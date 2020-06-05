1+1 проти Зеленського. Як канал Коломойського "мочить" президента. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич розповість, як "плюси" Ігоря Коломойського перетворюються на серйозний мінус для Володимира Зеленського.

До останнього часу критика начебто геть не чіплялася до президента Зеленського. Цьому факту він завдячував підтримці великих каналів, зокрема "1+1", що належить Ігорю Коломойському. Проте останнім часом дещо змінилося. І це "дещо" можна простежити як у новинах ТСН, так і в ток-шоу "Право на владу".

То чому ж "плюси" припинили безапеляційно підтримувати главу держави? Наскільки серйозно це загрожує рейтингу Володимира Зеленського? Як довго він ще зможе залишатися "тефлоновим" президентом, до якого не липне критика? Та коли рупори олігархів почнуть по-справжньому мочити нещодавнього улюбленця?

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