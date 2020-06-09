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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки - 394 новых случая COVID-19, умерли 13 человек, всего зафиксировали 27 856 случаев

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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когда лавочку этого брифингиста уже закроют? достал... достал аж до печенки...
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09.06.2020 10:31 Ответить
Кому нужны ваши брифинги? Никто давно на них внимания не обращает. Господин Министр, зачем Вы попусту тратите время на пустопорожние данные? Эту "работу" Вам оплачивают из наших налогов, т.е народными деньгами.
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09.06.2020 14:16 Ответить
 
 