-шоу "Право на владу".

То чому ж "плюси" припинили безапеляційно підтримувати главу держави? Наскільки серйозно це загрожує рейтингу Володимира Зеленського? Як довго він ще зможе залишатися "тефлоновим" президентом, до якого не липне критика? Та коли рупори олігархів почнуть по-справжньому мочити нещодавнього улюбленця?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацрада перевірить "1+1" через демонстрацію карти України без Криму

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Коломойський Ігор (3122) 1+1 (171) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+76
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий



Помните, Порошенко заехал к какому-то военному,борщ,кампот, все дела? Помните сколько говнища на него УкрСМИ и поцриоти вылили? Зе заползли в кафе,развело владельца на штраф в 200К ,и сладенький
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05.06.2020 15:11
+69
1+1 проти Зеленського. Як канал Коломойського "мочить" президента - Цензор.НЕТ 4726
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05.06.2020 15:18
+52
1+1 проти Зеленського. Як канал Коломойського "мочить" президента - Цензор.НЕТ 601
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05.06.2020 15:13
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Зеленскому надо было брать разных не знакомых людей с народа и этих людей не должен никто советовать или приводить.
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05.06.2020 22:00 Відповісти
Может Коломойского надо уже присовать, он нажил уже врагов, думаю что его посадят, сначала США, а потом пойдут дела с Украины.
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05.06.2020 22:13 Відповісти
Порох красава, даже если и мутил делюгу, то так следы замел, тупо под чистую, уже год рыют и ничего не могут найти.
Нету политика в Украине умнее Пороха.
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05.06.2020 22:18 Відповісти
Умный негодяй гораздо опаснее тупого.
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05.06.2020 23:15 Відповісти
для пыни?
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06.06.2020 08:04 Відповісти
100%
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06.06.2020 21:51 Відповісти
Если бы Коломойский мочил Зеленкого, то сказал бы: АЛЛЁ, ГАРАЖ ! ГДЕ РЕФОРМЫ ???
Ты ж ПРЕЗИДЕНТ ! ШО ЯЗЫК В ЖОПУ ПРОГЛОТИЛ ?
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06.06.2020 00:52 Відповісти
73%, не способны к мышлению и анализу завтра проголосуют за каламойшу
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06.06.2020 01:50 Відповісти
Бо журнашльондри, сер.
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06.06.2020 09:19 Відповісти
1+1 не мочат президента, ибо он и так уже гарно подмоченный аж капает уже - 1+1 просто рассказывает правду.
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06.06.2020 11:13 Відповісти
Как у вас логика извращенно работает...и 1+1 уже правду начал рассказывать...а еще недавно его чуть ли не кремлевским кляли, клеймили больше чем мертведчуковские 112й и ньюсван даже.
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06.06.2020 11:40 Відповісти
Я? Я клеймил 1+1? Когда? А ну хоть одну мою цитату? Плиз.
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06.06.2020 11:45 Відповісти
Не, не клеймили? Тогда извиняюсь. Там, правда, было за что - с "убийством брата порошенкой" они явно перешли границы допустимого.
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06.06.2020 11:53 Відповісти
1+1 проти Зеленського. Як канал Коломойського "мочить" президента - Цензор.НЕТ 5231
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06.06.2020 11:52 Відповісти
Чем больше будут мочить тефлонового президента Зеленского, тем лучше!!! Может догадается сам, что ему надо давно уйти на отдых в 95 квартал!!!
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06.06.2020 13:13 Відповісти
Тефлон царапается.
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06.06.2020 13:25 Відповісти
Все скиглимо? А кращого, ніж Зєля знайти, нє? Це треба мізками ворушити?
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06.06.2020 18:09 Відповісти
Лучше был. Но разумных людей всегда меньше, чем глупых.
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07.06.2020 00:46 Відповісти
Херня полная, плюсы так и дрочат на зеколомойского. То, что они типа здают - похоже на то, что типа гидрант сегодня зубы не почистил... айайай...
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07.06.2020 01:18 Відповісти
1+1 проти Зеленського. Як канал Коломойського "мочить" президента - Цензор.НЕТ 3032
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07.06.2020 08:45 Відповісти
Г + Г обливає Г рідкими Г Гармонія
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07.06.2020 13:19 Відповісти
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